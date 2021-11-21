Американские туристы рассказали о самых больших своих разочарованиях

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Почему люди любят путешествовать? Это и возможность сменить обстановку, побыть в движении, и возможность увидеть новые места и обогатиться новыми знаниями. Туристические достопримечательности - огромный стимул для тех, кто путешествует по своей стране или по миру. К сожалению, некоторые достопримечательности не оправдывают возложенных на них надежд.
1. Тадж-Махал, Агра, Индия
"Прекрасная архитектура, но вокруг столько душераздирающей бедности, что это полностью разрушило положительные воспоминания о поездке. Особенно маленькие дети, которые ходят за вами по пятам и упрашивают что-то у них купить".
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2. Большое Соленое озеро, Юта
"Дикая вонь, берег в полчищах мух. А мы-то ожидали увидеть что-то вроде озера Мичиган, но посолонее".
3. Египетский национальный музей, Каир, Египет
"Практически все, что там есть, было воспроизведено столько раз, что это разочаровало".
4. Мемориал на горе Рашмор, Южная Дакота
"Мы с семьей проехали весь путь от побережья Алабамы до горы Рашмор, Южная Дакота, только чтобы столкнуться с нулевой видимостью из-за сильного тумана. Не было видно вообще ничего. Мы вернулись домой, и мой отец всю оставшуюся жизнь шутил, что гора Рашмор - это обман. На самом деле там ничего нет".
5. Город Пиза, Италия
"Весь город - большая туристическая ловушка. Еда там, по сравнению с небольшими деревнями и городами в Италии, просто ужасная. Он отлично подходит для того, чтобы провести там пару часов в ожидании пересадки на другой поезд, не более".
6. Миссия Аламо, Сан-Антонио, Техас
"Это место полностью окружено торговыми точками и "ловушками для туристов", которые его очень портят".
7. Таймс-сквер, Нью-Йорк
"Это был Диснейфицированный ад. Кто, черт возьми, ездит в Нью-Йорк, чтобы поесть в KFC, а затем пойти в магазин NFL? Есть такая поговорка, что Таймс-сквер - это та часть Манхэттена, где настоящие жители Нью-Йорка никогда не бывают, и теперь я понимаю, почему".
8. Аптека Wall Drug, Уолл, Южная Дакота
"Вы увидите рекламные щиты, как только въедете в штат. И на них удивительные вещи, например, ковбой, боксирующий с тираннозавром, и написано: "200 миль до Wall Drug!". И, естественно, после такой рекламной подготовки ты ждешь чего-то супер-необычного. А находишь кофе за пятицентовик и магазин футболок. Круто".
9. Плимутский камень, Плимут, Массачусетс
"Плимут-Рок был самым тупым местом, куда нас возили на школьную экскурсию".
Плимутский камень - скала, к которой, по преданию, причалили в 1620 году высадившиеся с корабля "Мэйфлауэр»" отцы-основатели США.
Плимутский камень - скала, к которой, по преданию, причалили в 1620 году высадившиеся с корабля "Мэйфлауэр»" отцы-основатели США.
10. Мост "Небесная тропа" в Гранд-Каньоне, Аризона
"Это двухчасовая поездка в одну сторону, потом нужно заплатить по 60 долларов на человека, чтобы попасть в резервацию, затем еще по 60 долларов за вход в парк, затем еще по 50 долларов, чтобы попасть на сам мост".
11. Голливудская Аллея славы, Лос-Анджелес, Калифорния
"Кучка мошенников, бомжей, наркоманов и случайных людей, пытающихся продать вам сборники своих звукозаписей и прочую хрень на улицах. И эти CD буквально суют вам в лицо, пока вы там идете. Это так раздражает. О, и здесь чертовски многолюдно, поэтому тебя толкают и кричат на тебя за то, что ты случайно попал на чужую фотографию. Да, сфотографироваться на память там нереально".
12. Великие пирамиды, Гиза, Египет
"Не понравилось. Просто из-за огромного количества туристов, карабкающихся по пирамидам, как муравьи. Вот в чем проблема с такими достопримечательностями. Вы ждете грандиозного зрелища, потому что видели его на картинке, но когда добираетесь до места, там толпятся тысячи людей. И впечатление совершенно другое".
13. Розуэлл, штат Нью-Мексико
"Убогая завлекаловка для туристов", ничего действительно интересного".
14. Лос-Анджелес, Калифорния
"В целом разочаровал. Да, было круто увидеть некоторые достопримечательности. Но трафик на дорогах там такой, что я решил больше никогда в этот город не ездить. Мне хватило".
15. "Мона Лиза". Лувр, Париж
"Лувр - потрясающее место. Но то, как посетителям предлагают посмотреть на "Мону Лизу," удручает. Вы идете в относительно узкий коридор, а потом упираетесь в стеклянное ограждение. От него до картины 4,5 метра".
16. Монумент Четырех Углов, Нью-Мексико
"Это пересечение Юты, Нью-Мексико, Колорадо и Аризоны. Это просто тротуар и сувенирный магазин. Не знаю, чего я ожидал, но это развлечение секунд на пять".
17. Колокол Свободы, Филадельфия, Пенсильвания
"Колокол Свободы на удивление мал. Я ждал в очереди 45 минут, чтобы увидеть… колокол среднего размера с небольшой трещиной?"
18. Пиджен-Фордж и Гатлинбург, штат Теннесси
"98% мероприятий - это явные туристические ловушки, которые отвлекают от красоты и абсолютного великолепия национального парка Смоки-Маунтин. Если вы находитесь в Восточном Теннесси и проводите 80% своего времени в этих туристических ловушках, а не в самом парке... вы совершаете большую ошибку".
19. Стоунхендж, Эймсбери, Англия
"Буквально проехал мимо него и подумал: «Ха-ха, это похоже на убогую версию Стоунхенджа», а папа говорит: «Это же Стоунхендж и есть»".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я вот расскажу историю, готовьте кота с лампой, хотя эта история произошла со мной лично. Последнее лето перед ковидом довелось мне побывать в Манхеттене. В 7 часов вечера - обратный автобус до Бостона, куда я, нашкрябав все свои сбережения, прилетел накануне рейсом из Тель-Авива чтобы повидаться с сестрой и с родителямм. Сестра узнав что собираюсь к ним объявится как когда то объявлялся Иисус народу, решила устроить сюрприз - двухдневную поездку в Нью Йорк. И вот мы в Нью Йорке, ездим на экскурсионных автобусах (ну есть там , как и в многих популярных для туристов городах такие автобусы с открытым верхом специально для турстов где можно зайти на любою остановку и на любой выйти). Авто-экскурсовод в наушниках вещает о небоскробах, но я задался вопросом, раз я уже в Нью Йорке, надо во чтобы то ни стало увидеть эту зеленую тетку с факелом (а зеленая она потому что бронза зеленеет со временем, но это так для слова). А то получается, если приехать например в Лондон и не увидеть знамениты часики над британским парламентом, или приехать в Париж и не увидеть башню, которую как то давно построили для какой-то выставки, выставка давно закончилась, а башню разобрать никак не могут. И все равно не увидеть их- как будто ты в тех городах и не бывал... Так вот, решил я хоть издали эту "свободу" увидеть. И вот добрались до одного из парков Манхеттена (забыл как называется) вижу- предлагают экскурсию на кораблике к этой самой "тетке". И хоть цена таки кусачая - 70 баксов я все таки решил "посмотреть во что бы то не стало на эту Статую Свободы, иначе как будто я в Нью Цорке не был". На часах полвторого после полудня, а обратный билет в Бостон в 7 часов вечера.Ну думаю успею. Но неожиданность первая - хоть с этого места где была куплена экскурсия виден Гудзон и даже где то вдалеке та самая "свобода", но оказалось до порта должны повезти нас но автобусе. Попрощавшись с родными (они остались гулять в парке,так как они плыть на кораблике не захотели) сел я в этот автобус. Пока автобус набирал пассажиров и довез нас до порта - прошло полчаса. Потом еще полчаса ждали очередь взобраться на корабль. И еще полчаса пока он отплыл. На часах уже было 15:30. Часов к 16:00 приплыли к осторову где возвышается тетка, но тут ждало еще одно разочарование, корабль не причалил как я надеялся (за что же я заплатил 70 баксов?) а сделав круг вокруг тетки (хорошо что смог все таки ее сфотографировать) кораблик поплыл обратно. С одной стороны было разочарование, а с другой - надо еще успеть вернуться так, что бы потом успеть на бостонский автобус, а до него с места начала экскурсии еще доехать надо. Приплыл этот кораблик в порт - и тут новая проблема. Как добраться до парка где остались предки и на какой автобус надо сесть- фиг знает. Билет с реквизитами фирмы продавшей билет забрали еще при посадке на корабль. Ситуацию усугубляло еще то, что у меня села батарея в телефоне. Я уже не помню каким чудом я оказался в автобусе везущем в парк места назначения, как я воссоединившись с родными бежали марафон до цетральной автобусной станции. Как потом сестра бежала в камеру хранения находящуюся в квартале от станции (на самой станции ее не было)что бы забрать оставленные там утром вещи - это уже отдельная история. Но главное - успели за 5 минут до отправления... И хоть цели достиг - Статую Свободу увидел и можно сказать что я был в Нью Йорке, но все же я совсем не так представлял встречу с той достопримечательностью...
Одна из нашей компании хотела пробиться ближе, поэтому отправилась штурмовать толпу. Минут 15 пробивалась, посмотрела на картину от ограждения и была довольна :)
Ну ну…
Запомнился обилием калмыков (может казахов, хз). Но прикол не в этом. Все до единого были с фингалами)))))).
А ещё набережная красивая. Вид на мост прекрасен. Особенно запомнился троллейбусной остановкой посередине.
Холмистый рельеф города запомнился.
А ещё "одесские" дворики в старых домах в центре запомнились. Но не своеобразным уютом, а тем что в большинстве был лютый срач и запах тухлятины (арбузный период ещё был).
Ну и природа. Вроде недалеко от Ульяновска, а природа совсем другая.... и Волга другая.
Но мне удалось.