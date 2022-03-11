Дороже, чем после апокалипсиса: реакция американцев на стремительно дорожающий бензин

Американцы, как и россияне, знают, что цена на бензин растёт всегда. Байден ли в Белом доме или Трамп, дорожает ли нефть или дешевеет, разведывают новые месторождения или не разведывают, больше добывают или меньше - бензин всё равно дорожает. На очередное рекордное подорожание за океаном отреагировали мемами и шутками. А что ещё делать в такой ситуации?





Все следующие мемы в посте мы перевели, чтобы вам было удобнее потреблять мемную информацию.



