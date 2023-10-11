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Люди из разных стран рассказали, чего категорически не должны делать туристы

Люди из разных стран рассказали, чего категорически не должны делать туристы

Автор:
11 октября 2023 15:56
Сообщество : Путешествия
Метки: как правильно   негласные правила   неписаные правила   правила   правила поведения   разные страны   разные страны мира   страны мира   туристу на заметку   
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На форуме Reddit кто-то задал вопрос: «Чего категорически не следует делать при посещении вашей страны?» — и обсуждение неписаных правил оказалось довольно интересным. Давно известно, что в каждой избушке свои погремушки! И лучше о них знать, чтобы не выглядеть невежественным туристом.

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«В Норвегии есть два места, где сходятся границы трех стран. Одно находится в точке соприкосновения Норвегии, Швеции и Финляндии. Вы можете обойти пограничный знак и сказать: «Сейчас я в Финляндии, сейчас в Швеции, а сейчас в Норвегии». Знак находится у озера, поэтому вокруг него положили деревянную дорожку, чтобы люди могли это сделать.


В Норвегии также есть точка, где встречаются границы Норвегии, Финляндии и России. Но если вы попытаетесь повторить трюк с обходом пограничного столба там, это у вас вряд ли получится. Просто имейте это в виду».


«Великобритания. Тут всегда есть какая-нибудь очередь. Даже если кажется, что очереди нет, просто оглянитесь вокруг и вежливо спросите окружающих, стоят ли они в очереди. Я знаю, что это звучит как шутка, но на самом деле это не так. Всегда есть очередь, и туристы всегда ее игнорируют, и обычно именно поэтому туристы имеют плохую репутацию в Великобритании».


«Если вы в Берлине наткнулись на памятник, художественную инсталляцию или что-то подобное, отнеситесь к нему с уважением. Существует большая вероятность, что это какой-то мемориал, посвященный жертвам Второй мировой войны. Вы не поверите, сколько туристов умудряются устроить пикник на бетонных гробах убитых и замученных людей».


«Я из Чехии. Каждый турист должен знать, что такое частная жизнь. Если вы американский видеоблогер, не приезжайте к нам. Вас арестуют, если вы будете лезть в чужую жизнь. Мы, чехи, не терпим такого поведения».


«Не стоит заказывать в пабе коктейл «Ирландская автомобильная бомба». Нет здесь такого напитка, а название уходит корнями в Смуту — мрачное время в истории нашей страны, когда люди к северу и к югу от границы теряли своих близких».


«Если вы идете в поход по австрийским горам с собакой, наденьте на нее поводок. Коровы могут причинить вам вред, если почувствуют опасность. В общем, не тревожьте коров и держитесь от них подальше».


«Находясь в Луизиане, помните, что болото — это не озеро. Просто удивительно, сколько туристов и северян пытается купаться в болоте, кишащем аллигаторами! Куча людей уже погибла, китайской туристке оторвало руку, а другой парень потерял свою собаку, бросив в воду мяч. Помимо крокодилов, у нас также водятся бычьи акулы».


«Если будете в Канаде, не вздумайте трогать наших гусей. Спасибо».


«Не трогайте бизонов. Неважно, что они травоядные и выглядят пушистыми. Они невероятно сильны и, если будут в плохом настроении, могут вас убить».


«Не трогайте королевскую охрану».


«Я живу на Барбадосе. Не носите здесь камуфляж. Это незаконно, если вы не являетесь военнослужащим».


«Италия. Откуда столько дебилов (в основном туристов), лазающих по памятникам, царапающих и оскверняющих их? Неужели они думают, что это круто — нацарапать свое идиотское имя на чужом тысячелетнем наследии? Помимо того, что это варварство и невежество, итальянские налогоплательщики ежегодно платят миллионы на восстановление памятников. Я человек мирный, но если бы кого поймал за этим занятием — пристрелил бы на месте».


«Не отправляйтесь в путешествие по сельской местности, не убедившись в том, что вам точно хватит горючего. Не зря на шоссе можно увидеть так много брошенных машин».


«При посещении Дании не садитесь рядом с людьми в общественном транспорте, если есть другие свободные места. Не заговаривайте с незнакомыми людьми в общественном транспорте. Датчане очень трепетно относятся к своему личному пространству и приватности. Кроме того, они не очень любят светские беседы».


«Я нахожусь в США. Видимо, в других странах принято, когда полицейский останавливает вас на дороге, самому доставать документы из бардачка и нести их ему. Не делайте этого в США. Это отличный способ получить пулю или электрошокер.


Если вы выйдете из машины без приказа, это будет воспринято как враждебное действие, и полицейский будет упреждающе защищаться.


Оставайтесь в машине, опустите стекла. Держите руки на виду (можно опираться на руль). Если вам нужно куда-то дотянуться, скажите полицейскому, что именно вы делаете, например: "Мой паспорт в кармане куртки, я сейчас его достану". Будьте вежливы, извинитесь, и вас, скорее всего, отпустят с предупреждением».


«Если вы приехали как турист в Бразилию, особенно в крупный город, не светите своим смартфоном во время прогулок по улицам. Тогда есть шанс, что вас не ограбят».


«Не спрашивайте, где в ЮАР водятся животные, у нас нет львов, разгуливающих по улицам, вы скорее столкнетесь с дикой природой где-то у себя дома, чем у нас».


«Не стоит ездить по пустыне на юго-западе. На этой грунтовой дороге, возможно, уже десять лет не было машин, и если вы прокололи шину там, где ее размыло, то превратитесь в груду костей быстрее, чем думаете».


«Не нужно пытаться погладить/покормить медведей. Почему-то туристы, приезжающие в Банф, считают медведей талисманами или чем-то в этом роде».


«Не стоит ехать в Голливуд, ожидая чего-то особенного. Также не стоит тратить кучу денег только для того, чтобы увидеть дома знаменитостей во время одной из автобусных экскурсий. Зато стоит посетить все музеи в окрестностях Лос-Анджелеса, они очень интересны. И пляжи тоже неплохие».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: как правильно   негласные правила   неписаные правила   правила   правила поведения   разные страны   разные страны мира   страны мира   туристу на заметку   
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Digektor 56 минут назад
Просто нужно вести себя как обычный психически здоровый человек
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437
Алексей Бляйбтрой 46 минут назад
про Дагестан и шорты , автор, забыл...не ну а чо.
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1k
adssaf afasffdsga 54 минуты назад
Комментарий к фото
Если зайти в старый католический храм и найти там старую скамью, то там обязательно будет нацарапано гвоздиком чьё-нибудь имя. И это не в наше время нацарапали, эти надписи ещё с самых древних времён люди оставляли.
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205
iskra adssaf afasffdsga 20 минут назад
Комментарий к фото
Так это не туристы из других стран царапали,а местные жители(скорее всего - дети),которые часами на этих скамьях торчали.
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6k
Василий 55 минут назад
Не приезжайте на Мадагаскар с камуфлированной одеждой, даже шорты нельзя. Так же нельзя вывозить из страны наличные Ариари, посадить не посадят, но мозги вынут.
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94
ruslan d 2 часа назад
С памятником жертвам холокоста чего только не делают ...
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