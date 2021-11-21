FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2167 постов • 478 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Американские туристы рассказали о самых больших своих разочарованиях

Американские туристы рассказали о самых больших своих разочарованиях (21 фото)

Автор:
21 ноября 2021 15:22
Сообщество : Путешествия
Метки: обманутые туристы   отзывы   памятка туристу   путешествия   сша   типичные американцы   туристу на заметку   
3110
21
Почему люди любят путешествовать? Это и возможность сменить обстановку, побыть в движении, и возможность увидеть новые места и обогатиться новыми знаниями. Туристические достопримечательности - огромный стимул для тех, кто путешествует по своей стране или по миру. К сожалению, некоторые достопримечательности не оправдывают возложенных на них надежд.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: обманутые туристы   отзывы   памятка туристу   путешествия   сша   типичные американцы   туристу на заметку   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Denis 58 минут назад
Места, куда слетаются туристы как мухи на мед автоматически считаю редким дерьмом. В мире множество удивительных и не известных массам мест, в которых с тебя не сдерут в 3 дорога за посредственного гида и не придется час стоять в очереди за однотипными селфи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
alex9845 5 минут назад
По моему это везде так.По этому я сначала проверяю инфу и отзывы чтобы не тратить деньги и время.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
russger 13 минут назад
Т.е. они недовольны торгашами со всякой сувенирной хернёй? А чего вы ожидали? Что администрация города выделит вам лучших шлюх на время поездки? А потом, О БОЖЕ, я тут не единственный турист!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mr.Bean Полчаса назад
Субъективно слишком. Не смотри на других туристов, лови свой момент. Я когда ездил к пирамидам с женой, то был в экстазе, а в Каирском музее с удовольствием провел бы несколько дней, а не те жалкие часы с гидом, что довелось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
Yulia Harper Полчаса назад
В Вашигтоне есть национальный музей искусств, где присутствуют картины Рафаэля, Эль Греко, Ботичелли и Тициана, есть две картины Да Винчи. Помимо этого, огромное количество других полотен, статуй, и прочих артефактов исторических. Вход свободный, и совсем немного народу. Кто будет в Штатах, очень рекомендую.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
ACU900 Полчаса назад
"На горе стоит статуя, у статуи нету...глаз"
Я вот расскажу историю, готовьте кота с лампой, хотя эта история произошла со мной лично. Последнее лето перед ковидом довелось мне побывать в Манхеттене. В 7 часов вечера - обратный автобус до Бостона, куда я, нашкрябав все свои сбережения, прилетел накануне рейсом из Тель-Авива чтобы повидаться с сестрой и с родителямм. Сестра узнав что собираюсь к ним объявится как когда то объявлялся Иисус народу, решила устроить сюрприз - двухдневную поездку в Нью Йорк. И вот мы в Нью Йорке, ездим на экскурсионных автобусах (ну есть там , как и в многих популярных для туристов городах такие автобусы с открытым верхом специально для турстов где можно зайти на любою остановку и на любой выйти). Авто-экскурсовод в наушниках вещает о небоскробах, но я задался вопросом, раз я уже в Нью Йорке, надо во чтобы то ни стало увидеть эту зеленую тетку с факелом (а зеленая она потому что бронза зеленеет со временем, но это так для слова). А то получается, если приехать например в Лондон и не увидеть знамениты часики над британским парламентом, или приехать в Париж и не увидеть башню, которую как то давно построили для какой-то выставки, выставка давно закончилась, а башню разобрать никак не могут. И все равно не увидеть их- как будто ты в тех городах и не бывал... Так вот, решил я хоть издали эту "свободу" увидеть. И вот добрались до одного из парков Манхеттена (забыл как называется) вижу- предлагают экскурсию на кораблике к этой самой "тетке". И хоть цена таки кусачая - 70 баксов я все таки решил "посмотреть во что бы то не стало на эту Статую Свободы, иначе как будто я в Нью Цорке не был". На часах полвторого после полудня, а обратный билет в Бостон в 7 часов вечера.Ну думаю успею. Но неожиданность первая - хоть с этого места где была куплена экскурсия виден Гудзон и даже где то вдалеке та самая "свобода", но оказалось до порта должны повезти нас но автобусе. Попрощавшись с родными (они остались гулять в парке,так как они плыть на кораблике не захотели) сел я в этот автобус. Пока автобус набирал пассажиров и довез нас до порта - прошло полчаса. Потом еще полчаса ждали очередь взобраться на корабль. И еще полчаса пока он отплыл. На часах уже было 15:30. Часов к 16:00 приплыли к осторову где возвышается тетка, но тут ждало еще одно разочарование, корабль не причалил как я надеялся (за что же я заплатил 70 баксов?) а сделав круг вокруг тетки (хорошо что смог все таки ее сфотографировать) кораблик поплыл обратно. С одной стороны было разочарование, а с другой - надо еще успеть вернуться так, что бы потом успеть на бостонский автобус, а до него с места начала экскурсии еще доехать надо. Приплыл этот кораблик в порт - и тут новая проблема. Как добраться до парка где остались предки и на какой автобус надо сесть- фиг знает. Билет с реквизитами фирмы продавшей билет забрали еще при посадке на корабль. Ситуацию усугубляло еще то, что у меня села батарея в телефоне. Я уже не помню каким чудом я оказался в автобусе везущем в парк места назначения, как я воссоединившись с родными бежали марафон до цетральной автобусной станции. Как потом сестра бежала в камеру хранения находящуюся в квартале от станции (на самой станции ее не было)что бы забрать оставленные там утром вещи - это уже отдельная история. Но главное - успели за 5 минут до отправления... И хоть цели достиг - Статую Свободу увидел и можно сказать что я был в Нью Йорке, но все же я совсем не так представлял встречу с той достопримечательностью...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
gnyS i Час назад
Мне сослепу показалось или тут написано сделано в России

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
854
klklkl Час назад
Про Мону Лизу в целом правда... Картина совсем не большая, близко не подойти, толпы китайцев вечно вокруг.. А у Венеры вся спина облупленая какая то ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
261
Arti 2 часа назад
А про саратов есть отзывы?:))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39
Степан Шаповалов Arti Час назад
Американцы, добравшиеся до Саратова... остаются в Саратове! Бу-га-га-га!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
au3 2 часа назад
Реальность ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) Путешественница и фотограф поделилась своими лучшими аэроснимками Путешественница и фотограф поделилась своими лучшими аэроснимками Как работают казино Лас-Вегаса в эпоху коронавируса? Как работают казино Лас-Вегаса в эпоху коронавируса? Тюрьма и драконовские штрафы: туристов начали наказывать за негативные отзывы Тюрьма и драконовские штрафы: туристов начали наказывать за негативные отзывы Девочка рисует на тротуаре пейзажи, чтобы её брат мог «путешествовать» во время карантина Девочка рисует на тротуаре пейзажи, чтобы её брат мог «путешествовать» во время карантина Добрая история: внук исполнил мечту дедушки и показал ему мир Добрая история: внук исполнил мечту дедушки и показал ему мир
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

21245



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Пока не запретили: порция упоротого черного юмора
1
87
Пока не запретили: порция упоротого черного юмора
Как выглядят актеры фильма "Мумия" спустя 22 года
1
68
Как выглядят актеры фильма "Мумия" спустя 22 года
Набирающие популярность в сообществах
Этот сложный подростковый возраст
1
7
Этот сложный подростковый возраст
Военный билет: как получить в 2021 году
0
11
Военный билет: как получить в 2021 году
Cпособ чтения удаленных из WhatsApp сообщений
Cпособ чтения удаленных из WhatsApp сообщений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все согласны
0
1

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#подборка#сарказм#Россия#страна#смешные#позитив#дом
#Юмор#история#новости#животные#СССР#интересное#комментарии#Разное#приколы#забавно
#факты#картинки#сша#кино#фотографии#познавательно#сатира#фильм#Жизнь#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться