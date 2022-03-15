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"Вообще не напугал!": косуля спокойно ела траву, пока гепард на неё охотился

"Вообще не напугал!": косуля спокойно ела траву, пока гепард на неё охотился (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2022 10:51
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   интересное   милота   прикол   фото   
1150
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Косули от природы очень осторожны и пугливы. При опасности они тут же пускаются наутёк, только завидев хищника. Но эта косуля не из робкого десятка. Она увидела гепарда и даже не шелохнулась, когда он попытался её схватить. Ему помешала сетка, о которой хитрая косуля догадывалась.

Косуля поразила зрителей своей невозмутимостью. Животное беспечно щипало травку, пока хищник пытался сквозь сетку поймать добычу.

Такой смелости есть одно объяснение - ролик снят в заповеднике, где животные содержатся в обширных вольерах под открытым небом. Поэтому косуля не боится - она знает, что гепард её никогда не поймает.

Источник:

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Метки: видео   животные   интересное   милота   прикол   фото   
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9  комментариев
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6k
klop Час назад
Походу они с детства знают друг друга.
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−118
Алексей Попов 11 минут назад
Для тех кто не понял почему кошка не перепрыгнула сетку. Сверху проволока под высоким напряжением.
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24k
Sergey 18 минут назад
Это не Косуля а Газель
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9k
Клёст Час назад
)Только что в рожу котяре не плюнула.
Борзота!))
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2k
lekha-fil Час назад
А чё он не перепрыгнул? Не высоко же сетка.
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4k
Наталья Час назад
Ахтыхитраятыжопа
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33
Руслан Час назад
Уважаемый, косули в Африке не водятся, это европейский вид, а вот антилопы там живут и это, если не ошибаюсь, Джейран)
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