Мужчина, который вырастил опоссума, теперь уверен, что эти звери умнее собак

У фермера живет 80 животных и птиц, но он считает опоссумов умнее всех.
Дилан вырос на ферме, и ему всегда нравились животные. Он находил их интересными для наблюдения. После мужчина перебрался в мегаполис, но всегда скучал по зверям.
Пару лет назад Дилан перебрался из шумного Нью-Йорка в пригород, где поселился в частном доме и завел разной домашней живности, как в детстве. Но однажды он нашел крошечного опоссума недалеко от своей территории, и этот зверек стал первым «дикарем» в команде Дилана.
Опоссум, которого нашел мужчина, родился совсем недавно, а его мамы нигде не было видно. Дилан забрал зверька себе и решил вырастить его, чтобы потом вернуть в дикую природу. Первые несколько недель были самыми сложными: приходилось кормить малыша по расписанию, следить за ним. Но это приносило свои плоды: опоссум становился ближе к Дилану и уже не мог без него существовать. Мужчина прозвал животное Лил Мисс.
Как говорит мужчина в сюжете, подавляющее число людей считают опоссумов грязными агрессивными крысами, с которыми не стоит иметь дело, но Дилан на собственном опыте убедился в обратном. Опоссумы относятся к людям ровно так же, как люди относятся к ним. Если проявить к животному понимание и заботу, то опоссум ответит тем же. Кроме того, согласно длительному наблюдению Дилана, эти звери намного чистоплотнее кошек или собак: они постоянно умываются и чистят лапки после каждого приема пищи или туалета.
Когда Лил Мисс выросла, наступила пора отпустить ее на волю. Но всякий раз, как мужчина клал ее на траву и отходил, она мчалась за ним, забиралась на плечо и ласково щекотала его ухо. Она хотела остаться с человеком. Сейчас же она может уходить в ближайший лес на пару часов, но всегда возвращается назад.
Мужчина уверен, что опоссумы — самые умные животные, с которыми он когда-либо сталкивался. Может, это и так, ведь недаром эти животные существуют на планете уже миллионы лет, и природа находит их идеальными — она не дает им эволюционировать, сохраняя на уровне предков.
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Передайте автору, что птицы тоже относятся к миру животных.
А так - вообще - "плюс". Симпатичный зверёк. ))