В Москве сотрудники Wildberries штурмуют офис компании - они недовольны штрафами и невыносимыми условиями работы

Если теперь они будут платить все неустойки, то уйдут в глубокий минус.
Wildberries - крупнейший маркетплейс России, а его владелица, Татьяна Бакальчук - долларовый миллиардер.
На площадке можно купить всё, от трусов до новейшей бытовой техники. А пункты выдачи товаров раскиданы по всей стране. И сейчас «Ягодки» решили сделать неожиданный ход: ввести систему штрафов для владельцев этих самых пунктов. Теперь с них списывают деньги за товар, даже если он пришел бракованным или вообще не тот. Например, вы заказали синие джинсы у компании А и выбрали пункт выдачи в Москве на улице Донской. Штаны-то туда приехали, но чёрного цвета. Естественно, вы отказались их забирать. А с пункта выдачи всё равно спишут деньги за джинсы, хотя он вообще здесь не причём.
А товар иногда приходит просто в аховом состоянии, как в случае с питерским пунктом выдачи. Туда привезли сапожки с мышами в коробке. Позже руководство компании назвало это видео фейком.
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И по новым правилам компании, платить за это будут пункты выдачи. Так что их менеджеры возмутились и решили завтра устроить забастовку. Ну а сегодня они штурмуют головной офис компании и требуют, чтобы с ними хотя бы поговорили. Но пока безуспешно.
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А в Барнауле уже бастуют. Там в одном из пунктов работают четыре человека и на них раскидали неустойку за бракованный товар. Зарплата там ежедневная и зависит от количества выданного товара. И по новым правилам, с сотрудников списали 100% от зп. После этого все четверо не вышли на работу.
Очень много приходит бракованного товара. Разбитое, разлитое, недокомплекты. Раньше мы отправляли назад и могли оспорить, что это не наша вина. А сейчас мы не можем оспорить, и это вешают на нас полной стоимостью. На мне сейчас висит 30 тысяч за коробки, которые от меня уехали еще в феврале, - пожаловалась сотрудница «Ягодок».
Мы написали в чат руководителю филиала. Нам сказали, что если мы закроемся, то будет наказание от штрафов до увольнения. Но с такими долгами это уже не страшно. Штрафом больше — штрафом меньше... Мы закрылись одни из первых, точно знаю, что закрыт пункт на Льва Толстого.
А руководство Wildberries называет новые правила «превентивной мерой, борьбой с мошенничеством и повышением осознанности сотрудников». И вводит новый штраф - теперь уже за «распространение ложной информации».
Штраф 100 000 рублей также накладывается теперь в случае выявления Заказчиком (маркетплейс) фактов распространения Исполнителем (ПВЗ) недостоверной, ложной, вводящей в заблуждение, подстрекающей к противоправным действиям информации, распространение информации, которые выражают неуважительное и негативное отношение к Заказчику
Также готовится ещё один штраф: если пункт выдачи отказывается принять или отправить товар, с него спишут 100 тысяч рублей.
Тем временем в Москве люди продолжают митинговать у центрального офиса компании. Вот их основные требования: снять с пунктов штрафы за брак и возвраты, усилить контроль за перевозкой товара и его приёмкой на складе.
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Но пока руководство Wildberries хранит молчание.
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Курьеры уже бунтовали...
В добрый путь.
Если ПВЗ закрывается по каким-то причинам, то ВБ просто заключает договор с новым. Я думаю, что желающие есть, поэтому ВБ и ведет такую крайне жесткую политику по отношению к ПВЗ.
А ещё зарплаты и аренду помещений надо выплачивать...
Получается что собственники ПВЗ остаются "как бабка у разбитого корыта"
Возьмем например Яндекс -
1. "Бесплатная доставка"? Ага, хрена-с-два - за доставку платит продавец.
А если клиент не забрал товар, то продавец платит два раза (за возврат ещё).
2. Клиент вернул товар (в непотребном виде) - ЯМ его принимает без разговоров возвращает покупателю деньги и заставляет забирать этот мусор ещё и за свой счет.
В итоге продавец поднимает цену на товар, чтобы компенсировать свои потери.
И страдает потребитель, хотя он этого и не замечает.
Как жешь - бесплатная доставка!!! Возврат без разговоров!!! Яндекс такой хороший!!!
В Ягодках ситуция ещё хуже, просто клиент не видит подводной части айсберга.
А потом все удивляются, а чё так цены быстро растут? А ответ простой - агрегаторы раскручивают моховик цен...
Ну и вишенка на торте от "эффективного менеджмента" :
- "А давайте в*ебем своих сотрудников (партнёров)."
- "О-о-о - супер идея, премию ему годовую!!!"..
А вовсе не из-за зависти к "успешным и эффективным"...