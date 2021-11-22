В США автомобиль врезался в толпу на рождественском параде - почти 30 человек пострадали, есть погибшие

В Facebook велась прямая трансляция парада, и на камеру попала атака авто. Красный внедорожник на большой скорости протаранил марширующих участников, выехав на закрытую для мероприятия дорогу.
В воскресенье, 21 ноября, вечером, на рождественском параде в городе Уокешо (штат Висконсин, США) снес барьеры и въехал в толпу людей. Инцидент произошел в 16:39 по местному времени - через 39 минут после начала парада.
Осторожно! Все видео в посте содержат сцены жестокости!
Additional angle of the moment the vehicle entered the crowd in Waukesha Wisconsin at a Christmas parade. pic.twitter.com/KiZzNMJTWw— MelvinB📡 (@MelvinBGlobal) November 22, 2021
После наезда на людей авто скрылось.
BREAKING: First video of a red Ford Escape breaking through barriers after mowing down parade goers and firing rifle into crowd in Waukesha, WI pic.twitter.com/QHDi2fsKDz— David Kimball (@wxandnews) November 21, 2021
Представители клиник Уокешо рассказали, что три человека находятся в критическом состоянии, шестеро — в состоянии средней тяжести, четверо — в тяжелом. Есть и погибшие, однако полиция города не готова говорить о точном количестве жертв.
После случившегося полиция города призвала граждан не приезжать в центр Уокешо, а жителей этого района — укрыться дома.
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После непродолжительных поисков авто, на котором был совершен наезд, нашли, а его владельца - арестовали. При этом, пока не уточняется, был ли он сам за рулем во время атаки.
Photos appear to show the red SUV involved in the Waukesha Holiday Parade incident. Follow updates here: https://t.co/sjcTvuk2Du pic.twitter.com/hfN0avE9Hp— CBS 58 News (@CBS58) November 22, 2021
В СМИ появилась первая информация о задержанном. Это чернокожий BLM-активист Дэррил Брукс . Несколько дней назад вышел из тюрьмы. Ранее его неоднократно судили за вымогательство, хранение наркотиков и неповиновение полиции. 39-летний товарищ еще и рэпер, выступающий под псевдонимом MathBoi Fly. Пока о Бруксе и его причастности к наезду полиция не распространяется, однако именно у него были найдены ключи от того самого внедорожника, протаранившего толпу. А саму эту машину можно было увидеть в одном из его клипов.
Пока полиция города проводит следственные мероприятия. Занятия в школах города в понедельник отменены.
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Вот кто-то решил, что кто-то там по дороге ходит и ездить мешает? Чик и проехал.