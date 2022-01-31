23 невероятных снимка, которые доказывают, что нет ничего интереснее истории

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В школе история казалась невероятно нудным и скучным предметом, правда же? А ведь если бы учителя показывали на уроках вот такие увлекательные фотоподборки, отношение к этому предмету могло бы быть совсем иным. К счастью, благодаря разным онлайн-сообществам, посвященным интересным историческим фактам, можно наверстать упущенное сейчас!
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2. Британские дети играют со старыми шприцами, используя их в качестве водяных пистолетов (1970-е)
6. Коммандер-лейтенант Дональд Д. Шеппард стреляет горящей стрелой в бамбуковую хижину во Вьетнаме (1967 год)
16. Пуританка протестует против откровенных купальников на пляже во Флориде; надпись на плакате: "Вы все направляетесь в ад" (1985 год)
17. "Крысиная стая" (Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Сэмми Дэвис мл., Питер Лоуфорд, Джои Бишоп) в Лас-Вегасе (1950-е годы)
20. Шанксвилл, Пенсильвания, через несколько минут после крушения рейса 93 (11 сентября 2001 года)
21. Сада Абэ, гейша, задушившая своего любовника для получения эротического удовольствия. Она также отрезала ему гениталии (1936 год)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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