FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7015 постов • 992 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Москве сотрудники Wildberries штурмуют офис компании - они недовольны штрафами и невыносимыми условиями работы

В Москве сотрудники Wildberries штурмуют офис компании - они недовольны штрафами и невыносимыми условиями работы

Автор:
14 марта 2023 14:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Wildberries   барнаул   брак   возврат   забастовка   зарплата   пункт выдачи   сотрудники   товар   штраф   
3448
7
3

Если теперь они будут платить все неустойки, то уйдут в глубокий минус.

Wildberries - крупнейший маркетплейс России, а его владелица, Татьяна Бакальчук - долларовый миллиардер.

На площадке можно купить всё, от трусов до новейшей бытовой техники. А пункты выдачи товаров раскиданы по всей стране. И сейчас «Ягодки» решили сделать неожиданный ход: ввести систему штрафов для владельцев этих самых пунктов. Теперь с них списывают деньги за товар, даже если он пришел бракованным или вообще не тот. Например, вы заказали синие джинсы у компании А и выбрали пункт выдачи в Москве на улице Донской. Штаны-то туда приехали, но чёрного цвета. Естественно, вы отказались их забирать. А с пункта выдачи всё равно спишут деньги за джинсы, хотя он вообще здесь не причём.

А товар иногда приходит просто в аховом состоянии, как в случае с питерским пунктом выдачи. Туда привезли сапожки с мышами в коробке. Позже руководство компании назвало это видео фейком.

И по новым правилам компании, платить за это будут пункты выдачи. Так что их менеджеры возмутились и решили завтра устроить забастовку. Ну а сегодня они штурмуют головной офис компании и требуют, чтобы с ними хотя бы поговорили. Но пока безуспешно.

А в Барнауле уже бастуют. Там в одном из пунктов работают четыре человека и на них раскидали неустойку за бракованный товар. Зарплата там ежедневная и зависит от количества выданного товара. И по новым правилам, с сотрудников списали 100% от зп. После этого все четверо не вышли на работу.

Очень много приходит бракованного товара. Разбитое, разлитое, недокомплекты. Раньше мы отправляли назад и могли оспорить, что это не наша вина. А сейчас мы не можем оспорить, и это вешают на нас полной стоимостью. На мне сейчас висит 30 тысяч за коробки, которые от меня уехали еще в феврале, - пожаловалась сотрудница «Ягодок».

Мы написали в чат руководителю филиала. Нам сказали, что если мы закроемся, то будет наказание от штрафов до увольнения. Но с такими долгами это уже не страшно. Штрафом больше — штрафом меньше... Мы закрылись одни из первых, точно знаю, что закрыт пункт на Льва Толстого.

А руководство Wildberries называет новые правила «превентивной мерой, борьбой с мошенничеством и повышением осознанности сотрудников». И вводит новый штраф - теперь уже за «распространение ложной информации».

Штраф 100 000 рублей также накладывается теперь в случае выявления Заказчиком (маркетплейс) фактов распространения Исполнителем (ПВЗ) недостоверной, ложной, вводящей в заблуждение, подстрекающей к противоправным действиям информации, распространение информации, которые выражают неуважительное и негативное отношение к Заказчику

Также готовится ещё один штраф: если пункт выдачи отказывается принять или отправить товар, с него спишут 100 тысяч рублей.

Тем временем в Москве люди продолжают митинговать у центрального офиса компании. Вот их основные требования: снять с пунктов штрафы за брак и возвраты, усилить контроль за перевозкой товара и его приёмкой на складе.

Но пока руководство Wildberries хранит молчание.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Wildberries   барнаул   брак   возврат   забастовка   зарплата   пункт выдачи   сотрудники   товар   штраф   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
37  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Артем 2 часа назад
Насколько я понимаю, большинство пунктов выдачи товара Ягодок - это франшиза, т.е. в любом городе любой человек может арендовать площдь, оформить франшизу и выдавать товар покупателям, по сути частники и если они откажутся работать, то у ягодок будут проблемы с доставкой и выдачей. Чтож неплохой шанс для Озон, Сбермегамаркет и пр площадок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
184
qewret10 Минуту назад
Ммм русский народ спустя 30 лет после крушения советской власти заново начал изобретать профсоюзы...
Курьеры уже бунтовали...

В добрый путь.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
saliamnn 2 минуты назад
В Москве сотрудники Wildberries штурмуют офис компании - они недовольны штрафами и невыносимыми условиями работыПосмотреть
В Москве сотрудники Wildberries штурмуют офис компании - они недовольны штрафами и невыносимыми условиями работы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
saliamnn 4 минуты назад
А что правда глаза колет?Дважды попадался с некачественной доставкой сие конторы.Разорванная упаковка при получении.Грубо заклеяна левым скотчем и как следствие недостача.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
мемфрид 15 минут назад
Профсоюз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сергей Попов 22 минуты назад
Весь фокус в том, что ПВЗ не являются подразделениями ВБ. Соответственно, и работники ПВЗ не являются работниками ВБ.
Если ПВЗ закрывается по каким-то причинам, то ВБ просто заключает договор с новым. Я думаю, что желающие есть, поэтому ВБ и ведет такую крайне жесткую политику по отношению к ПВЗ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
Kirrowdy Сергей Попов 7 минут назад
Собственники ПВЗ закрыться не могут раньше года существования, т.к. штраф 100к и плюс конские штрафы за браки и т.д. , а также тарифы урезали и собственники стали значительно меньше зарабатывать...
А ещё зарплаты и аренду помещений надо выплачивать...
Получается что собственники ПВЗ остаются "как бабка у разбитого корыта"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
vasilykopkov 23 минуты назад
Все маркетплейсы - с-с-суки, выезжают за счет владельцев товара.
Возьмем например Яндекс -
1. "Бесплатная доставка"? Ага, хрена-с-два - за доставку платит продавец.
А если клиент не забрал товар, то продавец платит два раза (за возврат ещё).
2. Клиент вернул товар (в непотребном виде) - ЯМ его принимает без разговоров возвращает покупателю деньги и заставляет забирать этот мусор ещё и за свой счет.

В итоге продавец поднимает цену на товар, чтобы компенсировать свои потери.
И страдает потребитель, хотя он этого и не замечает.
Как жешь - бесплатная доставка!!! Возврат без разговоров!!! Яндекс такой хороший!!!
В Ягодках ситуция ещё хуже, просто клиент не видит подводной части айсберга.
А потом все удивляются, а чё так цены быстро растут? А ответ простой - агрегаторы раскручивают моховик цен...

Ну и вишенка на торте от "эффективного менеджмента" :
- "А давайте в*ебем своих сотрудников (партнёров)."
- "О-о-о - супер идея, премию ему годовую!!!"..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
Kirrowdy vasilykopkov 17 минут назад
Бакальчук(глава ягодок) по итогам 2022 года обеднела на 8 миллиардов долларов, надо восполнять потери за счёт партнерских пунктов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
sergonly 24 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Eric Cartman Полчаса назад
Сдается мне, ВБ стоИт на пороге серьезного шухера. С одной стороны - работники ПВЗ, которым систематически выкручивают яйца. С другой - вал недовольных клиентов, которым снимают бабло за доставку и отказ от убитого, подмененного или неправильно высланного товара, а также длящиеся с нового года очереди на рассмотрение заявок на брак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
454
Руслан 39 минут назад
"Ягодки" эти помойка еще та!!! Наепывают людей по-полной!!! Довелось побывать на складе Печатники в Мск и пообщаться с сотрудниками. Это полный пздц!!!! Там текучка кадров просто бешенная...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
BenderRodriguez 45 минут назад
Скооперируйтесь, остановите работу везде и коллективный иск в суд на этих ушлепков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Mauritanien 50 минут назад
Маркетплейсы подыхают давно и медленно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Kozlodoev Час назад
Правильно, хватит молчать! И вообще, пора возрождать профсоюзы и давать им реальные полномочия!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир Час назад
они там уже начинают правительством себя чувствовать,я так понял,следующий шаг,если что против скажешь начнут разжигание приписывать.а судя по тому что она миллиардер,так для них ещё и тюрьмы построят.какое то государство в государстве.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Aleksandr Час назад
Вот за такое в 1917м буржуев к стенке и прислоняли.
А вовсе не из-за зависти к "успешным и эффективным"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Serg2001 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Dobry vojak Svejk Час назад
Ведьму на кол - все в "озон" ? )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Nyash Час назад
чем человек богаче тем он жаднее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Олег Белов Час назад
Почитав как устроены потогонные склады ягодок, я навсегда отказался, что либо у них покупать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей 2 часа назад
Ягоды это поганая дичь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
12k
Показать ещё 6 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

205420



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Брюсселе нашли мужика со «стальным стержнем»
В Брюсселе нашли мужика со «стальным стержнем»
20 удивительных артефактов из истории человечества
20 удивительных артефактов из истории человечества
Набирающие популярность в сообществах
Нейросеть «перерисовала» 15 картин в стиле киберпанк
Нейросеть «перерисовала» 15 картин в стиле киберпанк
История красивой песни. Vanessa Paradis - Joe le taxi (1987)
История красивой песни. Vanessa Paradis - Joe le taxi (1987)
Doom запустили на кубике конструктора LEGO (видео)
Doom запустили на кубике конструктора LEGO (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Трудно не согласиться

Лучшие демотиваторы
Когда жена сказала,что маски из огурцов омолаживают и освежают всё тело

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#в мире#животные#Мемы#шоу бизнес#история#дети#сарказм
#Юмор#интересно#дтп#аварии#картинки#Приколы#автомир#смех#знаменитости#СССР
#машина#Прикол#факты#авто аварии#люди#новости#подборка#драка#комментарии#Фотографии
19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной 19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной Отказ от супружеского долга и другие странные и забавные забастовки со всего мира Отказ от супружеского долга и другие странные и забавные забастовки со всего мира Возврат товара в магазин Возврат товара в магазин Работнику из Чили случайно выплатили зарплату в 286 раз больше положенной Работнику из Чили случайно выплатили зарплату в 286 раз больше положенной Руководство IKEA продлило выплату зарплаты сотрудникам до августа Руководство IKEA продлило выплату зарплаты сотрудникам до августа Иностранные компании хотят вернуться и работать в России Иностранные компании хотят вернуться и работать в России

На что жалуетесь?

Вернуться