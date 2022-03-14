Промышленность Северной Кореи в удивительных фотографиях 1972 года

Эти фотографии — одни из многих, сделанных Гейном во время его путешествий по стране. Конкретно эти фотографии освещают различные отрасли промышленности Северной Кореи. В то время, пишет Гейн, северокорейский Союз журналистов, принявший его в стране, пытался донести, что Северная Корея «является своего рода азиатской Бельгией, промышленно развитой, развитой, обеспеченной», и что Ким Ир Сен отменил ручной труд в сельской местности.

Однако Гейн придерживался другого мнения. «Если это современное индустриальное государство, — пишет он, — то его образ жизни и его повседневная идиоматика незнакомы человеку с Запада. Также ясно, что Северная Корея Кима — это государство всеобщего благосостояния, по сравнению с которым большинство коммунистических государств кажутся буржуазными».