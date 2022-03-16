Иностранные компании хотят вернуться и работать в России

5 марта они «слились» вслед за остальными: «Мы вынуждены приостановить работу и бла-бла-бла». И позакрывали все торговые точки, а их, между прочим, 502 по всей России.

Очень интересная ситуация получается, из всех «западных компаний» спокойно повели себя только французские. Они сразу заявили, что вложили сюда кучу денег, построили павильоны, наняли персонал, наладили работу с поставщиками, потратили сотни миллионов на рекламу… И теперь надо всё бросить, потому что «кто-то дал команду сверху?» Да пошли вы… Остались и правильно сделали - в том же «Ашане» или «Леруа» не успевают выкладывать товар на полки, всё сметают. Скорее всего, квартальную, а то и годовую прибыль они уже получили. Так что «беглецам» привет.

Что касается испанского бренда Inditex: едва руководство услышало о возможной национализации - чтобы сохранить рабочие места и зарплату сотрудникам, то сразу сделало заявление. Его озвучил исполнительный директор, Оскар Гарсиа Масейрас:

«Финансовые последствия закрытия магазинов в России незначительны. Основная цель — это наши сотрудники, и мы находимся в постоянном контакте с ними. Мы хотим возобновить работу как можно скорее, если позволят обстоятельства. Мы следим за ситуацией!»