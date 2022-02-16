В зоопарке Англии родился зверёк с необычной внешностью

Сейчас смотрители активно ухаживают за Добби, кормя каждые несколько часов, чтобы помочь ему набраться сил. В остальном малыш чувствует себя хорошо, и много времени проводит с мамой в специальном вольере. Единственная загвоздка в том, что сотрудники пока не знают точный пол детеныша - его можно будет определить, когда он станет немного постарше.