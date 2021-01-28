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Смотритель зоопарка, считающий свою работу лучшей в мире

Смотритель зоопарка, считающий свою работу лучшей в мире (9 фото)

Автор:
28 января 2021 22:20
Сообщество : Животные
Метки: Удивительный   животные   забота   зоопарк   любовь   помощь   работа   смотритель   
771
9

Чад Стейплс уже более двадцати лет трудится смотрителем парка дикой природы в Сиднее. Он считает, что нам есть чему поучиться у животных. Чад каждый свой день проводит в окружении братьев наших меньших, которые делятся с ним своей любовью и добротой. В этом посте пойдёт речь об этом удивительном человеке, который всю свою жизнь посвятил заботе о животных.

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Метки: Удивительный   животные   забота   зоопарк   любовь   помощь   работа   смотритель   
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6  комментариев
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19k
BillyBonzz Час назад
ну если этому Чаду помимо того, что ему нравится работать с животными это приносит ему большое моральное удовольствие, а если еще и зарплата за эту работу приносит материальное удовольствие и ее хватает на все его потребности и его семьи, его детей, то тогда это действительно лучшая работа в мире. "Найди себе работу по душе и тебе не придется больше работать"
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5k
Летучий Мыш 2 минуты назад
Ах, Сидней... моя любовь
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414
Миша 12 минут назад
Ну хоть какой то позитив на Фишках. Спасибо!
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5k
Андрей Крылов Полчаса назад
Вполне возможно, что этот чел прав. Его работа всяко полезнее многих других. Если тут вообще есть что сравнивать. Есть куча очень полезных специальностей. Его - одна из таких. Удачи ему во всём!
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−6
Терский 49 минут назад
Коалы прикольные. Но они не уходят с дороги. А тормозить перед ними запрещено. Сзади врежутся
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