FISHKINET
X Прямая трансляция из Украины: актуальные события в режиме реального времени
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 817 постов • 240 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Вожатые-мужчины в США заявили, что они еще не определились с полом и ушли ночевать в спальню девочек

Вожатые-мужчины в США заявили, что они еще не определились с полом и ушли ночевать в спальню девочек (3 фото)

Автор:
24 февраля 2022 15:32
Сообщество : Жизнь в США
Метки: gender   дети   небинарный   общество   пол   толерантность   школьный лагерь   
1222
3

Инцидент произошел в Сан-Бернардино штата Калифорния. В научном лагере небинарным вожатым разрешили ночевать в комнате маленьких девочек. Родители школьниц, узнав об этой очередной победе толерантности, удивились, а некоторые даже осмелились рассердиться.

Ученицы начальной школы провели в спальных домиках с мужчинами, которые якобы не относят себя ни к одному из полов, несколько ночей кряду. Родители девочек узнали обо всем, когда их дочки вернулись домой. Некоторые из них были изрядно рассержены. Издание приводит их комментарии:

  • "Ни один родитель не должен чувствовать себя так, как я, когда узнал, что могло случиться с моей дочерью".
  • "Основное внимание нужно уделить тому, что чувствует ваша дочь (дочери). Я имею в виду, что их просто заставили провести несколько ночей с кучей мужчин, которые думают, что у них нет определенного пола. Вожатые-мужчины, о которых идет речь, идентифицируют себя как небинарные. Возникает вопрос: если они небинарны, то почему решили проводить вечера с маленькими девочками?"

×

В лагере, впрочем, заняли нейтральную позицию. Руководство учебного заведения заявило, что все происходящее не противоречило законам Калифорнии.


А вот родители обвиняют руководство научного лагеря в том, что школьный округ не сообщил им о правилах и царящей в заведении гендерной политике. Иначе каждая мама и каждый папа смогли бы принять решение, отправлять ли туда своих детей или воздержаться. Кажется, не всем американцам стремление к разнообразию и инклюзивности пришлись по вкусу.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: gender   дети   небинарный   общество   пол   толерантность   школьный лагерь   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
hairov 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
a_komolow 21 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
какая красота, доиграются ведь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Типа граф 44 минуты назад
Как говориться "Пожинайте плоды " , толерасты вы наши во все щели .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
B@r@bux 51 минуту назад
А пап которые идентифицируют себя как Зубная Фея там не появилось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
bum-bum Час назад
тупые, могли бы сказать, что они лесбиянки, никто бы и не догадался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Александр Час назад
Ой, а что это? Вы же там поголовно все за всякие гендеры? Чему теперь удивляетесь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Мефодий 2 часа назад
интересно - как потом рассматриваются небинарные беременности среди несовершеннолетних.
также не менее интересно - как выглядит утренний небинарный стояк небинарных мужчин и какое впечатление он производит на несовершеннолетних девочек.
ИМХО родители должны объединиться - и стрясти с лагеря небинарную сумму бабла через адвокатов, это ж америка..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
884
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Офигеть , не определились они ага
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
smakido 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
855
svarog19692007 2 часа назад
Ого ! Есть еще нормальные люди в Штатах , кому не нравится "гендерная свобода" !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что известно о российской детской вакцине от COVID-19 Что известно о российской детской вакцине от COVID-19 Канадцу грозит до пяти лет тюрьмы за то, что называл дочь дочерью, а не сыном, как она хотела Канадцу грозит до пяти лет тюрьмы за то, что называл дочь дочерью, а не сыном, как она хотела В Китае ребенок чуть не лишился жизни из-за обычной палочки для еды В Китае ребенок чуть не лишился жизни из-за обычной палочки для еды "Я совершила необдуманный поступок, испортивший мне жизнь": сенатор против трансгендера "Я совершила необдуманный поступок, испортивший мне жизнь": сенатор против трансгендера "Есть два пола: мужчины и женщины. Доверяйте науке": американка ответила оппоненту с помощью плаката "Есть два пола: мужчины и женщины. Доверяйте науке": американка ответила оппоненту с помощью плаката Как в США отменяют классика детской литературы Как в США отменяют классика детской литературы
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

109933



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Сейшельский отшельник: как британец купил остров и превратил его в Эдем
0
33
Сейшельский отшельник: как британец купил остров и превратил его в Эдем
Набирающие популярность в сообществах
Компания VonMercier представила спортивный автомобиль на воздушной подушке
0
32
Компания VonMercier представила спортивный автомобиль на воздушной подушке
Госдума единогласно проголосовала за принятие соглашения о дружбе и помощи с ДНР и ЛНР
0
86
Госдума единогласно проголосовала за принятие соглашения о дружбе и помощи с ДНР и ЛНР
Что известно о российской детской вакцине от COVID-19
Что известно о российской детской вакцине от COVID-19
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Грустно
0
34

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#в мире#интересное#Реакция#подборка#Приколы#ватермарк#кино
#Юмор#Россия#история#СССР#фотографии#картинки#игры#страна#дети#милота
#интересно#Украина#люди#прикол#война#комментарии#мигранты#спецоперация#еда#путин

На что жалуетесь?

Вернуться