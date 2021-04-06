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22-летняя сержант морской пехоты США по имени Анджела два года служила в Японии с верной напарницей - бельгийской овчаркой Боджи. За время службы эти двое стали невероятно близки, но когда девушку перевели обратно в штаты, они были вынуждены попрощаться. Одним утром девушке позвонили из гуманного сообщества - она не поверила тому, что услышала.
В 2018 году Анджела Кардоне, сержант морской пехоты США, была отправлена на службу в Ивакуни, Япония. Ее верным напарником стала служебная собака, 2-летняя бельгийская овчарка по кличке Боджи (Bogi). Для девушки это была первая служебная собака, а для овчарки - первая служба после двух лет тренировок. Вместе с собакой девушка проводила патрулирование и проверку безопасности зданий и автомобилей, а также досматривала багаж и самолеты на предмет потенциальных угроз.
"Сначала я была не в восторге от работы с Боджии, потому что она знала не так много команд, и даже плохо откликалась на свое имя. Но после месяца работы с ней я поняла, что у нас похожий характер, и мы очень сдружились. Несмотря ни на что, я всегда могла положиться на нее, она всегда поднимала мне настроение и всегда поражала меня быстротой понимания команд," - говорит Анджела.
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За два года совместной работы эти двое стали очень близки - между ними появилась невероятная связь. К сожалению, вскоре друзьям пришлось расстаться - Анджелу перевели в Гонолулу, Гавайи, и ей пришлось оставить свою любимую служебную собаку в Японии, даже нормально не попрощавшись.
Их разлука длилась больше года, и все это время Анджела очень скучала и не могла перестать думать о Боджи. Не так давно руководство сообщило, что Боджи сломала шею во время службы, из-за чего ее досрочно перевели на заслуженную "пенсию". Анджела расстроилась за собаку, но впереди ее ждали счастливые новости.
Гуманная организация American Humane занимается добрыми делами, в том числе - воссоединением ветеранов К-9 с их наставниками. Они также обеспечивают служебным собакам на пенсии финансовую поддержку. Узнав, что Боджи и Анджела работали вместе, организация спросила у девушки, не хочет ли она забрать Боджи к себе.
Анджела засветилась от счастья и тут же согласилась! Боджи отправили на самолете на Гавайи, и она встретилась со своей будущей хозяйкой. Их встреча была невероятно трогательной - собачка сразу узнала наставницу и начала облизывать. После некоторых необходимых процедур, Боджи сможет жить у Анджелы, и теперь она не может дождаться этого момента.
"Я счастлива. С нетерпением жду, когда Боджи сможет спать на моем диване. Спасибо добрым людям из American Humane за то, что воссоединили меня с ней," - говорит Анджела
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она знала не так много команд, и даже плохо откликалась на свое имя."
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Хорошие кинологи-инструкторы, зачет.
В посте написано русским по белому: "она (овчарка) ЗНАЛА не так много команд".
Это меня и удивило...