Вожатые-мужчины в США заявили, что они еще не определились с полом и ушли ночевать в спальню девочек

Инцидент произошел в Сан-Бернардино штата Калифорния. В научном лагере небинарным вожатым разрешили ночевать в комнате маленьких девочек. Родители школьниц, узнав об этой очередной победе толерантности, удивились, а некоторые даже осмелились рассердиться.
Ученицы начальной школы провели в спальных домиках с мужчинами, которые якобы не относят себя ни к одному из полов, несколько ночей кряду. Родители девочек узнали обо всем, когда их дочки вернулись домой. Некоторые из них были изрядно рассержены. Издание приводит их комментарии:
- "Ни один родитель не должен чувствовать себя так, как я, когда узнал, что могло случиться с моей дочерью".
- "Основное внимание нужно уделить тому, что чувствует ваша дочь (дочери). Я имею в виду, что их просто заставили провести несколько ночей с кучей мужчин, которые думают, что у них нет определенного пола. Вожатые-мужчины, о которых идет речь, идентифицируют себя как небинарные. Возникает вопрос: если они небинарны, то почему решили проводить вечера с маленькими девочками?"
В лагере, впрочем, заняли нейтральную позицию. Руководство учебного заведения заявило, что все происходящее не противоречило законам Калифорнии.
А вот родители обвиняют руководство научного лагеря в том, что школьный округ не сообщил им о правилах и царящей в заведении гендерной политике. Иначе каждая мама и каждый папа смогли бы принять решение, отправлять ли туда своих детей или воздержаться. Кажется, не всем американцам стремление к разнообразию и инклюзивности пришлись по вкусу.
Get these groomers out of schools pic.twitter.com/C1qpIUbibP— James Lindsay, wants to liberate Canada (@ConceptualJames) February 19, 2022
Источник:
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также не менее интересно - как выглядит утренний небинарный стояк небинарных мужчин и какое впечатление он производит на несовершеннолетних девочек.
ИМХО родители должны объединиться - и стрясти с лагеря небинарную сумму бабла через адвокатов, это ж америка..
Там вообще не очень любят все эти штучки.
Угольков щемят если те начинают выё, феминисток тетки могут отлупить прям на улице.