Смотритель зоопарка, считающий свою работу лучшей в мире

Смотритель зоопарка - это достаточно сложная и ответственная работа. Когда в прошлом году в Австралии бушевали пожары, для Чада и его помощников настали трудные времена. Пламя достигло Сиднея, но время для эвакуации парка было недостаточно. Поэтому маленьких животных поместили в коробки, и Чад разместил их у себя дома. Более крупных, таких как тигры и львы, перевели в ночные вольеры. Все сотрудники зоопарка трудились не покладая рук, и им удалось не допустить огонь на территорию парка, и спасти всех питомцев.

