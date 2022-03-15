"Вообще не напугал!": косуля спокойно ела траву, пока гепард на неё охотился

Косули от природы очень осторожны и пугливы. При опасности они тут же пускаются наутёк, только завидев хищника. Но эта косуля не из робкого десятка. Она увидела гепарда и даже не шелохнулась, когда он попытался её схватить. Ему помешала сетка, о которой хитрая косуля догадывалась.