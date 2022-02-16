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В зоопарке Англии родился зверёк с необычной внешностью

В зоопарке Англии родился зверёк с необычной внешностью (9 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 21:44
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   зоопарк   природа   трубкозуб   фото   
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В Честерском зоопарке, Англия, впервые родился малыш трубкозуба. Это лысое, морщинистое чудо с длинным носом напоминает инопланетянина! Смотрители назвали его Добби из-за его сходства с персонажем из "Гарри Поттера".

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   зоопарк   природа   трубкозуб   фото   
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