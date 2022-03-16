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Иностранные компании хотят вернуться и работать в России

Иностранные компании хотят вернуться и работать в России (3 фото)

Автор:
16 марта 2022 17:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Зара   беглецы   закрытие   зарплата   компания   санкции   сотрудники   
3577
3

Кто бы мог подумать! Оказывается у них есть разум и от такой прибыли они ну никак не могут отказаться.

Уже обсуждали финт Макдональдса: мы вроде уходим, но на самом деле нет! Это технические сложности, мы обязательно вернёмся и вы будете наворачивать бургеры с удвоенной силой! Могли бы сразу сказать - от таких денег мы не откажемся никогда.

Теперь вот отличилась другая компания - испанская Inditex. Владеет брендами Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Zara Home, Stradivarius, Uterque. Неплохой такой набор.

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5 марта они «слились» вслед за остальными: «Мы вынуждены приостановить работу и бла-бла-бла». И позакрывали все торговые точки, а их, между прочим, 502 по всей России.

Очень интересная ситуация получается, из всех «западных компаний» спокойно повели себя только французские. Они сразу заявили, что вложили сюда кучу денег, построили павильоны, наняли персонал, наладили работу с поставщиками, потратили сотни миллионов на рекламу… И теперь надо всё бросить, потому что «кто-то дал команду сверху?» Да пошли вы… Остались и правильно сделали - в том же «Ашане» или «Леруа» не успевают выкладывать товар на полки, всё сметают. Скорее всего, квартальную, а то и годовую прибыль они уже получили. Так что «беглецам» привет.

Что касается испанского бренда Inditex: едва руководство услышало о возможной национализации - чтобы сохранить рабочие места и зарплату сотрудникам, то сразу сделало заявление. Его озвучил исполнительный директор, Оскар Гарсиа Масейрас:

«Финансовые последствия закрытия магазинов в России незначительны. Основная цель — это наши сотрудники, и мы находимся в постоянном контакте с ними. Мы хотим возобновить работу как можно скорее, если позволят обстоятельства. Мы следим за ситуацией!»

Надо же, едва прижало, сразу забеспокоились о сотрудниках…

Этот бизнес на низком старте - ждут окончания спецоперации и готовы примчаться обратно, лишь бы не потерять насиженное место. Как только 2-3 компании «дадут заднюю», следом за ними вернутся и остальные.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Зара   беглецы   закрытие   зарплата   компания   санкции   сотрудники   
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13  комментариев
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6k
a_komolow Час назад
Обратной дороги нет
Померла, так померла
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3k
Eugen 3 минуты назад
Выход - рупь, вход - десять.

Только так и не иначе.
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1k
Алек Сандр 6 минут назад
А нужны они нам? Уходя - уходи!
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6k
Владимир 47 минут назад
Незначительна прибыль
я думаю большая часть прибыли как раз из РФ.
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17
Евгений Трапезников KOSTELLO 11 минут назад
Я маржинальность никак не считаю. Компания сама указывает её в своих отчетах. Я всего лишь посчитал долю бизнеса компании, которая приходится на Россию, исходя из общего количества магазинов и количества магазинов конкретно в России. И это только касается дистрибьюции. Если брать сегмент производства, то там на долю России не приходится ничего.
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17
Евгений Трапезников KOSTELLO 6 минут назад
Что за "финансовые отчеты Зары"?
Zara это только один из брендов, принадлежащих компании Inditex.
И да, Inditex - публичная компания и обязана публиковать свои финансовые отчеты по стандартам МСФО.
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20k
KOSTELLO 51 минуту назад
Да ладна!!!
А мы уже в Заре шашлычку открыли
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5k
ЛеонидТерехов Час назад
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195
eutace ЛеонидТерехов 18 минут назад
кто?? я патриот но похоже что дебилы это мы, потому что без национальной гордости.
Эти гейропцы и иже с ними, что хотят, то и делают, а мы терпим их показательное неуважительное отношение, принимаем обратно...
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