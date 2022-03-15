В Новосибирской области женщина провалилась под пол вместе со стиралкой, ванной и унитазом

Она живёт на первом этаже, поэтому пробила пол и провалилась в подвал.
Новосибирская область, город Купино. Новостройка, ей еще нет и 10 лет - а вот серьёзные проблемы уже есть. Рассказывает жительница дома, в котором произошло ЧП:
«Дом уже разваливается на части. И это несмотря на то, что в нём выдают квартиры сиротам. Квартиру, где произошло ЧП, арендуют. Я, как увидела этот ужас, решила заснять. Там у них под пол ушла машинка стиральная, унитаз. Женщина провалилась, которая в тот момент была в ванной. Ее в больницу забрали, но, слава богу, у нее никаких серьезных травм. Я когда эту дыру увидела, сама себе не поверила — полы-то у нас, оказывается, из пенопласта».
Ну а на следующий день приехали доблестные сотрудники ЖКХ:
«Значит, воду нам отключили, приехали делать пол. Я зашла, смотрю, а там просто досточками его решили заделать и сверху линолеум натянуть. Нет, ну разве так можно! Хотя я уже ничему не удивляюсь. Но я тут ничего поделать не могу: если владельца квартиры это устраивает, и жильцов его тоже, то я бессильна. Теперь вот только сама по дому хожу и боюсь наступить лишний раз — как бы у меня тоже ничего не рухнуло».
ЖКХ снова в деле - главное, чтобы «досточки» покрепче положили. Чтоб наверняка.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Да #вывсёврёти
Это ведь раньше, чтобы строить дома надо было хотя бы 2 года отучится в профессионально-техническом училище (ПТУ), отработать практику, сдать на диплом, а уже потом заливать плиты, класть кирпичи, прокладывать вентиляцию и сантехнику.
Но благодаря политике нынешней власти, сейчас наши дома строят те, кто позавчера вынул свой хер из барана, вчера дал взятку при сдаче на знание языка и вот уже сегодня они строят наши дома из говна, палок и полной некомпетенции.