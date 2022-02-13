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Накрыл одеялом, сверху положил цветы: житель Среднеуральска застрелил жену

Накрыл одеялом, сверху положил цветы: житель Среднеуральска застрелил жену (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 февраля 2022 21:40
Сообщество : Криминал
Метки: Среднеуральск   болезнь   женщина   криминал   семья   стрелок   убийство   
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В городе Среднеуральске Свердловской области мужчина застрелил тяжелобольную супругу и хотел застрелиться сам.

Трагедия разыгралась утром 13 февраля на Советской улице. Изначально сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна своего дома, однако, позже эту информацию опровергли: выстрела было только два, и оба — в квартире. Журналисты уральского информационного портала E1.ru побывали на месте происшествия.

Стрелком оказался 67-летний Виктор Меньшиков. Его жену звали Наталья, она была на два года младше своего мужа. Никто из друзей семьи не может поверить в произошедшее.

"Я давно знаю Виктора. Он токарь, очень профессиональный, и он учил меня токарному делу. По характеру очень спокойный. Никогда и ничего плохого я про него не сказал бы. Ни разу не видел его в конфликтах. Абсолютно адекватный человек, — рассказал журналистам сосед стрелка Дмитрий.

С ним согласились и другие соседи. Рассказали они и о трагедии, которая подкосила эту семью: несколько лет назад супруги потеряли в автокатастрофе сына, а вместе с ним и цель в жизни. Потом с инсультом слегла жена Виктора Наталья. Супруг ее выхаживал как мог, возил в Березовский мозговой центр для лечения и диагностики, боролся за нее.


Но вслед за инсультом последовали осложнения. По словам друзей, Наталья стала «как маленький ребенок», она не узнавала близких и не могла встать с кровати. Об этом рассказал Валерий, коллега Натальи. Они 15 лет вместе работали на ЖБИ, там же получили квартиры.

"Наташа последние дни лежала. Никого не узнавала. Как я понял, там была такая ситуация... «Чтобы ты не мучилась, я тебя убью, и сам застрелюсь», — рассказал Валерий. — Я бы никогда не подумал, что такое может произойти.

Так же думает еще одна соседка, Алевтина Григорьевна: "Видимо, нервы сдали. Устал уже. Мужчины же слабее, чем женщины, я так считаю", — поделилась пенсионерка.

Во время задержания Виктор был сильно пьян, пишет Е1.ru. Основная версия следствия — убийство из-за бытового конфликта. Правоохранители связывают его со «злоупотреблением алкоголем». В этом вопросе мнения тех, кто знал семью разделились. Одни говорят, что Виктор уже три года был в завязке и не пил вообще. Другие — что он выпивал, но культурно. Однако все сходятся в одном: Виктор просто устал.

"Не выдержал всего, что на них с женой свалилось, что касается ружья, он увлекался рыбалкой, ходил на охоту. Уток стрелял. Лицензия, регистрация — там всё было законно, — уверен один из друзей семьи. — Но ни разу не было такого, чтобы он хватался за оружие или направлял его на людей. Никогда. Он адекватный человек.

Виктор выстрелил два раза: один — в Наталью, второй — в шкаф. Тело жены он накрыл одеялом, сверху положил букет цветов. После случившегося он хотел покончить с собой, выстрелил в стену и напугал всю округу. Район оцепили, а полиция два часа уговаривала мужчину сдаться. В итоге пенсионера задержали. Возбуждено уголовное дело.

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Метки: Среднеуральск   болезнь   женщина   криминал   семья   стрелок   убийство   
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18  комментариев
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Ну и нах"й ты здесь это выложил? Настоящая трагедия, виноватых тут нех"й искать.
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13k
info-kozirev 3 минуты назад
А виноватые то где,тут трагедия (не приведи Создатель никому вот так попасть) в семье,жена как овощ после инсульта,он на нервах......просто песдец.
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17k
Vital Idol 7 минут назад
а, все по тому, что ухаживать за ней нет средств, закона об эвтаназии - нет, зато есть ружьё и патроны...не дорого....
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12k
Konstantin 11 минут назад
Да уж... Настроение прям стало лучше... Страшная история конечно....
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9k
MihailoSerbiya 12 минут назад
Мужику уважение. Всё правилно сделал.А что касаетса закона, он не всгда соответствует потребностими народа.
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624
Graboid 21 минуту назад
после ковида пришол инсульт, насмотрелся на "овощей" в больнице .. набрал таблеток для последнего тоста .. умоляю жену .. если заовощусь .. накормить меня ими, пожалеть и себя и меня .. таблетки покупал по своей карте, чек приложен .....
моё желание, мой выбор ..
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0
Любовь Полчаса назад
Ладно хоть накрыл одеялом и положил цветы
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3k
Ivan 45 минут назад
Я его понимаю и не осуждаю. В стране должна быть разрешена эвтаназия. У человека должно быть право на смерть. А ублюдские православные загоны оставьте для верунцов. Почему этот бред распространяют на всех- решительно непонятно.
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2
Ирина Ivan 11 минут назад
С нашей коррупцией начнут ради наследства убивать эвтаназией тех, кто хочет жить. Причем даже относительно здоровых.
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19k
Luc72 Час назад
" "Видимо, нервы сдали. Устал уже. Мужчины же слабее, чем женщины, я так считаю", поделилась пенсионерка."
А может более здравомыслящие? В Японии была Нараяма...
Такая сердобольная "всезнающая" пенсионерка будет смотреть на раненное животное, человека, которого переехал поезд (здесь же в соседнем разделе есть), которые живы на данный момент, и причитать или за подорожником побежит, а здравомыслящий мужик убьет, избавив от адских мук...
С "российским" менталитетом большинства даже законы об эвтаназии не могут принять для безнадежных, при этом максимально усложняют обезболивание.
Сам не слышал, но когда приехал в деревню к родителям рассказали... в соседнем доме женщина на последней стадии рака была, в последние дни народ на улице в ужас приходил от криков и когда умерла, все сразу "ну вот отмучалась, НАКОНЕЦ ТО".
Так что, не все на свете черное и белое, вы эти подростково-максималистские штучки бросьте...
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19k
sanchesS80 Час назад
Хоть она уже и была практически овощем (судя по статье), посадят его за убийство. Не думаю что его жизнь теперь станет легче.
67 лет - уже может и не дожить теперь.
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233k
Rusbond 2 часа назад
Это развлекательный портал? Жаль людей. Бывают ситуации, когда выхода нет или выход не лучше....
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5k
Vladimir 2 часа назад
Это тот случай, когда мирской суд над человеком не властен. Он сам выбрал себе наказание и сам будет своим тюремщиком.
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5k
Allmaster 2 часа назад
Уж извините, слабак.
Убил жену.
Уйди сам, вместе. С кем всю жизнь прожил.
Это по мужски. А то ее порешил, чтоб освободится от ухода, а себя вдруг пожалел.
Грешно так думать, но это мое личное мнение.
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1k
MrMopnex 2 часа назад
Видимо на самого себя рука не поднялась, хотел при задержании погибнуть..
Жаль мужика, жаль его жену. У меня почти похожая история. Потерял сестру, родители потеряли дочь. Мама сразу постарела на много лет. Сердце слабое, но выдержала. Никому такого не пожелаю.
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30k
Fat Lynx 2 часа назад
Вот так вот выглядит настоящая безнадега...
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