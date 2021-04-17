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Подвешивание гробов - традиционный погребальный обряд народа канканай из Сагады, горной провинции на острове Лусон (Филиппины), который насчитывает уже много столетий. Гробы размещаются на естественных выступах или в расщелинах скал. Считается, что так мертвые находятся в большей безопасности и ближе к царству духов.
Тела внутри этих гробов находятся в позе эмбриона. Это связано с верой в то, что люди должны покидать мир в том же положении, в каком они вошли в него, - традиция, распространенная в различных доколониальных культурах Филиппин.
Старики, готовясь покинуть этот мир, сами вырезают себе гробы из выдолбленных бревен. Если они слишком слабы или больны, гроб мастерят родственники.
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Умершего помещают в гроб (иногда ломая его кости в процессе размещения), а затем относят к месту общего захоронения и подвешивают на скале.
В последние годы этим местом заинтересовались туристы и в Сагаду пошел поток желающих взглянуть на висячие гробы.
По иронии судьбы, это вертикальное кладбище превратилось во что-то вроде прибыльного средства к существованию для местных жителей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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