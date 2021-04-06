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Молодая сержант взяла к себе служебную овчарку, когда ту отправили на пенсию

Молодая сержант взяла к себе служебную овчарку, когда ту отправили на пенсию (13 фото)

Автор:
06 апреля 2021 20:39
Сообщество : Животные
Метки: Бельгийская Овчарка   животные   истории   овчарка   служебные животные   собака   собаки   фото   
877
13

22-летняя сержант морской пехоты США по имени Анджела два года служила в Японии с верной напарницей - бельгийской овчаркой Боджи. За время службы эти двое стали невероятно близки, но когда девушку перевели обратно в штаты, они были вынуждены попрощаться. Одним утром девушке позвонили из гуманного сообщества - она не поверила тому, что услышала.

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Метки: Бельгийская Овчарка   животные   истории   овчарка   служебные животные   собака   собаки   фото   
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9  комментариев
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18k
Luc72 2 часа назад
Что это за, млять, "Молодая сержант"?


Мы не знаем падежов и родЫ?
Или хотите "быть в тренде"? Тогда пишите Молодая сержантка, это же модно сейчас. Нельзя быть ннаполовину беременной...
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3k
Мангуст Luc72 Час назад
"Сержантка" - это к фемкам. Правилами русского языка допускаются такие конструкции.
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55k
Парагвайский шпион 49 минут назад
Какой-то тяжелый и несуразный текст! Скорее всего - скверный перевод.
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7k
Andrei Час назад
Не знаю как сейчас, а в СССР это была обычная практика. Первый тесть был начальником питомника служебного собаководства. Разбирали и списанных и выбракованных.
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314
Палыч Час назад
За время службы эти двое стали невероятно близки ©
-------
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10k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"...для овчарки - первая служба после двух лет тренировок...
она знала не так много команд, и даже плохо откликалась на свое имя."
============
Хорошие кинологи-инструкторы, зачет.
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7k
Alex Djeff Агент Безопасной Национальности Час назад
Собака привыкает больше к тембру голоса. Если кинологом был мужчина с низким голосом, то не удивительно, что собака первое время не воспринимала команды.
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10k
Агент Безопасной Национальности Alex Djeff Час назад
Значит, проблемы с переводом.
В посте написано русским по белому: "она (овчарка) ЗНАЛА не так много команд".
Это меня и удивило...
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