"Вообще не напугал!": косуля спокойно ела траву, пока гепард на неё охотился

Косули от природы очень осторожны и пугливы. При опасности они тут же пускаются наутёк, только завидев хищника. Но эта косуля не из робкого десятка. Она увидела гепарда и даже не шелохнулась, когда он попытался её схватить. Ему помешала сетка, о которой хитрая косуля догадывалась.
Косуля поразила зрителей своей невозмутимостью. Животное беспечно щипало травку, пока хищник пытался сквозь сетку поймать добычу.
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Такой смелости есть одно объяснение - ролик снят в заповеднике, где животные содержатся в обширных вольерах под открытым небом. Поэтому косуля не боится - она знает, что гепард её никогда не поймает.
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Борзота!))