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Брак или одиночество: почему женщине после 50-летия проще быть одной?

Брак или одиночество: почему женщине после 50-летия проще быть одной? (2 фото)

Автор:
17 февраля 2022 10:40
Сообщество : Психология
Метки: 50 лет   возраст   женщина   мужчина   одиночество   почемучка   психология   человек   
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Жизнь иногда складывается так, что в силу объективных причин – смерть супруга или развод представительницы прекрасной половины остаются одинокими, еще будучи довольно молодыми. Почему женщине в 50 лет проще и выгоднее быть одной, нежели специально искать новые отношения и стремиться замуж?

И если одиночество для одних – это страх и ужас, то для других – нормальное состояние, в котором даже можно найти немало плюсов. И зрелые дамы, у которых полувековой юбилей остался позади, вполне осознанно отказываются от построения отношений в силу следующих причин:

1.     Желание распоряжаться своим временем исключительно по собственному вкусу, не подстраиваясь под предпочтения партнера.

2.     Необходимость регулярно посвящать себя пресловутым ритуалам красоты.

3.     Отсутствие стремления заполучить спонсора или покровителя, поскольку в этом возрасте карьера уже стабильна, и максимальные высоты в ней достигнуты. Поэтому дамы самодостаточны, а иногда и более успешны по сравнению с мужчинами-ровесниками.

4.     Умение самостоятельно решать проблемы как бытового и житейского, так и эмоционального характера.

5.     Стремление наверстать упущенное в молодости: освоение новой профессии, поддержание здоровья и красоты, путешествия, общение с единомышленниками, хобби и т.д.


Главная задача женщины, по крайней мере, в основном массе, это продолжение рода. Поэтому желание девушек в молодости найти себе достойного мужчину, логично и обусловлено желанием заботы о себе и будущих детях. После 50 лет, когда дети уже либо взрослые, либо достаточно самостоятельные, необходимость в этом исчезает. И женщине, которая осталась одинокой, приходится выбирать – построение новых отношений или собственный комфорт, поскольку совместить и то, и другое очень проблематично.

Наличие багажа опыта, знаний и умений позволяет этот самый комфорт обеспечить. И если жизнь сложилась таким образом, то лучше получать удовольствие от одиночества, нежели жить с кем попало, лишь бы соответствовать стандартам и ожиданиям общества.

Совсем не обязательно становиться отшельницей, можно заняться спортом, волонтерской деятельностью, встречаться с детьми, друзьями и родственниками.

Человек – существо социальное. И общение является нормальным желанием. Многих взрослых, как женщин, так и мужчин, устраивает формат так называемого гостевого брака, не подразумевающий постоянного проживания под одной крышей. Так люди не успевают друг другу надоесть, а дом остается тем пространством, где действительно комфортно, спокойно, уютно и не надо насильно терпеть присутствие другого человека.

А как вы считаете, можно ли быть счастливым в одиночестве?

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Метки: 50 лет   возраст   женщина   мужчина   одиночество   почемучка   психология   человек   
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11k
Kostick Час назад
ответ простой, статистика упрямая штука. после 45 дядек свободных катастрофически меньше, нежели тёток. а уж не бухариков, с работой - те вообще в красной книге) вот только в тот брак дядьки не стремятся. а зачем?
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615
Lii Wai Минуту назад
Это для обоих полов верно. Современный мир не слишком располагает к созданию новых ячеек общества. Люди все больше и больше предпочитают жить в одиночестве. Коров пасти и доить не нужно, избы строить и поля вручную пахать тоже. Надобность в семье и куче детей отпала. Теперь это не необходимость. Мелкие бытовые проблемы решаются самостоятельно, для крупных есть профильные специалисты. Потребность в общении у многих удовлетворяется посредством интернета.
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−112
Племянник Путина 7 минут назад
после 50?? Да после тридцати уже неликвид, а после полтинника только на погост
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9k
Izrin Maria 24 минуты назад
При современных порядках и обычаях "женщина за 50" может рассчитывать на связь с мужчиной лет на десять-пятнадцать старше.
Мужчина 60-65 лет...
В этом возрасте и у мужчин уже начинаются проблемы со здоровьем, характером, внешностью.
Женщина сама тоже "не подарок", "далеко не крем - брюле", и ей иногда тоже хочется отдохнуть, а не обслуживать.
Если дорогой, любимый, друг и партнёр по жизни, отец детей - совместно прожитые годы накладывают на женщину (и на мужчину тоже?) определённые обязательства, в т.ч. по уходу за ним/ней - больным и немощным.
Приступить лет через 5-10 к профессиональным обязанностям сиделки... Зачем?
Внуков няньчить - сердце радуется.
Коты радуют, и собаки тоже.
А старый больной мужчина постоянно рядом, с которым ничто не связывает, кроме короткого знакомсива и брачного контракта...
По крайней мере, это должен быть выгодный контракт!
Да и то... К 50 уже понимаешь, что кроме выгоды есть ещё своя жизнь - не бесконечная.
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9k
Клёст 40 минут назад
Можно)
По крайней мере будешь занят поисками именно своего счастья, а не обеспечивать чьё-то чужое))
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1k
Helimen Час назад
Ага, так и представляю толпы мужиков, рыскающих в поиске женщин за пятьдесят

Мальчик Витя. 52 годика.
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124
eutace Helimen Полчаса назад
99% среди женщин кому за 50 все страшные
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15k
Booka1a Час назад
мне кажется, всё упирается в финансы. если обеспечена, то нафига ей новый мужик? ну примерно как написано в последнем абзаце - секс ей уже особо не нужен, тем более регулярный. зато не придется подстраиваться под его привычки, храп по ночам, стирка, готовка... нужно оно?
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124
eutace Booka1a Полчаса назад
аналогично и мужчине
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4k
rere82 Час назад
Ну что сильные и не зависимые кошатницы, это так?
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