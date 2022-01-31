23 невероятных снимка, которые доказывают, что нет ничего интереснее истории

В школе история казалась невероятно нудным и скучным предметом, правда же? А ведь если бы учителя показывали на уроках вот такие увлекательные фотоподборки, отношение к этому предмету могло бы быть совсем иным. К счастью, благодаря разным онлайн-сообществам, посвященным интересным историческим фактам, можно наверстать упущенное сейчас!