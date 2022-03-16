Иностранные компании хотят вернуться и работать в России

Кто бы мог подумать! Оказывается у них есть разум и от такой прибыли они ну никак не могут отказаться.
Уже обсуждали финт Макдональдса: мы вроде уходим, но на самом деле нет! Это технические сложности, мы обязательно вернёмся и вы будете наворачивать бургеры с удвоенной силой! Могли бы сразу сказать - от таких денег мы не откажемся никогда.
Теперь вот отличилась другая компания - испанская Inditex. Владеет брендами Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Zara Home, Stradivarius, Uterque. Неплохой такой набор.
5 марта они «слились» вслед за остальными: «Мы вынуждены приостановить работу и бла-бла-бла». И позакрывали все торговые точки, а их, между прочим, 502 по всей России.
Очень интересная ситуация получается, из всех «западных компаний» спокойно повели себя только французские. Они сразу заявили, что вложили сюда кучу денег, построили павильоны, наняли персонал, наладили работу с поставщиками, потратили сотни миллионов на рекламу… И теперь надо всё бросить, потому что «кто-то дал команду сверху?» Да пошли вы… Остались и правильно сделали - в том же «Ашане» или «Леруа» не успевают выкладывать товар на полки, всё сметают. Скорее всего, квартальную, а то и годовую прибыль они уже получили. Так что «беглецам» привет.
Что касается испанского бренда Inditex: едва руководство услышало о возможной национализации - чтобы сохранить рабочие места и зарплату сотрудникам, то сразу сделало заявление. Его озвучил исполнительный директор, Оскар Гарсиа Масейрас:
«Финансовые последствия закрытия магазинов в России незначительны. Основная цель — это наши сотрудники, и мы находимся в постоянном контакте с ними. Мы хотим возобновить работу как можно скорее, если позволят обстоятельства. Мы следим за ситуацией!»
Надо же, едва прижало, сразу забеспокоились о сотрудниках…
Этот бизнес на низком старте - ждут окончания спецоперации и готовы примчаться обратно, лишь бы не потерять насиженное место. Как только 2-3 компании «дадут заднюю», следом за ними вернутся и остальные.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Понравилось41
Померла, так померла
Только так и не иначе.
Забавно
Zara это только один из брендов, принадлежащих компании Inditex.
И да, Inditex - публичная компания и обязана публиковать свои финансовые отчеты по стандартам МСФО.
Но, если ты это так утверждаешь, будь любезен ссылочку на отчет
А мы уже в Заре шашлычку открыли
Эти гейропцы и иже с ними, что хотят, то и делают, а мы терпим их показательное неуважительное отношение, принимаем обратно...