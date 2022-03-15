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В Новосибирской области женщина провалилась под пол вместе со стиралкой, ванной и унитазом

В Новосибирской области женщина провалилась под пол вместе со стиралкой, ванной и унитазом (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2022 16:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   ванна   женщина   жкх   пол   стиралка   унитаз   
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Она живёт на первом этаже, поэтому пробила пол и провалилась в подвал.

Новосибирская область, город Купино. Новостройка, ей еще нет и 10 лет - а вот серьёзные проблемы уже есть. Рассказывает жительница дома, в котором произошло ЧП:

«Дом уже разваливается на части. И это несмотря на то, что в нём выдают квартиры сиротам. Квартиру, где произошло ЧП, арендуют. Я, как увидела этот ужас, решила заснять. Там у них под пол ушла машинка стиральная, унитаз. Женщина провалилась, которая в тот момент была в ванной. Ее в больницу забрали, но, слава богу, у нее никаких серьезных травм. Я когда эту дыру увидела, сама себе не поверила — полы-то у нас, оказывается, из пенопласта».


Ну а на следующий день приехали доблестные сотрудники ЖКХ:

«Значит, воду нам отключили, приехали делать пол. Я зашла, смотрю, а там просто досточками его решили заделать и сверху линолеум натянуть. Нет, ну разве так можно! Хотя я уже ничему не удивляюсь. Но я тут ничего поделать не могу: если владельца квартиры это устраивает, и жильцов его тоже, то я бессильна. Теперь вот только сама по дому хожу и боюсь наступить лишний раз — как бы у меня тоже ничего не рухнуло».

ЖКХ снова в деле - главное, чтобы «досточки» покрепче положили. Чтоб наверняка.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Новосибирск   ванна   женщина   жкх   пол   стиралка   унитаз   
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8  комментариев
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15k
The Dude 3 часа назад
В новостройке?!11!!
Да #вывсёврёти
Это ведь раньше, чтобы строить дома надо было хотя бы 2 года отучится в профессионально-техническом училище (ПТУ), отработать практику, сдать на диплом, а уже потом заливать плиты, класть кирпичи, прокладывать вентиляцию и сантехнику.
Но благодаря политике нынешней власти, сейчас наши дома строят те, кто позавчера вынул свой хер из барана, вчера дал взятку при сдаче на знание языка и вот уже сегодня они строят наши дома из говна, палок и полной некомпетенции.
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Broser 11 минут назад
Ну хоть не сказали, что сами виноваты, нечего было в ванну воду набирать!
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822
Murych 17 минут назад
Это рывок? Или уже прорыв?
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3k
Victor Час назад
О! Это ещё фигня! В самом Новосибирске, на ж\м Новомарусино (третья очередь) Построили дом облицованный тряпкой и пенопластом. Приёмная комиссия провалилась сквозь стенку подъезда. Теперь дом ожидает снос, но застройщик уже свалил (обанкротился), по этому сносить дом будет мэрия. Ща, где-то у меня фотка была. А во, нашёл! Видно что тряпку ветром посдувало, нахрен.
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6k
Думай о хорошем! 3 часа назад
Хороший повод сделать в квартире большой подпол
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