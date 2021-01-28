Смотритель зоопарка, считающий свою работу лучшей в мире

Чад Стейплс уже более двадцати лет трудится смотрителем парка дикой природы в Сиднее. Он считает, что нам есть чему поучиться у животных. Чад каждый свой день проводит в окружении братьев наших меньших, которые делятся с ним своей любовью и добротой. В этом посте пойдёт речь об этом удивительном человеке, который всю свою жизнь посвятил заботе о животных.
×
Чад считает, что каждый его подопечный имеет свою индивидуальность. Его жизнь значительно отличается от жизни других людей в больших городах, и самое большое сокровище для Чада - это зоопарк, где он работает столько, сколько себя помнит. По его словам, каждое утро в парке начинается с обхода территории, ведь нужно убедиться, что с подопечными всё в порядке.
Чад очень хорошо знает всех животных в зоопарке, и даже простой взгляд помогает ему понять, как чувствуют себя питомцы. В парке живёт более 2000 разных зверей, и к каждому нужен особый подход. Чад каждый день учится лучше понимать потребности и проблемы своих подопечных.
Когда смотришь на Чада, сразу видно, что человек очень любит свою работу. Счастливая улыбка всегда освещает его лицо. Парк дикой природы, которым он управляет, учит детей и взрослых ставить себя на место животного и позволяет взглянуть на мир их глазами.
Смотритель зоопарка - это достаточно сложная и ответственная работа. Когда в прошлом году в Австралии бушевали пожары, для Чада и его помощников настали трудные времена. Пламя достигло Сиднея, но время для эвакуации парка было недостаточно. Поэтому маленьких животных поместили в коробки, и Чад разместил их у себя дома. Более крупных, таких как тигры и львы, перевели в ночные вольеры. Все сотрудники зоопарка трудились не покладая рук, и им удалось не допустить огонь на территорию парка, и спасти всех питомцев.
Несмотря на то, что в сердце Чада достаточно места для каждого животного, у него все равно есть свои любимцы. Коала Арчер потерял своих родителей, когда был совсем маленьким.Чад заменил ему маму, и в течение первых нескольких недель, три раза за ночь кормил малыша из бутылочки.
Теперь Арчер стал лицом благотворительной программы помощи парку дикой природы, и у него даже есть свой собственный публичный профиль в социальных сетях. Он был признан “самым симпатичным животным Австралии". Хочется надеяться, что у Чада и его подопечных всё будет хорошо, и они ещё не один год будут дарить счастливые моменты посетителям зоопарка.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка енота подстраховала своего детёныша и стащила его на землю
- Душевный момент, в котором стадо диких лошадей помогает подняться упавшему жеребцу
- На эту собачку было сложно взглянуть без слёз. Но любовь и забота превратили её в настоящую милашку
- Несколько раз этого пса предавали и бросали на произвол судьбы
- Пёс помогает своему хозяину передвигаться в инвалидной коляске
29
Понравилось29
Новости партнёров
Загрузка...