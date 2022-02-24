Вожатые-мужчины в США заявили, что они еще не определились с полом и ушли ночевать в спальню девочек

В лагере, впрочем, заняли нейтральную позицию. Руководство учебного заведения заявило, что все происходящее не противоречило законам Калифорнии.

А вот родители обвиняют руководство научного лагеря в том, что школьный округ не сообщил им о правилах и царящей в заведении гендерной политике. Иначе каждая мама и каждый папа смогли бы принять решение, отправлять ли туда своих детей или воздержаться. Кажется, не всем американцам стремление к разнообразию и инклюзивности пришлись по вкусу.