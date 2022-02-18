Мужчина, который вырастил опоссума, теперь уверен, что эти звери умнее собак

Как говорит мужчина в сюжете, подавляющее число людей считают опоссумов грязными агрессивными крысами, с которыми не стоит иметь дело, но Дилан на собственном опыте убедился в обратном. Опоссумы относятся к людям ровно так же, как люди относятся к ним. Если проявить к животному понимание и заботу, то опоссум ответит тем же. Кроме того, согласно длительному наблюдению Дилана, эти звери намного чистоплотнее кошек или собак: они постоянно умываются и чистят лапки после каждого приема пищи или туалета.