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Висячие гробы Сагады: филиппинская деревня, в которой мертвых хоронят на скалах

Висячие гробы Сагады: филиппинская деревня, в которой мертвых хоронят на скалах (7 фото)

Автор:
17 апреля 2021 13:58
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: обряд   погребение   путешествия   традиция   туристу на заметку   филиппины   
309
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Подвешивание гробов - традиционный погребальный обряд народа канканай из Сагады, горной провинции на острове Лусон (Филиппины), который насчитывает уже много столетий. Гробы размещаются на естественных выступах или в расщелинах скал. Считается, что так мертвые находятся в большей безопасности и ближе к царству духов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: обряд   погребение   путешествия   традиция   туристу на заметку   филиппины   
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Viktor Час назад
Да раз восемь это было на сайте хорошего настроения!
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600
Werewolf_LT 44 минуты назад
sagrada de familia....
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