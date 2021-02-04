Пара хулиганов попыталась украсть служебную овчарку, но та дала им отпор

Испугавшись атаки собаки и того, что их могут увидеть, хулиганы сдались и решили сбежать. "Нелли, к счастью, защищалась, начала лаять и бросаться на одного из них, и пару раз чуть не укусила. А от меня они услышали много нецензурных выражений. Я очень рад, что Нелли преподала им урок," - рассказывает парень.