Люди из разных стран рассказали, чего категорически не должны делать туристы

«В Норвегии есть два места, где сходятся границы трех стран. Одно находится в точке соприкосновения Норвегии, Швеции и Финляндии. Вы можете обойти пограничный знак и сказать: «Сейчас я в Финляндии, сейчас в Швеции, а сейчас в Норвегии». Знак находится у озера, поэтому вокруг него положили деревянную дорожку, чтобы люди могли это сделать.

В Норвегии также есть точка, где встречаются границы Норвегии, Финляндии и России. Но если вы попытаетесь повторить трюк с обходом пограничного столба там, это у вас вряд ли получится. Просто имейте это в виду».