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Молодая китаянка внезапно оказалась мужчиной

Молодая китаянка внезапно оказалась мужчиной (3 фото)

Автор:
13 марта 2021 15:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: генетика   женщина   китай   лодыжка   мужчина   органы   пол   
3326
3
Дурную шутку сыграла природа с молодой женщиной из Китая.
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Источник:

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Метки: генетика   женщина   китай   лодыжка   мужчина   органы   пол   
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17  комментариев
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920
Ловите наркомана! 3 часа назад
В продажу поступили поддельные китайские женщины. Будьте внимательны и осторожны!!!
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1k
Пачо Эррера 7 минут назад
На прокладках всю жизнь экономит выходит
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16
Mister 14 минут назад
китайское качество - оно такое
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 20 минут назад
Полюбила парня я, оказался без куя...
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4k
Tatyana 49 минут назад
Что-то я не поняла, набор хромосом мужской, а первичные половые признаки женщины? Так бывает?
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5k
Летучий Мыш Tatyana 17 минут назад
Бывает
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3k
Lakrista 2 часа назад
такого рода история была в Докторе Хаусе, во втором или третьем сезоне. Несовершеннолетняя модель, которая соблазняла и трахала все вокруг, включая собственного папашу, оказалась парнем без половых признаков, органы недоразвились и не вышли наружу. И помощь психолога тут точно нужна, чтобы там не писали Фрейды диванные.
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440
Старичок 2 часа назад
чушь какая то. желтая пресса такая желтая.
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Пусть ей хер пришьют,она трахнет мужа и он забеременеет
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199
Дмитрий Фиксик Дарвин и аморальная премия 47 минут назад
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31
Сергей 3 часа назад
иногда не везет. Вот прям с рождения.
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12k
KOSTELLO 3 часа назад
Короче ни дать ни вдуть
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17k
Андрей Иванов KOSTELLO 2 часа назад
Дать то как раз может.
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3k
Кистень KOSTELLO 2 часа назад
Вдуть, как раз-таки можно. Наружу после этого ничего не выйдет. С одной стороны это даже и хорошо. Не залетит, внезапно.
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