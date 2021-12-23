Как обращались с лондонскими бродягами в XIX веке

Один из интернет-пользователей как-то раз решил попробовать поспать на таком:



"После ночи, проведенной на веревке, могу сказать, что это жутко. На месте бездомного я бы лучше пристрелил себя, чем так мучиться! Сначала я попытался заснуть, стоя лицом к веревке и обхватив ее руками. Затем сел лицом к веревке и положил на нее голову. Пожалуй, спать так можно, только если ОЧЕНЬ устал. После чего я сильнее наклонился вперед и оперся на веревку. Это оказалось намного удобнее, и я понял, что мог бы так заснуть. Это практически то же самое, что спать, положив голову на стол. Наконец, я встал и перекинулся через нее, свесив руки. Эта поза хорошо поддерживала мое тело и была лучшей из тех, что я попробовал. Именно так мне удалось проспать около часа за ночь".



