Молодая китаянка внезапно оказалась мужчиной

3326
3
Дурную шутку сыграла природа с молодой женщиной из Китая.
В 2020 году 25-летняя китаянка вышла замуж. Они с супругом очень хотели детей, но долгожданная беременность так и не наступала, пишет Global Times.
Но недавно она вывихнула лодыжку и обратилась в больницу за медицинской помощью. Медики провели несколько исследований и очень заинтересовались дамой, но нога здесь ни при чём.
Но недавно она вывихнула лодыжку и обратилась в больницу за медицинской помощью. Медики провели несколько исследований и очень заинтересовались дамой, но нога здесь ни при чём.
×
Оказалось, что у девушки отсутствуют женские половые органы – матка и яичники. Китаянка призналась, что за всю жизнь у неё ни разу не было месячных. В подростковом возрасте девушка ходила к врачу, но тогда ей сказали, что она просто развивается медленнее, чем сверстники.
В дополнение ко всем напастям медики нашли мужскую Y-хромосому. Поэтому китаянку можно считать мужчиной, но и мужских половых органов у неё нет.
Также у жительницы Китая оказалось врождённое заболевание, которое могло появиться только в случае того, что её родители – близкие родственники.
Сейчас девушка обратилась к психологу.
В дополнение ко всем напастям медики нашли мужскую Y-хромосому. Поэтому китаянку можно считать мужчиной, но и мужских половых органов у неё нет.
Также у жительницы Китая оказалось врождённое заболевание, которое могло появиться только в случае того, что её родители – близкие родственники.
Сейчас девушка обратилась к психологу.
Источник:
Ссылки по теме:
- Россия и Китай построят базу на Луне
- Богатая китаянка увидела в сериале собственную спальню с лежащей актрисой
- Беременна от любовника: что обсуждают женщины на своих форумах
- Китайцы сфотографировали Марс
- В Китае построили волшебный отель из домиков на деревьях
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...