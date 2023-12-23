Как китайская компания поощряет сотрудников: беги за вторую зарплату!

Давайте признаем, что физическая активность в современном мире офисов и сидячего образа жизни, явление редкое. Времени и сил порой совершенно не хватает, не то что бегом заниматься, а даже самую простую зарядку сделать.



Китайская компания Dongpo Paper в провинции Гуандун придумала нестандартный способ мотивации своих сотрудников – доплачивать за физическую активность, в частности, за бег.

Набегать можно на очень приличную надбавку. Так, сотрудники, пробегающие 50 км в месяц, могут рассчитывать на вторую зарплату, за 40 км – 60% от зарплаты, а за 30 км – 30%.