Жизнь иногда складывается так, что в силу объективных причин – смерть супруга или развод представительницы прекрасной половины остаются одинокими, еще будучи довольно молодыми. Почему женщине в 50 лет проще и выгоднее быть одной, нежели специально искать новые отношения и стремиться замуж?
И если одиночество для одних – это страх и ужас, то для других – нормальное состояние, в котором даже можно найти немало плюсов. И зрелые дамы, у которых полувековой юбилей остался позади, вполне осознанно отказываются от построения отношений в силу следующих причин:
1. Желание распоряжаться своим временем исключительно по собственному вкусу, не подстраиваясь под предпочтения партнера.
2. Необходимость регулярно посвящать себя пресловутым ритуалам красоты.
3. Отсутствие стремления заполучить спонсора или покровителя, поскольку в этом возрасте карьера уже стабильна, и максимальные высоты в ней достигнуты. Поэтому дамы самодостаточны, а иногда и более успешны по сравнению с мужчинами-ровесниками.
4. Умение самостоятельно решать проблемы как бытового и житейского, так и эмоционального характера.
5. Стремление наверстать упущенное в молодости: освоение новой профессии, поддержание здоровья и красоты, путешествия, общение с единомышленниками, хобби и т.д.
Главная задача женщины, по крайней мере, в основном массе, это продолжение рода. Поэтому желание девушек в молодости найти себе достойного мужчину, логично и обусловлено желанием заботы о себе и будущих детях. После 50 лет, когда дети уже либо взрослые, либо достаточно самостоятельные, необходимость в этом исчезает. И женщине, которая осталась одинокой, приходится выбирать – построение новых отношений или собственный комфорт, поскольку совместить и то, и другое очень проблематично.
Наличие багажа опыта, знаний и умений позволяет этот самый комфорт обеспечить. И если жизнь сложилась таким образом, то лучше получать удовольствие от одиночества, нежели жить с кем попало, лишь бы соответствовать стандартам и ожиданиям общества.
Совсем не обязательно становиться отшельницей, можно заняться спортом, волонтерской деятельностью, встречаться с детьми, друзьями и родственниками.
Человек – существо социальное. И общение является нормальным желанием. Многих взрослых, как женщин, так и мужчин, устраивает формат так называемого гостевого брака, не подразумевающий постоянного проживания под одной крышей. Так люди не успевают друг другу надоесть, а дом остается тем пространством, где действительно комфортно, спокойно, уютно и не надо насильно терпеть присутствие другого человека.
А как вы считаете, можно ли быть счастливым в одиночестве?
Источник:
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- Середина жизни – путь к одиночеству?
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Мужчина 60-65 лет...
В этом возрасте и у мужчин уже начинаются проблемы со здоровьем, характером, внешностью.
Женщина сама тоже "не подарок", "далеко не крем - брюле", и ей иногда тоже хочется отдохнуть, а не обслуживать.
Если дорогой, любимый, друг и партнёр по жизни, отец детей - совместно прожитые годы накладывают на женщину (и на мужчину тоже?) определённые обязательства, в т.ч. по уходу за ним/ней - больным и немощным.
Приступить лет через 5-10 к профессиональным обязанностям сиделки... Зачем?
Внуков няньчить - сердце радуется.
Коты радуют, и собаки тоже.
А старый больной мужчина постоянно рядом, с которым ничто не связывает, кроме короткого знакомсива и брачного контракта...
По крайней мере, это должен быть выгодный контракт!
Да и то... К 50 уже понимаешь, что кроме выгоды есть ещё своя жизнь - не бесконечная.
По крайней мере будешь занят поисками именно своего счастья, а не обеспечивать чьё-то чужое))
Мальчик Витя. 52 годика.
А вот сыновей приучишь бросать бельё в корзину - от разбросаных по квартире носков отыкаешь.