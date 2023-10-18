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Люди из разных уголков мира рассказали о плюсах и минусах проживания в их странах

Люди из разных уголков мира рассказали о плюсах и минусах проживания в их странах

Автор:
18 октября 2023 15:10
Сообщество : Путешествия
Метки: лучшие страны мира   недостатки   плюсы и минусы   преимущества   разные страны   разные страны мира   страны   страны мира   туристу на заметку   
1409
26

У каждой страны мира есть свои преимущества и недостатки. Пользователи AskReddit рассказывают о том, что им нравится в их странах, а что — не очень, и это касается как культуры и традиций, так и политики с экономикой. Такие обсуждения — хорошая возможность узнать о стране то, чего никогда не прочитаешь в туристической брошюре.

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«Минусы: высокая стоимость жизни.

Плюсы: флаг — это большой плюс».



«Плюсы: красивая сельская местность, как правило, не огороженная заборами.

Минусы: правительство — кучка коррумпированных и бесполезных придурков».



«Плюсы: нет оружия и бесплатное здравоохранение.

Минусы: всё вокруг хочет вас убить, а солнце вызывает рак».



«Плюсы: невероятно красивая и чистая природа.

Минусы: погода часто бывает настолько плохой, что приходится оставаться дома».



«Плюсы: бесплатное медицинское обслуживание.

Минусы: его получение занимает столько времени, что вы можете умереть в ожидании».



«Плюсы: люди избегают тебя.

Минусы: из-за этого чувствуешь себя довольно одиноко».



«Плюсы: очень красивые виды.

Минусы: жуткая погода».



«Плюсы: еда, самобытная культура.

Минусы: наркобароны».



«Я из Венесуэлы. Плюс в том, что у нас вкусная еда, минус в том, что лет пять у нас ее не было».



«Плюсы: мы все еще существуем.

Минусы: неизвестно, надолго ли».



«Плюсы: если вы богаты, то это одно из лучших мест в мире.

Минусы: разбогатеть здесь невозможно».



«Плюсы: у меня есть свобода выбора профессии, которую я люблю.

Минусы: мне приходится отрабатывать учения по стрельбе с моими милыми воспитанниками детского сада».



«Плюсы: есть аэропорт.

Минусы: у меня нет денег, чтобы сесть на самолет в этом аэропорту и уехать отсюда к чертовой матери».



«Плюсы: удивительный климат, удивительная кухня, удивительные люди, невероятные пейзажи и природные красоты, доступная стоимость жизни по сравнению с остальным миром, развитый частный сектор.

Минусы: высочайший уровень коррупции, бедность, низкий уровень предоставления государственных услуг, периодические отключения электричества, инфляция, стагнация экономического роста».



«Слишком много плюсов, поэтому назову один, но малоизвестный: у нас есть специализированные инструменты для всего. Нужен инструмент для вырезания семечек из яблока — вот вам appelseedscutter. Хотите вытащить из бутылки кетчупа или яблочного соуса все до единого кусочка — вот вам скребок для бутылок flessenlikker. Минусы: жилищный кризис, стоимость жизни».



«Плюсы: это красивая страна.

Минусы: у нас каждый день происходит 9000 ограблений банков или уличных вооруженных ограблений».



«Плюсы: удивительная кухня и фестивали.

Минусы: религиозная напряженность, перенаселенность и коррумпированность правительства».



«Плюсы: прекрасные пляжи и виды, отличная погода, гостеприимные люди.

Минусы: коррупция, эксплуатация маргинальных слоев общества, непотизм, плохая инфраструктура, низкая зарплата, культура возведения знаменитостей и политиков на пьедестал нашего общества».



«Минусы: нашу страну представлял один из самых позорных лидеров в истории, если не самый позорный в мире, и это преследует нас до сих пор. Наша система образования находится на одном уровне с американской помойкой, а наши нынешние вооруженные силы потягались бы с нашим местным спортзалом.

Плюсы: у нас есть чертовски хорошие безалкогольные напитки».



«Плюсы: почти всё — погода, еда, открытость общества, относительно доступная, бесплатная медицина...

Минусы: наши люди всегда думают, что в других местах жизнь лучше».



«Плюсы: хорошая погода, за исключением лета, когда солнце тебя ненавидит и ты жаришься заживо даже при включенном кондиционере. Хорошие пляжи в хорошую погоду. Отличная кухня.

Минусы: у греков репутация гостеприимных людей, но, честно говоря, мы не очень-то приятный народ. Сексисты, замкнутые, часто стремимся использовать других в корыстных целях, не любим тех, кто успешен, желаем им несчастий. Любой человек, работающий в сфере туризма, — акула-эксплуататор. Острова больше не места для обычной жизни обычных людей, это исключительно курорты для богатых».



«Плюсы: еда, пейзажи.

Минусы: забастовки, а для иностранцев — плохой уровень английского (и других языков)».



«Плюсы: это кулинарная вершина мира, я очень объективен.

Минусы: мы вроде как живем под фасадом монархии во имя социализма».



«Плюсы: нет оружия, поэтому жить очень безопасно.

Минусы: совершенно недоступная арендная плата и практически невозможно купить жилье».



«Плюсы: отличная кухня и хорошая погода.

Минусы: некомпетентное правительство и дерьмовая экономика».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: лучшие страны мира   недостатки   плюсы и минусы   преимущества   разные страны   разные страны мира   страны   страны мира   туристу на заметку   
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876k
А.Берестенко Час назад
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1k
Антон Полчаса назад
Пост ни о чём, минус!
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3k
Χάρων 37 минут назад
Плюс этого поста: -----------
Минус этого поста: полная хрень.
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7k
Горец Ю 39 минут назад
С немцами, я считаю, у нас одна проблема - два позорных лидера страны, за которых нам будет стыдно не одно поколение. И не только нам, но и многим странам.
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43k
KiploksAKS Час назад
Россия: " У нас всё плохо. Оставайтесь дома"
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20k
Вишенка Крокодилова Час назад
№ 13 - что за страна?
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56k
dima423 Час назад
Испания:

«Плюсы: почти всё погода, еда, открытость общества, относительно доступная, бесплатная медицина...
Минусы: наши люди всегда думают, что в других местах жизнь лучше».

Вот это больше России подходит по моему)) особенно минусы..
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