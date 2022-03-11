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Дороже, чем после апокалипсиса: реакция американцев на стремительно дорожающий бензин

Дороже, чем после апокалипсиса: реакция американцев на стремительно дорожающий бензин (17 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2022 19:21
Сообщество : Юмор
Метки: США   байден   бензин   доллары   машины   топливо   цены   
2141
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Американский плач по поводу взлёта цен на топливо в мемах.


Несколько дней подряд американские СМИ пишут об очередном повышении цен на бензин. Каждый день ценники обновляют исторический максимум. По последним данным, самый дешёвый бензин в Канзасе - $3.82 за галлон (3,7 л), а самый дорогой в Калифорнии - $5.69/галлон. Из всех 50 штатов только в 12 галлон бензина пока стоит меньше $4. В среднем по стране галлон бензина стоит $4,32 (источник).

На некоторых заправках уже перестали писать на табло цены, чтобы не расстраивать клиентов.

Джо Байден, во вторник подписавший запрет на импорт в США российской нефти, объяснил американцам, что санкции против России ударят и по кошельку американцев.


Республиканцы по привычке винят во всём Байдена, а демократы защищаются и по традиции пинают Трампа. Особенно задело республиканцев, что вице-президент Камала Харрис несколько дней назад, когда повышение цен на бензин уже стало главной новостью в США, встретилась с министром транспорта и ни словом не обмолвилась про подорожание топлива, а вместо этого восхищалась будущем, в котором будут только электромобили.


Американцы, как и россияне, знают, что цена на бензин растёт всегда. Байден ли в Белом доме или Трамп, дорожает ли нефть или дешевеет, разведывают новые месторождения или не разведывают, больше добывают или меньше - бензин всё равно дорожает. На очередное рекордное подорожание за океаном отреагировали мемами и шутками. А что ещё делать в такой ситуации?


Все следующие мемы в посте мы перевели, чтобы вам было удобнее потреблять мемную информацию.


Ряд знаменитостей в соцсетях на полном серьёзе предлагают простейший выход из ситуации - надо всего лишь купить электромобиль. Вот один из комментариев на подобный призыв:


"На днях я спорил с одним любителем электрокаров. В моём конкретном случае покупка электромобиля окупиться только лишь через 16 лет. 16 лет! А если страховка не распространяется на батарею, то, когда она выйдет из строя, я заплачу ещё 2/3 цены самого авто. Не понимаю их логики, мы с ними просто на разных планетах".

Конечно, неприятно, когда полный бак всё сильнее бьёт по кошельку, но мемоделы справедливо напоминают, что кому-то сейчас ещё хуже. Даже если говорить только о бензине. На Reddit комментаторы из Европы рассказывают, сколько они платят на заправках:


"В Италии я плачу 2,1 евро за литр. Это примерно $8,69 за галлон".

"В Нидерландах мы платим 2,5 евро за литр. Что-то около $9,46 за галлон".

"Я плачу 1,44 фунта за литр в Великобритании. Это 6,5 фунта за галлон. Большую часть этой суммы составляет налог".


В комментариях активно обсуждают, что гораздо выгоднее теперь везти тележку из супермаркета до дома.

Вот, например, комментарий: "По-моему, теперь проще оставить авто дома, а продукты из магазина везти на тележке. Помню, как в детстве мы с мамой жили без машины, поэтому две мили от супермаркета до дома толкали тележку с продуктами. Мне было так стыдно. В 2022 мне будет не стыдно так делать. Люблю тебя, мама!"


Вместо тележки предлагаются альтернативные и вполне рабочие, но опасные варианты.


Дорогой бензин вполне может заменить дорогой парфюм.


Если цены продолжат расти, то в конце концов на табло не хватит цифр. И, конечно же, такое уже бывало в "Симпсонах".

Один пользователь подсчитал, сколько он экономит, не пользуясь автомобилем:

"На работу в Лос-Анджелес я добираюсь на поезде. Я купил себе электрический скутер, который везёт меня от станции до офиса. Это экономит мне примерно $600. Я всерьёз думаю над продажей своего авто. Автомобиля жены нам на семью вполне хватает. Я подсчитал, что отказ от авто сэкономит мне $6000 к концу года".


В выигрыше владельцы электромобилей и амиши.


Амиши вроде наших староверов. Они живут обособленно, возделывают землю и пасут коров, а время для них остановилось в 19 веке. Амиши не пользуются электричеством и телефоном, вместо автомобилей у них запряжённые лошадьми повозки.



Различные фильмы-катастрофы обычно предсказывают нам всякие ужасы. Но жизнь оказывается изобретательнее. Вот, например, в фильме "Я - легенда" действие происходит в постапокалиптическом Нью-Йорке. И даже там цены на бензин ниже представленных на картинке справа. Однако, как мы уже упомянули выше, пока ещё даже в Калифорнии бензин столько не стоит. В комментариях пользователи отмечают, что на фото самая дорогая заправка Лос-Анджелеса, которая всегда славилась неоправданно высокими ценами.


Американцы пишут, что особенно обидно резкое повышение именно сейчас, когда ковидные ограничения смягчили и можно свободно куда-нибудь подальше уехать на своём стареньком "Форде".


Противники Байдена сейчас постят в соцсетях график роста цены на бензин и пишут, что всё ещё впереди.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   байден   бензин   доллары   машины   топливо   цены   
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17  комментариев
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13k
Юрий Николаевич Полчаса назад
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2k
Bar 7 минут назад
Санкциями по себе же и долбанули, умочки.
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5k
Shtoppi Полчаса назад
Это им расплата за гордыню, тщеславие, человеконенавистничество и русофобию до кучи.
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27k
СпящийКрасавец Полчаса назад
Неправильно они делают.Надо закрутить крышку,и насверлить в ней несколько маленьких дырочек.Тогда они смогут проехать ещё пару десятков метров.Кстати,сраная пиндосня не ответила за геноцид индейцев.
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1k
Михалыч 36 минут назад
не пойму, в статье пишут самый дорогой бензин в америке 5,69. однако, на приложенной фотке ценник другой, в районе 6,7. где врут?
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1k
Иван 36 минут назад
Тупые пендосы просто не знают что если загнать нац валюту в жопу, то бензин покажется дешёвым.
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4k
4ijik 41 минуту назад
Янки шутят)
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1k
Трям 46 минут назад
Далбайоб, надо брать колу-лайт!!!!
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10k
Alexander 48 минут назад
Не могу сказать, что я сильно огорчён тем, что происходит сейчас на западе.
А, ведь, мы даже ещё не ввели ответные санкции....
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50k
zloykoyot 53 минуты назад
"...Однако, как мы уже упомянули выше, пока ещё даже в Калифорнии бензин столько не стоит..." Правда? Смотрим первые 8 секунд видео.

Ссылка www.youtube.com
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7k
Фельдъегерь 57 минут назад
хорошо, что у них есть пока настроение шутить, посмотрим как на долго его хватит: по словам аналитиков этот рост будет длиться месяцы
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