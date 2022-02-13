Накрыл одеялом, сверху положил цветы: житель Среднеуральска застрелил жену

В городе Среднеуральске Свердловской области мужчина застрелил тяжелобольную супругу и хотел застрелиться сам.
Трагедия разыгралась утром 13 февраля на Советской улице. Изначально сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна своего дома, однако, позже эту информацию опровергли: выстрела было только два, и оба — в квартире. Журналисты уральского информационного портала E1.ru побывали на месте происшествия.
Стрелком оказался 67-летний Виктор Меньшиков. Его жену звали Наталья, она была на два года младше своего мужа. Никто из друзей семьи не может поверить в произошедшее.
"Я давно знаю Виктора. Он токарь, очень профессиональный, и он учил меня токарному делу. По характеру очень спокойный. Никогда и ничего плохого я про него не сказал бы. Ни разу не видел его в конфликтах. Абсолютно адекватный человек, — рассказал журналистам сосед стрелка Дмитрий.
С ним согласились и другие соседи. Рассказали они и о трагедии, которая подкосила эту семью: несколько лет назад супруги потеряли в автокатастрофе сына, а вместе с ним и цель в жизни. Потом с инсультом слегла жена Виктора Наталья. Супруг ее выхаживал как мог, возил в Березовский мозговой центр для лечения и диагностики, боролся за нее.
Но вслед за инсультом последовали осложнения. По словам друзей, Наталья стала «как маленький ребенок», она не узнавала близких и не могла встать с кровати. Об этом рассказал Валерий, коллега Натальи. Они 15 лет вместе работали на ЖБИ, там же получили квартиры.
"Наташа последние дни лежала. Никого не узнавала. Как я понял, там была такая ситуация... «Чтобы ты не мучилась, я тебя убью, и сам застрелюсь», — рассказал Валерий. — Я бы никогда не подумал, что такое может произойти.
Так же думает еще одна соседка, Алевтина Григорьевна: "Видимо, нервы сдали. Устал уже. Мужчины же слабее, чем женщины, я так считаю", — поделилась пенсионерка.
Во время задержания Виктор был сильно пьян, пишет Е1.ru. Основная версия следствия — убийство из-за бытового конфликта. Правоохранители связывают его со «злоупотреблением алкоголем». В этом вопросе мнения тех, кто знал семью разделились. Одни говорят, что Виктор уже три года был в завязке и не пил вообще. Другие — что он выпивал, но культурно. Однако все сходятся в одном: Виктор просто устал.
"Не выдержал всего, что на них с женой свалилось, что касается ружья, он увлекался рыбалкой, ходил на охоту. Уток стрелял. Лицензия, регистрация — там всё было законно, — уверен один из друзей семьи. — Но ни разу не было такого, чтобы он хватался за оружие или направлял его на людей. Никогда. Он адекватный человек.
Виктор выстрелил два раза: один — в Наталью, второй — в шкаф. Тело жены он накрыл одеялом, сверху положил букет цветов. После случившегося он хотел покончить с собой, выстрелил в стену и напугал всю округу. Район оцепили, а полиция два часа уговаривала мужчину сдаться. В итоге пенсионера задержали. Возбуждено уголовное дело.
Источник:
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моё желание, мой выбор ..
А может более здравомыслящие? В Японии была Нараяма...
Такая сердобольная "всезнающая" пенсионерка будет смотреть на раненное животное, человека, которого переехал поезд (здесь же в соседнем разделе есть), которые живы на данный момент, и причитать или за подорожником побежит, а здравомыслящий мужик убьет, избавив от адских мук...
С "российским" менталитетом большинства даже законы об эвтаназии не могут принять для безнадежных, при этом максимально усложняют обезболивание.
Сам не слышал, но когда приехал в деревню к родителям рассказали... в соседнем доме женщина на последней стадии рака была, в последние дни народ на улице в ужас приходил от криков и когда умерла, все сразу "ну вот отмучалась, НАКОНЕЦ ТО".
Так что, не все на свете черное и белое, вы эти подростково-максималистские штучки бросьте...
67 лет - уже может и не дожить теперь.
Убил жену.
Уйди сам, вместе. С кем всю жизнь прожил.
Это по мужски. А то ее порешил, чтоб освободится от ухода, а себя вдруг пожалел.
Грешно так думать, но это мое личное мнение.
Очень глубокая и мудрая мысль - "не судите и не судимы будете"
Жаль мужика, жаль его жену. У меня почти похожая история. Потерял сестру, родители потеряли дочь. Мама сразу постарела на много лет. Сердце слабое, но выдержала. Никому такого не пожелаю.