В Новосибирской области женщина провалилась под пол вместе со стиралкой, ванной и унитазом

Новосибирская область, город Купино. Новостройка, ей еще нет и 10 лет - а вот серьёзные проблемы уже есть. Рассказывает жительница дома, в котором произошло ЧП:

«Дом уже разваливается на части. И это несмотря на то, что в нём выдают квартиры сиротам. Квартиру, где произошло ЧП, арендуют. Я, как увидела этот ужас, решила заснять. Там у них под пол ушла машинка стиральная, унитаз. Женщина провалилась, которая в тот момент была в ванной. Ее в больницу забрали, но, слава богу, у нее никаких серьезных травм. Я когда эту дыру увидела, сама себе не поверила — полы-то у нас, оказывается, из пенопласта».



