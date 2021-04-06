"Сначала я была не в восторге от работы с Боджии, потому что она знала не так много команд, и даже плохо откликалась на свое имя. Но после месяца работы с ней я поняла, что у нас похожий характер, и мы очень сдружились. Несмотря ни на что, я всегда могла положиться на нее, она всегда поднимала мне настроение и всегда поражала меня быстротой понимания команд," - говорит Анджела.