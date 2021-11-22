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В США автомобиль врезался в толпу на рождественском параде - почти 30 человек пострадали, есть погибшие

В США автомобиль врезался в толпу на рождественском параде - почти 30 человек пострадали, есть погибшие (7 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2021 08:44
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Waukesha parade   Ynews   авто   атака   дтп   рождественский парад   сша   
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В Facebook велась прямая трансляция парада, и на камеру попала атака авто. Красный внедорожник на большой скорости протаранил марширующих участников, выехав на закрытую для мероприятия дорогу.

В воскресенье, 21 ноября, вечером, на рождественском параде в городе Уокешо (штат Висконсин, США) снес барьеры и въехал в толпу людей. Инцидент произошел в 16:39 по местному времени - через 39 минут после начала парада.


Осторожно! Все видео в посте содержат сцены жестокости!

После наезда на людей авто скрылось.


Представители клиник Уокешо рассказали, что три человека находятся в критическом состоянии, шестеро — в состоянии средней тяжести, четверо — в тяжелом. Есть и погибшие, однако полиция города не готова говорить о точном количестве жертв.


После случившегося полиция города призвала граждан не приезжать в центр Уокешо, а жителей этого района — укрыться дома.


После непродолжительных поисков авто, на котором был совершен наезд, нашли, а его владельца - арестовали. При этом, пока не уточняется, был ли он сам за рулем во время атаки.


В СМИ появилась первая информация о задержанном. Это чернокожий BLM-активист Дэррил Брукс . Несколько дней назад вышел из тюрьмы. Ранее его неоднократно судили за вымогательство, хранение наркотиков и неповиновение полиции. 39-летний товарищ еще и рэпер, выступающий под псевдонимом MathBoi Fly. Пока о Бруксе и его причастности к наезду полиция не распространяется, однако именно у него были найдены ключи от того самого внедорожника, протаранившего толпу. А саму эту машину можно было увидеть в одном из его клипов.



Пока полиция города проводит следственные мероприятия. Занятия в школах города в понедельник отменены.

Источник:

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Метки: Waukesha parade   Ynews   авто   атака   дтп   рождественский парад   сша   
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48k
noName 38 минут назад
Ужас!Выздоровления пострадавшим,ну и земля пухом тем кто...
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15k
SpoiltNail Минуту назад
BLM должно стать нарицательным (хотя оно иным и не было никогда). Чтоб было синонимом ассоциальности, мракобесия и прочей хрени
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73
apqurhf 16 минут назад
кто бы мог подумать, что за рулём был черножопый!
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5k
Elf_80_lvl 20 минут назад
Наверно цвет кожи водителя не совсем белый раз его не показывают. Какой рождественский парад, наверно парад ко "дню благодарения".
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−17
акушер 20 минут назад
негрэлы стопудово ...
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137
ColuMbot1 Полчаса назад
за что боролись, на то и напоролись!
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7k
Ivan Полчаса назад
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16k
Пумба 42 минуты назад
А чо?! Всё правильно сделал: какой, нахрен, рождественский парад, если Рождество (ихнее) аж 24 декабря! А может человек с ночной?!
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8k
krivsan Час назад
а вот как улицу перекрывать,во время проведения массовых мероприятий,у "пиндосовской" полиции мозгов не хватило???
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2k
boom Час назад
Mr. Mercedes?
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58k
Александр Ломовицкий Час назад
цена свободы .
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Свободная страна,свободные люди.
Вот кто-то решил, что кто-то там по дороге ходит и ездить мешает? Чик и проехал.
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