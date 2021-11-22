В США автомобиль врезался в толпу на рождественском параде - почти 30 человек пострадали, есть погибшие

В СМИ появилась первая информация о задержанном. Это чернокожий BLM-активист Дэррил Брукс . Несколько дней назад вышел из тюрьмы. Ранее его неоднократно судили за вымогательство, хранение наркотиков и неповиновение полиции. 39-летний товарищ еще и рэпер, выступающий под псевдонимом MathBoi Fly. Пока о Бруксе и его причастности к наезду полиция не распространяется, однако именно у него были найдены ключи от того самого внедорожника, протаранившего толпу. А саму эту машину можно было увидеть в одном из его клипов.