Промышленность Северной Кореи в удивительных фотографиях 1972 года

В июне 1972 года корреспондент газеты «Торонто Стар» по Азии Марк Гейн, стал одним из четырех репортеров, допущенных в Северную Корею. В результате поездки в июле 1972 в «Звезде» опубликовали четыре длинных очерка, в которых Гейн подробно описал политический ландшафт и народ страны, которой в те годы правил Ким Ир Сен.
Эти фотографии — одни из многих, сделанных Гейном во время его путешествий по стране. Конкретно эти фотографии освещают различные отрасли промышленности Северной Кореи. В то время, пишет Гейн, северокорейский Союз журналистов, принявший его в стране, пытался донести, что Северная Корея «является своего рода азиатской Бельгией, промышленно развитой, развитой, обеспеченной», и что Ким Ир Сен отменил ручной труд в сельской местности.
Однако Гейн придерживался другого мнения. «Если это современное индустриальное государство, — пишет он, — то его образ жизни и его повседневная идиоматика незнакомы человеку с Запада. Также ясно, что Северная Корея Кима — это государство всеобщего благосостояния, по сравнению с которым большинство коммунистических государств кажутся буржуазными».
Армия поставляет припасы в кооперативную ферму-лазарет. Июнь 1972 года, Хамхын, Северная Корея
Продавцы, торгующие консервированной клубникой, арбузами, овощами, соком в бутылках и т. д. Июнь 1972 года, Пхеньян, Северная Корея
Поезда производства электровозостроительного завода Ким Чон Те. Июнь 1972 года, Пхеньян, Северная Корея
Источник: — переведено специально для fishki.net
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