Накрыл одеялом, сверху положил цветы: житель Среднеуральска застрелил жену

Трагедия разыгралась утром 13 февраля на Советской улице. Изначально сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна своего дома, однако, позже эту информацию опровергли: выстрела было только два, и оба — в квартире. Журналисты уральского информационного портала E1.ru побывали на месте происшествия.

Стрелком оказался 67-летний Виктор Меньшиков. Его жену звали Наталья, она была на два года младше своего мужа. Никто из друзей семьи не может поверить в произошедшее.

"Я давно знаю Виктора. Он токарь, очень профессиональный, и он учил меня токарному делу. По характеру очень спокойный. Никогда и ничего плохого я про него не сказал бы. Ни разу не видел его в конфликтах. Абсолютно адекватный человек, — рассказал журналистам сосед стрелка Дмитрий.

С ним согласились и другие соседи. Рассказали они и о трагедии, которая подкосила эту семью: несколько лет назад супруги потеряли в автокатастрофе сына, а вместе с ним и цель в жизни. Потом с инсультом слегла жена Виктора Наталья. Супруг ее выхаживал как мог, возил в Березовский мозговой центр для лечения и диагностики, боролся за нее.