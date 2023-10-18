Люди из разных уголков мира рассказали о плюсах и минусах проживания в их странах

У каждой страны мира есть свои преимущества и недостатки. Пользователи AskReddit рассказывают о том, что им нравится в их странах, а что — не очень, и это касается как культуры и традиций, так и политики с экономикой. Такие обсуждения — хорошая возможность узнать о стране то, чего никогда не прочитаешь в туристической брошюре.
«Минусы: высокая стоимость жизни.
Плюсы: флаг — это большой плюс».
«Плюсы: красивая сельская местность, как правило, не огороженная заборами.
Минусы: правительство — кучка коррумпированных и бесполезных придурков».
«Плюсы: нет оружия и бесплатное здравоохранение.
Минусы: всё вокруг хочет вас убить, а солнце вызывает рак».
«Плюсы: невероятно красивая и чистая природа.
Минусы: погода часто бывает настолько плохой, что приходится оставаться дома».
«Плюсы: бесплатное медицинское обслуживание.
Минусы: его получение занимает столько времени, что вы можете умереть в ожидании».
«Плюсы: люди избегают тебя.
Минусы: из-за этого чувствуешь себя довольно одиноко».
«Плюсы: очень красивые виды.
Минусы: жуткая погода».
«Плюсы: еда, самобытная культура.
Минусы: наркобароны».
«Я из Венесуэлы. Плюс в том, что у нас вкусная еда, минус в том, что лет пять у нас ее не было».
«Плюсы: мы все еще существуем.
Минусы: неизвестно, надолго ли».
«Плюсы: если вы богаты, то это одно из лучших мест в мире.
Минусы: разбогатеть здесь невозможно».
«Плюсы: у меня есть свобода выбора профессии, которую я люблю.
Минусы: мне приходится отрабатывать учения по стрельбе с моими милыми воспитанниками детского сада».
«Плюсы: есть аэропорт.
Минусы: у меня нет денег, чтобы сесть на самолет в этом аэропорту и уехать отсюда к чертовой матери».
«Плюсы: удивительный климат, удивительная кухня, удивительные люди, невероятные пейзажи и природные красоты, доступная стоимость жизни по сравнению с остальным миром, развитый частный сектор.
Минусы: высочайший уровень коррупции, бедность, низкий уровень предоставления государственных услуг, периодические отключения электричества, инфляция, стагнация экономического роста».
«Слишком много плюсов, поэтому назову один, но малоизвестный: у нас есть специализированные инструменты для всего. Нужен инструмент для вырезания семечек из яблока — вот вам appelseedscutter. Хотите вытащить из бутылки кетчупа или яблочного соуса все до единого кусочка — вот вам скребок для бутылок flessenlikker. Минусы: жилищный кризис, стоимость жизни».
«Плюсы: это красивая страна.
Минусы: у нас каждый день происходит 9000 ограблений банков или уличных вооруженных ограблений».
«Плюсы: удивительная кухня и фестивали.
Минусы: религиозная напряженность, перенаселенность и коррумпированность правительства».
«Плюсы: прекрасные пляжи и виды, отличная погода, гостеприимные люди.
Минусы: коррупция, эксплуатация маргинальных слоев общества, непотизм, плохая инфраструктура, низкая зарплата, культура возведения знаменитостей и политиков на пьедестал нашего общества».
«Минусы: нашу страну представлял один из самых позорных лидеров в истории, если не самый позорный в мире, и это преследует нас до сих пор. Наша система образования находится на одном уровне с американской помойкой, а наши нынешние вооруженные силы потягались бы с нашим местным спортзалом.
Плюсы: у нас есть чертовски хорошие безалкогольные напитки».
«Плюсы: почти всё — погода, еда, открытость общества, относительно доступная, бесплатная медицина...
Минусы: наши люди всегда думают, что в других местах жизнь лучше».
«Плюсы: хорошая погода, за исключением лета, когда солнце тебя ненавидит и ты жаришься заживо даже при включенном кондиционере. Хорошие пляжи в хорошую погоду. Отличная кухня.
Минусы: у греков репутация гостеприимных людей, но, честно говоря, мы не очень-то приятный народ. Сексисты, замкнутые, часто стремимся использовать других в корыстных целях, не любим тех, кто успешен, желаем им несчастий. Любой человек, работающий в сфере туризма, — акула-эксплуататор. Острова больше не места для обычной жизни обычных людей, это исключительно курорты для богатых».
«Плюсы: еда, пейзажи.
Минусы: забастовки, а для иностранцев — плохой уровень английского (и других языков)».
«Плюсы: это кулинарная вершина мира, я очень объективен.
Минусы: мы вроде как живем под фасадом монархии во имя социализма».
«Плюсы: нет оружия, поэтому жить очень безопасно.
Минусы: совершенно недоступная арендная плата и практически невозможно купить жилье».
«Плюсы: отличная кухня и хорошая погода.
Минусы: некомпетентное правительство и дерьмовая экономика».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Минус этого поста: полная хрень.
А без шуток, ...я почему-то подумал о Марокко, проверил по источнику, оказался Egypt.
«Плюсы: почти всё погода, еда, открытость общества, относительно доступная, бесплатная медицина...
Минусы: наши люди всегда думают, что в других местах жизнь лучше».
Вот это больше России подходит по моему)) особенно минусы..