Как обращались с лондонскими бродягами в XIX веке

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Священник методистской церкви Уильям Бут в 1865 году создал организацию, назвав ее очень красиво - "Евангельская Христианская ассоциация возрождения". Она более известна под названием "Армия Спасения".
Первыми спасенными армией Бутила стали лондонские бездомные. До этого они были предоставлены самим себе, не считая редких "наведений порядка": Генрих VIII, как-то раз, казнил за бродяжничество 72 тысяч выгнанных со своей земли крестьян. Лондон был для бездомных настоящим домом: к началу XIX века в нем было несколько десятков Поганых переулков, Грязных улиц и даже Мертвецкая площадь.
Британский журналист Генри Мейхью посетил в 1849 году Лондонские трущобы. По главной улице этих трущоб шла канава, куда жильцы вываливали ночные ведра и отходы. Генри заверял, что видел в этой канаве купающихся детей и что люди оттуда периодически брали воду для питья. Они ставили воду настояться, снимали верхнюю образовавшуюся пленку, осторожно сливали воду, чтобы осадок не поднялся и пили ее. Или стирали в ней. Ну то есть совершенно неудивителен тот факт, что там регулярно вспыхивала холера.
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В среднем продолжительность жизни обитателей трущоб была примерно 19 лет. Чтобы сравнить: неандертальцы, согласно анализу костных останков, в среднем жили 23 года.
Детишки этих мест начинали работать уже с семи лет. Они или собирали конский навоз на улицах, или были трубочистами. Девочек нанимали на работу "почище" - на спичечную фабрику, где они каждый день имели дело с токсичным белым фарфором.
Общество Англии было шокировано статьей. Причем не столько фактами, изложенными журналистом, а подробными "физиологическими" описаниями. Да уже, овсянка с чаем в горло не полезут....
В 1858 году случился "Великий смрад". Стояло крайне жаркое лето, Темза обмелела, а ведь именно в нее сливались все промышленные отходы и нечистоты. Река стала гнилостным болотом. Жители города были всерьез напуганы, ведь от "миазмов" (что в те времена все еще считалось основной причиной инфекций) в спокойном и благополучном районе не спастись. Власти города решились выделить денег на строительство канализации.
Городская канализация начала свою работу в 1864 году, чем лондонцы очень гордились - такие они цивилизованные и прогрессивные. А ведь за использование канализации можно было и деньги брать и все "для общественного здоровья". Просто охрану природы еще тогда не придумали.
Ну и на волне вот такой вот увлеченности гигиеной (их позже назвали "санитарными нормами") и появилась идея, что делать с бездомными. Дело также было в коллективной выгоде. У бездомных хоть какие-то монетки должны были быть, а стало быть их надо забрать. Убедить поделиться грошами с предприимчивыми людьми, которые их не пропьют, а в дело пустят.
Решение было топорное и простое: запретить ночёвки на улице (замерзнут же!) , а в ночлежках, открытых "Армией спасения" не замерзнут. За копеечку туда можно было попасть.
За один пенни - можно сидеть на лавке этой ночлежки. Но спать нельзя. Никаких укладываний на полу - охранники следят. За четыре пенни - можно и поспать. В очень удобном и комфортном ящике, укрывшись брезентом. Обитатели ночлежек мгновенно назвали эти ложе гробами.
За один пенни - можно сидеть на лавке этой ночлежки. Но спать нельзя. Никаких укладываний на полу - охранники следят. За четыре пенни - можно и поспать. В очень удобном и комфортном ящике, укрывшись брезентом. Обитатели ночлежек мгновенно назвали эти ложе гробами.
А за два пенса можно было поспать на очень странном приспособлении - "веревочной кровати" или "подвесе".
К слову, Оруэлл описывал "верёвочные кровати в своей книге "Фунты лиха в Париже и Лондоне". Да, в Париже их тоже использовали, только подешевле - 25 сантимов, что примерно половина пенни.
Один из интернет-пользователей как-то раз решил попробовать поспать на таком:
"После ночи, проведенной на веревке, могу сказать, что это жутко. На месте бездомного я бы лучше пристрелил себя, чем так мучиться! Сначала я попытался заснуть, стоя лицом к веревке и обхватив ее руками. Затем сел лицом к веревке и положил на нее голову. Пожалуй, спать так можно, только если ОЧЕНЬ устал. После чего я сильнее наклонился вперед и оперся на веревку. Это оказалось намного удобнее, и я понял, что мог бы так заснуть. Это практически то же самое, что спать, положив голову на стол. Наконец, я встал и перекинулся через нее, свесив руки. Эта поза хорошо поддерживала мое тело и была лучшей из тех, что я попробовал. Именно так мне удалось проспать около часа за ночь".
"После ночи, проведенной на веревке, могу сказать, что это жутко. На месте бездомного я бы лучше пристрелил себя, чем так мучиться! Сначала я попытался заснуть, стоя лицом к веревке и обхватив ее руками. Затем сел лицом к веревке и положил на нее голову. Пожалуй, спать так можно, только если ОЧЕНЬ устал. После чего я сильнее наклонился вперед и оперся на веревку. Это оказалось намного удобнее, и я понял, что мог бы так заснуть. Это практически то же самое, что спать, положив голову на стол. Наконец, я встал и перекинулся через нее, свесив руки. Эта поза хорошо поддерживала мое тело и была лучшей из тех, что я попробовал. Именно так мне удалось проспать около часа за ночь".
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