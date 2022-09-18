Самые сильные и опасные собаки

Эти собаки не созданы быть бойцовскими или охранными псами. Они не агрессивны, не испытывают злости к человеку или другим животным. Лучше всего они подойдут в качестве компаньона, охотника или беговой собаки. Такая собака никогда не станет навязываться и мешаться. Им важно находиться рядом с хозяином, но они будут терпеливо ждать, когда человеку понадобится их помощь. Преданы семье, отдают всего себя во время службы людям. Волкодавы признают силу, но ни в коем случае не грубую. Характер можно сломать, но на выходе получится замкнутая нелюдимая собака. Этой породе важно чувствовать над собой твердую, но ласковую руку, и получать достаточно внимания от хозяев. Собакам такого размера необходим курс дрессировки и прививание беспрекословного послушания, иначе справиться со взрослым зверем будет нелегко.

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