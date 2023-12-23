Как китайская компания поощряет сотрудников: беги за вторую зарплату!

Порой за хорошей зарплатой приходится побегать, а для сотрудников китайской компании Dongpo Paper это не просто образное выражение, а суровая реальность.
Давайте признаем, что физическая активность в современном мире офисов и сидячего образа жизни, явление редкое. Времени и сил порой совершенно не хватает, не то что бегом заниматься, а даже самую простую зарядку сделать.
Китайская компания Dongpo Paper в провинции Гуандун придумала нестандартный способ мотивации своих сотрудников – доплачивать за физическую активность, в частности, за бег.
Набегать можно на очень приличную надбавку. Так, сотрудники, пробегающие 50 км в месяц, могут рассчитывать на вторую зарплату, за 40 км – 60% от зарплаты, а за 30 км – 30%.
Дополнительные 30% получают те, кто достигает показателя в 100 км в месяц. Новая политика также учитывает пешие прогулки по горам и скоростную ходьбу, что составляет от 30 до 60% от общего объёма необходимых упражнений.
Расстояние отслеживается с помощью приложений на телефонах сотрудников. Руководитель компании Линь Чжиюн объяснил, что здоровые сотрудники – залог долгосрочного успеха компании. Ну а сам он дважды покорял Эверест.
Расскажи эту новость своему начальнику, пусть посмеется.
Источник:
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