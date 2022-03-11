Дороже, чем после апокалипсиса: реакция американцев на стремительно дорожающий бензин

Американский плач по поводу взлёта цен на топливо в мемах.
Несколько дней подряд американские СМИ пишут об очередном повышении цен на бензин. Каждый день ценники обновляют исторический максимум. По последним данным, самый дешёвый бензин в Канзасе - $3.82 за галлон (3,7 л), а самый дорогой в Калифорнии - $5.69/галлон. Из всех 50 штатов только в 12 галлон бензина пока стоит меньше $4. В среднем по стране галлон бензина стоит $4,32 (источник).
На некоторых заправках уже перестали писать на табло цены, чтобы не расстраивать клиентов.
Джо Байден, во вторник подписавший запрет на импорт в США российской нефти, объяснил американцам, что санкции против России ударят и по кошельку американцев.
Республиканцы по привычке винят во всём Байдена, а демократы защищаются и по традиции пинают Трампа. Особенно задело республиканцев, что вице-президент Камала Харрис несколько дней назад, когда повышение цен на бензин уже стало главной новостью в США, встретилась с министром транспорта и ни словом не обмолвилась про подорожание топлива, а вместо этого восхищалась будущем, в котором будут только электромобили.
Американцы, как и россияне, знают, что цена на бензин растёт всегда. Байден ли в Белом доме или Трамп, дорожает ли нефть или дешевеет, разведывают новые месторождения или не разведывают, больше добывают или меньше - бензин всё равно дорожает. На очередное рекордное подорожание за океаном отреагировали мемами и шутками. А что ещё делать в такой ситуации?
Все следующие мемы в посте мы перевели, чтобы вам было удобнее потреблять мемную информацию.
Ряд знаменитостей в соцсетях на полном серьёзе предлагают простейший выход из ситуации - надо всего лишь купить электромобиль. Вот один из комментариев на подобный призыв:
"На днях я спорил с одним любителем электрокаров. В моём конкретном случае покупка электромобиля окупиться только лишь через 16 лет. 16 лет! А если страховка не распространяется на батарею, то, когда она выйдет из строя, я заплачу ещё 2/3 цены самого авто. Не понимаю их логики, мы с ними просто на разных планетах".
Конечно, неприятно, когда полный бак всё сильнее бьёт по кошельку, но мемоделы справедливо напоминают, что кому-то сейчас ещё хуже. Даже если говорить только о бензине. На Reddit комментаторы из Европы рассказывают, сколько они платят на заправках:
"В Италии я плачу 2,1 евро за литр. Это примерно $8,69 за галлон".
"В Нидерландах мы платим 2,5 евро за литр. Что-то около $9,46 за галлон".
"Я плачу 1,44 фунта за литр в Великобритании. Это 6,5 фунта за галлон. Большую часть этой суммы составляет налог".
В комментариях активно обсуждают, что гораздо выгоднее теперь везти тележку из супермаркета до дома.
Вот, например, комментарий: "По-моему, теперь проще оставить авто дома, а продукты из магазина везти на тележке. Помню, как в детстве мы с мамой жили без машины, поэтому две мили от супермаркета до дома толкали тележку с продуктами. Мне было так стыдно. В 2022 мне будет не стыдно так делать. Люблю тебя, мама!"
Вместо тележки предлагаются альтернативные и вполне рабочие, но опасные варианты.
Источник:
Дорогой бензин вполне может заменить дорогой парфюм.
Если цены продолжат расти, то в конце концов на табло не хватит цифр. И, конечно же, такое уже бывало в "Симпсонах".
Один пользователь подсчитал, сколько он экономит, не пользуясь автомобилем:
"На работу в Лос-Анджелес я добираюсь на поезде. Я купил себе электрический скутер, который везёт меня от станции до офиса. Это экономит мне примерно $600. Я всерьёз думаю над продажей своего авто. Автомобиля жены нам на семью вполне хватает. Я подсчитал, что отказ от авто сэкономит мне $6000 к концу года".
В выигрыше владельцы электромобилей и амиши.
Амиши вроде наших староверов. Они живут обособленно, возделывают землю и пасут коров, а время для них остановилось в 19 веке. Амиши не пользуются электричеством и телефоном, вместо автомобилей у них запряжённые лошадьми повозки.
Различные фильмы-катастрофы обычно предсказывают нам всякие ужасы. Но жизнь оказывается изобретательнее. Вот, например, в фильме "Я - легенда" действие происходит в постапокалиптическом Нью-Йорке. И даже там цены на бензин ниже представленных на картинке справа. Однако, как мы уже упомянули выше, пока ещё даже в Калифорнии бензин столько не стоит. В комментариях пользователи отмечают, что на фото самая дорогая заправка Лос-Анджелеса, которая всегда славилась неоправданно высокими ценами.
Американцы пишут, что особенно обидно резкое повышение именно сейчас, когда ковидные ограничения смягчили и можно свободно куда-нибудь подальше уехать на своём стареньком "Форде".
Противники Байдена сейчас постят в соцсетях график роста цены на бензин и пишут, что всё ещё впереди.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"Однако, как мы уже упомянули выше, пока ещё даже в Калифорнии бензин столько не стоит. В комментариях пользователи отмечают, что на фото самая дорогая заправка Лос-Анджелеса, которая всегда славилась неоправданно высокими ценами."
Это - наиболее точный источник. Средняя цена $4.331/галлон, а в Калифорнии - $5.71 (но у них налоги совершенно дикие, специально сделали).
1 галлон = 3.785 литра. Т.е. средняя цена бензина в США $1.14 /литр. Неприятно немного, но совершенно не проблема.
А, ведь, мы даже ещё не ввели ответные санкции....