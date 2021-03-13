Молодая китаянка внезапно оказалась мужчиной

Оказалось, что у девушки отсутствуют женские половые органы – матка и яичники. Китаянка призналась, что за всю жизнь у неё ни разу не было месячных. В подростковом возрасте девушка ходила к врачу, но тогда ей сказали, что она просто развивается медленнее, чем сверстники.



В дополнение ко всем напастям медики нашли мужскую Y-хромосому. Поэтому китаянку можно считать мужчиной, но и мужских половых органов у неё нет.



Также у жительницы Китая оказалось врождённое заболевание, которое могло появиться только в случае того, что её родители – близкие родственники.



Сейчас девушка обратилась к психологу.