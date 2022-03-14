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О времена! О нравы! Как выглядели эротические открытки в 20-е

О времена! О нравы! Как выглядели эротические открытки в 20-е (12 фото)

Автор:
14 марта 2022 22:02
Метки: история   люди   мир   фотографии   
1534
12
Эти открытки были сделаны во Франции в начале ХХ века.
Неофициально их так и называли — «Французские открытки».
Однако отправлять такие открытки по почте было незаконно, именно поэтому ими обменивались тайно. Создание подобных снимков могло стать довольно прибыльным дельцем для фотографов, которые использовали псевдонимы, чтобы не повредить своей и репутации и не нажить проблем с законом.
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Источник:

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Метки: история   люди   мир   фотографии   
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9  комментариев
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5k
Mowgley 8 часов назад
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Пумба 6 часов назад
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5k
Shtoppi 7 часов назад
В 20-е, чтобы "передернуть затвор", нужно было обладать недюжинным воображением)))
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13k
ss 7 часов назад
Боже мой! Какой разврат! Жесть!
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17k
MarkovAlexandr 8 часов назад
А про то, что в публичные дома ходили с 13 лет, как например А.П. Чехов, мы вспоминать не будем
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31k
Мойша 8 часов назад
Комментарий к фото
Вот и затяжки на фильдеперсовых чулках.
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50k
smakido 8 часов назад
Все познаётся в сравнении...
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25k
Юрьевич 9 часов назад
Мда... вид у девки потасканный какой-то.
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