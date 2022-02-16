В зоопарке Англии родился зверёк с необычной внешностью

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В Честерском зоопарке, Англия, впервые родился малыш трубкозуба. Это лысое, морщинистое чудо с длинным носом напоминает инопланетянина! Смотрители назвали его Добби из-за его сходства с персонажем из "Гарри Поттера".
Недавно Честерский зоопарк в Англии объявил о пополнении. Там впервые в истории родился детеныш трубкозуба - от самки по кличке Они и самца Коса. Самого малыша назвали Добби (Dobby) из-за его сходства с персонажем из "Гарри Поттера". При рождении малыш весил всего 900 граммов, что вдвое меньше нормы для трубкозуба.
Сейчас смотрители активно ухаживают за Добби, кормя каждые несколько часов, чтобы помочь ему набраться сил. В остальном малыш чувствует себя хорошо, и много времени проводит с мамой в специальном вольере. Единственная загвоздка в том, что сотрудники пока не знают точный пол детеныша - его можно будет определить, когда он станет немного постарше.
Немногие зоопарки в мире держат трубкозубов. В зоопарках по всей Европе обитает всего 66 этих зверьков, а в зоопарках по всему миру - 109. Защитники животных и заинтересованные организации поддерживают программу сохранения трубкозубов, ведь их осталось не так много.
В дикой природе эти зверьки встречаются только в Африке, где распространены повсеместно к югу от Сахары. Трубкозуб истребляет термитов и вредителей, и прекрасно роет норы - он считается одним из лучших "землекопов" в мире. Но к сожалению, им серьезно угрожает потеря среды обитания в результате развития сельского хозяйства. Кроме того, на них часто охотятся.
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