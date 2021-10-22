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Почему они больше не могут говорить слово "женщина": в США очередная отмена

Почему они больше не могут говорить слово "женщина": в США очередная отмена (5 фото)

Автор:
22 октября 2021 18:25
Сообщество : Жизнь в США
Метки: бред   женщина   пол   рассказ служанки   сша   трансформеры   человек   этвуд   
1542
5

Прямое включение из дурки.


В США кричат "У нас отмена!" едва ли не чаще, чем в ближайшем к вам супермаркете. Недавно в Штатах пытались отменить чернокожего комика, пошутившего над трансами (стоит сказать, что комик в итоге не пострадал, а главного отменяльщика уволили). Несколько дней назад самые активные пользователи Твиттера накинулись на 81-летнюю писательницу Маргарет Этвуд, автора "Рассказа служанки". А она всего лишь имела неосторожность сделать репост статьи "Почему мы больше не можем говорить "женщина"?" с сайта канадской газеты Toronto Star. Вкратце расскажем о чём статья.



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"С тобой я чувствую себя, как человек с влагалищем", "О, хорошенький человек с шейкой матки", — недалёк тот день, когда строчки из известных песен Ареты Франклин и Роя Орбисона буду звучать именно так. Автор статьи, жалуется, что общество задаёт нам лингвистические задачки, решать которые всё сложнее и сложнее, чтобы кого-нибудь не обидеть. По мнению автора, слово "женщина" скоро станет ругательным. А вот и доказательства:


Это обложка журнала The Lancet, одного из старейших медицинских журналов мира. "Исторически, анатомии и психологии тел с влагалищами не уделялось должного внимания", — написано на обложке. Эта фраза вызвала бурю негодования в СМИ и в интернете. Автор статьи, цитата из которой вынесена на обложку, пишет, что женщин игнорировали много лет, а сам отказывается называть их женщинами. Как же так? После бурной общественной реакции главный редактор журнала извинился за обложку. Уж не разместил ли он цитату только для того, чтобы привлечь внимание к журналу - задаётся вопросом колумнист из Toronto Star.



А вот ещё пример. Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) в конце сентября в честь годовщины смерти Рут Бейдер Гинсбург, второй в истории США женщины-судьи Верховного суда, исказил её цитату о праве женщины на аборты. Вместо "женщина" на сайте организации было написано "человек". Директор организации тоже извинился, но добавил, что сама РБГ, будь она жива, наверняка одобрила бы его инициативу по замене "женщин" на "людей". И несколько других примеров подобных извращений:


  • В 2016 году профсоюз врачей Великобритании рекомендовал сотрудникам родильных домов называть беременных женщин "беременными людьми".
  • В администрации Байдена в официальных документах матерей называют "рожавшие люди".
  • Одна из самых популярных демократов Александрия Окасио-Кортес предложила термин "люди с менструацией".
  • В больницах английского графства Сассекс вместо breast milk (грудное молоко, breast - грудь, молочная железа) говорят chest milk (молоко из грудной клетки).
  • В словаре Mariam-Webster появились местоимения they и themself, которыми надо называть тех, кто не женщина и не мужчина.


Все эти извращения языка появились стараниями транс-активистов. А почему только "женщину" сделали запретным словом? Почему мужчин не называют "писающими стоя людьми" или "людьми со спермой"? Автор статьи как женщина и журналист возмущена тем, что слово "женщина" пытаются сделать стыдным.




Этвуд - женщина пожилая и к токсичности пользователей соцсетей всё никак не привыкнет. Она попыталась защититься, писала, что, дескать, в статье вовсе не написано, что во всём виноваты трансы, что вы сначала прочитайте, прежде чем нападать. Но транс-сообщество уже всё решило. Тем более в статье ясно написано, что все языковые выверты - проделки ЛГБТКАПРСТ++. А чтобы вы до конца осознали бредовость этой новости, вот вам реальная цитата из статьи USA Today о писательнице, шокировавшей трансфобной статьёй свои 2 млн подписчиков:


Поддержка Этвуд статьи шокировала транс-сообщество в тяжёлое для него время, когда оно ещё не пришло в себя после трансфобного стэндапа Дэйва Шаппелла... Защитники транс-сообщества считают, что решение Этвуд поделиться статьёй угрожает существованию сообщества - это призыв к действию для всех, поддерживающих трансфобные настроения и анти-транс законодательство.


Как говорится, вот тебе человек преклонного возраста с шейкой матки и Юрьев день.

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Метки: бред   женщина   пол   рассказ служанки   сша   трансформеры   человек   этвуд   
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745
Ольга 45 минут назад
Бредовое мракобесие в полный рост.
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−24
Владимир Е 4 минуты назад
И эти, нехорошие люди, рассказывают как нам жить..
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745
Миша 5 минут назад
Ну-ну, слово "женщина" скоро станет ругательным... а мест хватит?

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9k
Alexander 8 минут назад
Чему тут плюсовать? Сборищу идиотов?...
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6k
Константин Безумов 9 минут назад
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2k
Vic Twin 10 минут назад
Отвали, Петька. Не видишь, сам пишу "корова с яйцами".
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899
Руслан 11 минут назад
Люди с влагалищами уже подняли шум и гам?
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3k
Дмитрий 13 минут назад
П...ы они все. Смущает только что всё это они преподносят как величайшее достижение "демократии"(!!!) и несут(читай навязывают) свои вновь приобретенные ценности всему миру. Если это говно варилось только в одной стране, то надо было бы только приветствовать это....
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238
Сеня Быгэмотиг 16 минут назад
это все от излишеств
дайте им работу такую чтобы хватало или на пожрать или на оплату коммуналки
вот тогда посмотрите как через полгода забудут вообще о чем говорили
будут думать или пожрать или помыться
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398
whyicannotremovemyprofile 17 минут назад
про самок ни слова не сказано? (это я идею подкинул:)
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63k
Доктор Джонс 19 минут назад
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43
Anton Poldnev 19 минут назад
Сегодня наткнулся.
Вачовски: "Если вы не боретесь за жизни трансгендеров, вам нужно хорошенько оценить, на чьей стороне вы находитесь. Всем удачи сегодня!" - написал в Twitter режиссер "Матрицы".
Вашу маму... за жизни... а то ж убивают вас на каждом углу. Геноцид прям.
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442
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
))) вот и отлично
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3k
Виктор Полчаса назад
Я тут недавно предложил Черноголовку в Афроголовку переименовать ....
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31k
Минчанин Полчаса назад
Да уж, всё таки, кое-кому удалось канализировать мощнейшее прогрессивное левое движение и направить его в русло, которое выгодно современным власть предержащим. Разделяй и властвуй. И разделили.
В конце 19-середине 20 века левое движение, за равноправие, социальную справедливость, принципиальное уничтожение неравенства, сотрясало мир.
И оно привело к ошеломляющим результатам: социальные условия огромной части населения были улучшены, появились, казалось бы, незыблемые и неотъемлемые социальные гарантии, права и свободы.
Правящие верхушки практически по всему миру были вынуждены хоть как-то считаться
с народом, пытаться хотя бы играть в "демократию" и "справедливость".

И что теперь? Вот ЭТО равенство? Когда женщину нельзя назвать женщиной?
Потому что кто-то с отклонениями вдруг решает, что он, наперекор природе и здравому смыслу тоже "считает себя женщиной"?
И что это норма - шпилить представителя своего же пола? Что это не отклонение, не заболевание, а норма? И что за то, что ты себя чувствуешь "не таким как все" тебе, оказывается, должны предоставлять ПРИВИЛЕГИИ?
Речь уже не идёт о равенстве. Забудьте про Маркса, Кропоткина, Ленина, Че Гевару. Речь идёт уже именно о привилегиях одних "угнетённых" групп над подавляющим большинством.

Великих революционеров прошлого (как бы кто к ним ни относился) и тех монетизировали. Майка с "Че" - это не вызов системе, это модный аксессуар.

А на повестке дня - не уничтожение неравенства, а борьба за тотальное закрепление неравенства. Только - угнетёнными оказываются не те, кто больше всех кричат об угнетении. угнетёнными оказывается нормальное большинство.
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10k
Николай 36 минут назад
Вагиноамериканец и простатаамериканец.
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5k
КремлеКот 37 минут назад
Американская версия нацистской идеологии. Те запрещали и сжигали книги, эти запрещают слова.
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4k
Allmaster 45 минут назад
Когда же они все станут геями трансформерами и вымрут нахрен???
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12k
gavrosh 49 минут назад
Ссылка youtu.be
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9k
Александр 50 минут назад
Почему они больше не могут говорить слово "женщина": в США очередная отменаПосмотреть
Почему они больше не могут говорить слово "женщина": в США очередная отмена
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