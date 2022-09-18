Самые сильные и опасные собаки

С малых лет мы знаем, что собака первой из всех диких животных была одомашнена человеком, и вот уже на протяжении многих тысячелетий является ему верным другом и помощником.
Сейчас Международной Кинологической Федерацией признано около 400 пород собак, а сами породы разделены на определенные группы. Попробуем в этом многообразии рассказать о самых сильных и выносливых породах, и узнать, какая же самая сильная собака в мире.
Аргентинский дог
Аргентинский дог – единственная на данный момент порода, выведенная в Аргентине. Белоснежный мускулистый красавец, настоящий универсал, он отлично подходит для спасательных работ, жизни в семье, охраны и охоты. Порода создавалась как сворная гончая для травли на крупного зверя. Но несмотря на большой размер и свирепый вид, собаки неагрессивны и ласковы. При этом неопытные собаководы рискуют не справиться с аргентинским догом из-за его независимого характера.
Несмотря на кажущуюся свирепость, характер аргентинского дога очень ласковый, добрый, он обожает своих домочадцев. Прекрасно относится к детям, переживать стоит лишь за буйные игры, в которых собака может сбить ребенка, не рассчитав силу. Даже щенки отличаются недюжинной силой. А вот других животных дома лучше не держать, так как охотничий инстинкт в доге сильно развит. Он уживется только с другими средними и крупными собаками, будет терпеть кошку, которую завели до него и с которой он рос. А еще аргентинец отличный компаньон и преданный друг, истинный собачий аристократ. Ему нужно внимание хозяина и тесный физический контакт. Аргентинцы любят, когда их гладят, треплют. Этот немаленький щеночек с удовольствием заберется на колени к хозяину.
Сибирский хаски
Это очень активная собака, любит физические упражнения, игры, возить детей на санях. Неагрессивная, доброжелательная даже с незнакомыми людьми, поэтому охрана дома – занятие не для хаски. Независимая и сообразительная, способна принимать самостоятельные решения, собака. Тихая – услышать лай практически невозможно. Общительная, хорошо ладит с людьми, детьми и остальными животными. Никогда не укусит и не зарычит на малыша. Обладает спокойным и ласковым нравом. Воспринимает одного хозяина и подчиняется только ему.
Может проявлять упрямство, поэтому необходимо заниматься воспитанием с момента появления в доме. Легко портит вещи, если его не выгуляли. Охота с сибирским хаски сравнима с охотой с лайкой. Только сибирец более быстрый и выносливый. Он отлично берет след, ищет норы животных, приносит убитую добычу. Работает как самостоятельно, так и в команде. Из недостатков можно отметить склонность хаски к побегам, чрезмерную, иногда даже разрушительную активность (особенно в юном возрасте), очень сильный упрямый характер, стремление к лидерству – а отсюда возможные проблемы при дрессировке.
Ирландский волкодав
Ирландский волкодав – порода охотничьих собак родом из Ирландии. Считается одним из самых высоких псов в мире. Несмотря на внушительные размеры и устрашающий вид обладает добродушным мягким характером и совершенно не опасен для человека. Ирландские волкодавы – спокойные уравновешенные питомцы, по темпераменту напоминающие меланхоликов или флегматиков. Они до глубины души добры к людям, сдержаны и тактичны, никогда не крутятся под ногами и не создают дискомфорта.
Эти собаки не созданы быть бойцовскими или охранными псами. Они не агрессивны, не испытывают злости к человеку или другим животным. Лучше всего они подойдут в качестве компаньона, охотника или беговой собаки. Такая собака никогда не станет навязываться и мешаться. Им важно находиться рядом с хозяином, но они будут терпеливо ждать, когда человеку понадобится их помощь. Преданы семье, отдают всего себя во время службы людям. Волкодавы признают силу, но ни в коем случае не грубую. Характер можно сломать, но на выходе получится замкнутая нелюдимая собака. Этой породе важно чувствовать над собой твердую, но ласковую руку, и получать достаточно внимания от хозяев. Собакам такого размера необходим курс дрессировки и прививание беспрекословного послушания, иначе справиться со взрослым зверем будет нелегко.
Ротвейлер
Ротвейлер создан для защиты человека. Грозный вид и сильный характер этой собаки внушают трепет и уважение перед псом. Быстрая реакция, скорость, крепкое телосложение не оставляют обидчику шансов избежать наказания. Ротвейлер – надежный защитник и охранник. Пес воспринимает семью, в которой он живет, как стаю, чувствует себя ее частью и считает своим долгом оберегать ее. В кругу семьи это оптимистичные, доброжелательные собаки, любящие игры, но к чужакам они относятся с предельной бдительностью и настороженностью. Одного намека на угрозу псу достаточно, чтобы превратиться в неуправляемого, агрессивного зверя, способного не раздумывая атаковать в любое мгновение.
Отношения в семье сказываются на характере и поведении ротвейлеров. При постоянных скандалах и распрях собаки вырастают агрессивными и неконтролируемыми, а выросшие в любви и согласии ротвейлеры – верные друзья с уравновешенной психикой. Будучи смышлеными собаками и отличными манипуляторами, ротвейлеры замечают все слабости хозяина и при любой возможности стараются занять главенствующую позицию в семье. Помните: дрессировка – обязательна, без нее ротвейлер не будет слушаться хозяина и может представлять опасность для окружающих.
Кавказская овчарка
Кавказская овчарка – это собака-гигант, напоминающая небольшого пушистого медведя. Эти собаки – прекрасные охранники и преданные питомцы. Кавказские овчарки, при должном воспитании, проявляют удивительный гибкий интеллект, а также хорошо ладят с детьми. Порода кавказская овчарка издавна считается очень агрессивной и злобной. Отчасти это так, ведь кавказцы выводились исключительно для охраны территории. Среди этих собак отбраковывались лишь те, которые проявляли агрессию к людям и животным, не атакующим их. Во всем остальном кавказские овчарки – идеальные охранники территории.
Главные черты характера этих собак – бесстрашие, решительность, исключительная преданность делу и абсолютная самостоятельность. Среди заводчиков даже ходит шутка: привяжи кавказскую овчарку к палке в поле, и она будет ее охранять. Кавказцы не лают без причины и полностью контролируют территорию, вверенную им. Они упрямы, настойчивы и требуют грамотного воспитания. При правильной дрессировке можно вырастить контактную собаку, которая будет ответственно относиться к охране и понимать, кто из людей свой, а кто – чужой.
Родезийский риджбек
Характеристика внешности, представляющая родезийского риджбека как благородного, уравновешенного пса, полностью соответствует его характеру. При этом представители породы подходят не всем людям. Их хозяином должен быть сильный, решительный человек, авторитет которого питомец будет признавать. Охота, охрана – занятия, которыми занимались первые риджбеки, наложили след на темперамент современных представителей породы.
Питомец чувствует ответственность перед хозяином, всей его семьей. Если родезийский риджбек и ребенок остаются вместе, собака превращается в телохранителя, способного защитить своего подопечного от опасности. В поведении представителей породы просматривается чувство собственного достоинства, интеллигентность, благородство. Питомец всегда ведет себя сдержано, никакие шалости, присущие другим видам четвероногих, ему недопустимы. Благодаря высокому уровню интеллекта собака никогда не будет лаять без причины. Громкий лай можно услышать только при приближении реальной опасности. Агрессия – нормальное качество представителей пород, обладающих охотничьим инстинктом, не чужда она и родезийскому риджбеку. Однако его уравновешенность защищает окружающих от необузданной злости.
Сенбернар
Сенбернары выглядят грозно, но на самом деле миролюбивы. Собаки обладает противоположными чертами: умеренной игривостью, дисциплинированностью, миролюбивостью, отвагой. Представители породы легко привязываются к хозяину, любят детей, а если уделить их дрессировке должное внимание, смогут прийти на помощь в любой ситуации. Если вы завели сенбернара, будьте готовы к тому, что этому гиганту будет тесно в квартире, из-за чего пес станет менее эмоционален. На улице же взрослое животное будет с интересом познавать мир. Характер сенбернара флегматичен от природы, и если щенки искрятся эмоциями, то взрослые псы отличаются степенностью и важностью.
Сенбернар — нежная собака, спокойная и ласковая. Его дружелюбная и терпимая сторона делает сенбернара исключительным компаньоном для детей. Защитник своей территории и верный тем, кого он любит, сенбернар — отличный сторож. Его инстинкт спасателя заставляет его без колебаний помочь своему хозяину или человеку, находящемуся в опасности. Из-за их большого размера важно начинать тренировать сенбернаров в раннем возрасте, пока ими легко управлять. Они умны и готовы угодить, но иногда упрямы. Сенбернары никогда не проявляют агрессию, если только не защищают члена семьи.
Тибетский мастифф
Тибетский мастиф – порода собак с вековой историей. Чистокровных представителей данной породы не так уж много. Тибетцы свободно переносят морозы, у них чрезвычайно развит охранный инстинкт. Такой пес может стать идеальным сторожем при условии правильного воспитания. Одного желания иметь у себя такого питомца, как тибетский мастиф мало, нужны знания, опыт и умение обращаться с подобными животными. Человек без опыта может не справиться с упрямым характером тибетца. Если же с детства правильно воспитать собаку и показать ей, кто в доме хозяин, из нее получится бдительный охранник, верный друг и компаньон для игр.
Не считая упрямства, характер тибетского мастифа идеален. Пес спокойный - если видит, что хозяева не расположены к играм, он будет тихо отдыхать на своем месте. К людям и домашним животным тибетец относится дружелюбно без проявлений агрессии. С детьми такой питомец ведет себя спокойно, он ласков к ним и терпелив к детским шалостям. Одним словом, малыши могут делать с собакой все что угодно, в ответ пес никогда не обидит ребенка. Поэтому взрослым нужно следить, чтобы дети не навредили питомцу, особенно, если речь идет о маленьком щенке.
Источник:
АНТИФИШКИ
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