В Москве сотрудники Wildberries штурмуют офис компании - они недовольны штрафами и невыносимыми условиями работы

На площадке можно купить всё, от трусов до новейшей бытовой техники. А пункты выдачи товаров раскиданы по всей стране. И сейчас «Ягодки» решили сделать неожиданный ход: ввести систему штрафов для владельцев этих самых пунктов. Теперь с них списывают деньги за товар, даже если он пришел бракованным или вообще не тот. Например, вы заказали синие джинсы у компании А и выбрали пункт выдачи в Москве на улице Донской. Штаны-то туда приехали, но чёрного цвета. Естественно, вы отказались их забирать. А с пункта выдачи всё равно спишут деньги за джинсы, хотя он вообще здесь не причём.

А товар иногда приходит просто в аховом состоянии, как в случае с питерским пунктом выдачи. Туда привезли сапожки с мышами в коробке. Позже руководство компании назвало это видео фейком.