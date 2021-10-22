Почему они больше не могут говорить слово "женщина": в США очередная отмена

А вот ещё пример. Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) в конце сентября в честь годовщины смерти Рут Бейдер Гинсбург, второй в истории США женщины-судьи Верховного суда, исказил её цитату о праве женщины на аборты. Вместо "женщина" на сайте организации было написано "человек". Директор организации тоже извинился, но добавил, что сама РБГ, будь она жива, наверняка одобрила бы его инициативу по замене "женщин" на "людей". И несколько других примеров подобных извращений:





В 2016 году профсоюз врачей Великобритании рекомендовал сотрудникам родильных домов называть беременных женщин "беременными людьми".

В администрации Байдена в официальных документах матерей называют "рожавшие люди".

Одна из самых популярных демократов Александрия Окасио-Кортес предложила термин "люди с менструацией".

В больницах английского графства Сассекс вместо breast milk (грудное молоко, breast - грудь, молочная железа) говорят chest milk (молоко из грудной клетки).

В словаре Mariam-Webster появились местоимения they и themself, которыми надо называть тех, кто не женщина и не мужчина.





Все эти извращения языка появились стараниями транс-активистов. А почему только "женщину" сделали запретным словом? Почему мужчин не называют "писающими стоя людьми" или "людьми со спермой"? Автор статьи как женщина и журналист возмущена тем, что слово "женщина" пытаются сделать стыдным.







