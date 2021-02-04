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Пара хулиганов попыталась украсть служебную овчарку, но та дала им отпор

Пара хулиганов попыталась украсть служебную овчарку, но та дала им отпор (7 фото)

Автор:
04 февраля 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   служебные животные   служебные собаки   собака   собаки   фото   
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На улицах британского города Кошем двое мужчин попытались украсть у хозяина бельгийскую овчарку по кличке Нелли. Но собака оказалась непростой - в прошлом она была служебной, и помогала солдатам в зонах военных действий. Годы дрессировки не прошли даром - Нелли молниеносно дала обидчикам отпор.

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Метки: домашние животные   животные   истории   служебные животные   служебные собаки   собака   собаки   фото   
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18  комментариев
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7k
SSD 2 часа назад
Как можно украсть овчарку у хозяина на поводке? Хоть служебная, хоть не служебная, яйки отгрызет...
Как можно украсть овчарку у хозяина на поводке? Хоть служебная, хоть не служебная, яйки отгрызет...
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12k
Бляяяястяще! 12 минут назад
Собачка, конечно, хорошая, но нужно больше повторять абзацев.
Стилистика перевода и написания, стоит заметить, странная, но нужно больше повторять абзацев.

Абзацев повторять нужно больше.
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4k
Mike Snow 13 минут назад
Что за идиоты? Это ж не мобилку отжать, это же собака, она и покусать может и сопротивляться...
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1k
Йожык 42 минуты назад
Почему выгуливает без намордника?
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191
Роман Час назад
очередной собакодрочер придумал историю, чтобы запостить очередную шавку. История звиздеж от начала до конца. Надеюсь за вранье у автора вырастет на лбу собачий хер
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7k
Акакий Роман 37 минут назад
история реально больше похоже на выдумку, но выдумали её похоже не тут :
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9217075/Dognappers-try-steal-Nellie-five-stone-Belgian-Malinois-served-war-zones.htmlhttps://www.dailymail.co.uk/news/article-9217075/Dognappers-try-steal-Nellie-five-stone-Belgian-Malinois-served-war-zones.html
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25k
Aqueronte Час назад
Бельгийская овчарка в молодости легко прыгает на уровень горла взрослого человека и схлопывает челюсти, при этом обладает выносливостью и развитым интеллектом. Однозначно я бы не стал её воровать, она окажет сопротивление, а в силу возраста толку от неё немного, только вернуть хозяину за вознаграждение.
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15k
Lelik Aqueronte Полчаса назад
Не все знают, как выглядит бельгийская овчарка, многие думают, что это просто тощая, голодная дворняга, с примесью овчарки.
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10k
Андрей Ватрушкин Час назад
Как то я рубил возле дома дрова, а два бродячих хулигана решили, что он им нужнее. Короче, топор им в руки не дался.
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419
кожаный олень 2 часа назад
Пара хулиганов попыталась украсть служебную овчарку, но та дала им отпор
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