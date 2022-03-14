О времена! О нравы! Как выглядели эротические открытки в 20-е

Эти открытки были сделаны во Франции в начале ХХ века.

Неофициально их так и называли — «Французские открытки».

Однако отправлять такие открытки по почте было незаконно, именно поэтому ими обменивались тайно. Создание подобных снимков могло стать довольно прибыльным дельцем для фотографов, которые использовали псевдонимы, чтобы не повредить своей и репутации и не нажить проблем с законом.

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2. 0 Личность практически всех моделей на «Французских открытках» остается неизвестной.

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