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Как обращались с лондонскими бродягами в XIX веке

Как обращались с лондонскими бродягами в XIX веке (11 фото)

Автор:
23 декабря 2021 16:38
Сообщество : RealFishki
Метки: забота   интересное   история   лондон   помощь   факты   фото   
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Священник методистской церкви Уильям Бут в 1865 году создал организацию, назвав ее очень красиво - "Евангельская Христианская ассоциация возрождения". Она более известна под названием "Армия Спасения".
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Один из интернет-пользователей как-то раз решил попробовать поспать на таком:

"После ночи, проведенной на веревке, могу сказать, что это жутко. На месте бездомного я бы лучше пристрелил себя, чем так мучиться! Сначала я попытался заснуть, стоя лицом к веревке и обхватив ее руками. Затем сел лицом к веревке и положил на нее голову. Пожалуй, спать так можно, только если ОЧЕНЬ устал. После чего я сильнее наклонился вперед и оперся на веревку. Это оказалось намного удобнее, и я понял, что мог бы так заснуть. Это практически то же самое, что спать, положив голову на стол. Наконец, я встал и перекинулся через нее, свесив руки. Эта поза хорошо поддерживала мое тело и была лучшей из тех, что я попробовал. Именно так мне удалось проспать около часа за ночь".

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Метки: забота   интересное   история   лондон   помощь   факты   фото   
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Сергей 23 минуты назад
С токсичным белым форфором. Это как?
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