Американские туристы рассказали о самых больших своих разочарованиях

"Кучка мошенников, бомжей, наркоманов и случайных людей, пытающихся продать вам сборники своих звукозаписей и прочую хрень на улицах. И эти CD буквально суют вам в лицо, пока вы там идете. Это так раздражает. О, и здесь чертовски многолюдно, поэтому тебя толкают и кричат на тебя за то, что ты случайно попал на чужую фотографию. Да, сфотографироваться на память там нереально".