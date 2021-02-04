Пара хулиганов попыталась украсть служебную овчарку, но та дала им отпор

На улицах британского города Кошем двое мужчин попытались украсть у хозяина бельгийскую овчарку по кличке Нелли. Но собака оказалась непростой - в прошлом она была служебной, и помогала солдатам в зонах военных действий. Годы дрессировки не прошли даром - Нелли молниеносно дала обидчикам отпор.
19-летний Тоби Карриер гулял со своей любимой собакой, бельгийской овчаркой по кличке Нелли (Nellie), в британском городе Кошем. Как рассказал парень, во время прогулки к нему внезапно подошли двое мужчин, и попытались украсть собаку. Один из мужчин стоял рядом с Нелли, а другой задавал хозяину вопросы о ней, но тот отказался дать им какую-либо информацию.
После этого мужчина попытался резко выхватить из рук парня поводок, чтобы увести собаку, но тут вмешалась сама Нелли. Оказывается, в прошлом она была служебной собакой, и служила в зонах военных действий, помогая солдатам. Годы специальных дрессировок не прошли даром - увидев, что чужие люди нарываются на конфликт, Нелли начала скалить зубы, а затем начала бросаться на одного из мужчин.
×
Испугавшись атаки собаки и того, что их могут увидеть, хулиганы сдались и решили сбежать. "Нелли, к счастью, защищалась, начала лаять и бросаться на одного из них, и пару раз чуть не укусила. А от меня они услышали много нецензурных выражений. Я очень рад, что Нелли преподала им урок," - рассказывает парень.
"Думаю, им нужно смотреть на собак поменьше. Надо быть просто безмозглым, чтобы попытаться украсть такую собаку, как Нелли. Они очень спортивные, и используются армией и полицией," - говорит Тоби. Рассказывая об инциденте в группах на Фейсбуке, парень написал, что мужчины были "европейской внешности" и в медицинских масках.
Источник:
Еще крутые истории!
31
Понравилось31
Новости партнёров
Загрузка...
Стилистика перевода и написания, стоит заметить, странная, но нужно больше повторять абзацев.
Абзацев повторять нужно больше.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9217075/Dognappers-try-steal-Nellie-five-stone-Belgian-Malinois-served-war-zones.htmlhttps://www.dailymail.co.uk/news/article-9217075/Dognappers-try-steal-Nellie-five-stone-Belgian-Malinois-served-war-zones.html