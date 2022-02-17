И если одиночество для одних – это страх и ужас, то для других – нормальное состояние, в котором даже можно найти немало плюсов. И зрелые дамы, у которых полувековой юбилей остался позади, вполне осознанно отказываются от построения отношений в силу следующих причин:

1. Желание распоряжаться своим временем исключительно по собственному вкусу, не подстраиваясь под предпочтения партнера.

2. Необходимость регулярно посвящать себя пресловутым ритуалам красоты.

3. Отсутствие стремления заполучить спонсора или покровителя, поскольку в этом возрасте карьера уже стабильна, и максимальные высоты в ней достигнуты. Поэтому дамы самодостаточны, а иногда и более успешны по сравнению с мужчинами-ровесниками.

4. Умение самостоятельно решать проблемы как бытового и житейского, так и эмоционального характера.

5. Стремление наверстать упущенное в молодости: освоение новой профессии, поддержание здоровья и красоты, путешествия, общение с единомышленниками, хобби и т.д.