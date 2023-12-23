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Как китайская компания поощряет сотрудников: беги за вторую зарплату!

Как китайская компания поощряет сотрудников: беги за вторую зарплату!

Автор:
23 декабря 2023 06:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Dongpo Paper   Бег   Китай   зарплата   здоровый образ жизни   премия   сотрудники   
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Порой за хорошей зарплатой приходится побегать, а для сотрудников китайской компании Dongpo Paper это не просто образное выражение, а суровая реальность.

Давайте признаем, что физическая активность в современном мире офисов и сидячего образа жизни, явление редкое. Времени и сил порой совершенно не хватает, не то что бегом заниматься, а даже самую простую зарядку сделать.


Китайская компания Dongpo Paper в провинции Гуандун придумала нестандартный способ мотивации своих сотрудников – доплачивать за физическую активность, в частности, за бег.

Набегать можно на очень приличную надбавку. Так, сотрудники, пробегающие 50 км в месяц, могут рассчитывать на вторую зарплату, за 40 км – 60% от зарплаты, а за 30 км – 30%.


Дополнительные 30% получают те, кто достигает показателя в 100 км в месяц. Новая политика также учитывает пешие прогулки по горам и скоростную ходьбу, что составляет от 30 до 60% от общего объёма необходимых упражнений.


Расстояние отслеживается с помощью приложений на телефонах сотрудников. Руководитель компании Линь Чжиюн объяснил, что здоровые сотрудники – залог долгосрочного успеха компании. Ну а сам он дважды покорял Эверест.

Расскажи эту новость своему начальнику, пусть посмеется.

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Метки: Dongpo Paper   Бег   Китай   зарплата   здоровый образ жизни   премия   сотрудники   
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