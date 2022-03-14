О времена! О нравы! Как выглядели эротические открытки в 20-е

1534
12
Эти открытки были сделаны во Франции в начале ХХ века.
Неофициально их так и называли — «Французские открытки».
Однако отправлять такие открытки по почте было незаконно, именно поэтому ими обменивались тайно. Создание подобных снимков могло стать довольно прибыльным дельцем для фотографов, которые использовали псевдонимы, чтобы не повредить своей и репутации и не нажить проблем с законом.
Неофициально их так и называли — «Французские открытки».
Однако отправлять такие открытки по почте было незаконно, именно поэтому ими обменивались тайно. Создание подобных снимков могло стать довольно прибыльным дельцем для фотографов, которые использовали псевдонимы, чтобы не повредить своей и репутации и не нажить проблем с законом.
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Метки: история люди мир фотографии
38
Понравилось38
Новости партнёров