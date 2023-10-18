Люди из разных уголков мира рассказали о плюсах и минусах проживания в их странах

«Минусы: нашу страну представлял один из самых позорных лидеров в истории, если не самый позорный в мире, и это преследует нас до сих пор. Наша система образования находится на одном уровне с американской помойкой, а наши нынешние вооруженные силы потягались бы с нашим местным спортзалом.

Плюсы: у нас есть чертовски хорошие безалкогольные напитки».





