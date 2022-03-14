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Промышленность Северной Кореи в удивительных фотографиях 1972 года

Промышленность Северной Кореи в удивительных фотографиях 1972 года (13 фото)

Автор:
14 марта 2022 08:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: 1970-е   Северная Корея   исторические фото   история   промышленность   
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В июне 1972 года корреспондент газеты «Торонто Стар» по Азии Марк Гейн, стал одним из четырех репортеров, допущенных в Северную Корею. В результате поездки в июле 1972 в «Звезде» опубликовали четыре длинных очерка, в которых Гейн подробно описал политический ландшафт и народ страны, которой в те годы правил Ким Ир Сен.

Эти фотографии — одни из многих, сделанных Гейном во время его путешествий по стране. Конкретно эти фотографии освещают различные отрасли промышленности Северной Кореи. В то время, пишет Гейн, северокорейский Союз журналистов, принявший его в стране, пытался донести, что Северная Корея «является своего рода азиатской Бельгией, промышленно развитой, развитой, обеспеченной», и что Ким Ир Сен отменил ручной труд в сельской местности.

Однако Гейн придерживался другого мнения. «Если это современное индустриальное государство, — пишет он, — то его образ жизни и его повседневная идиоматика незнакомы человеку с Запада. Также ясно, что Северная Корея Кима — это государство всеобщего благосостояния, по сравнению с которым большинство коммунистических государств кажутся буржуазными».

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1970-е   Северная Корея   исторические фото   история   промышленность   
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