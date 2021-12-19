Женщины за станками: американки времен Второй мировой

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Не только в СССР, но и в других странах союзнического блока в годы Второй мировой женщинам пришлось заменить мужчин у станков. С 1940 по 1945 год доля женщин в рабочей силе США увеличилась до 37%, а к 1945 году почти каждая четвертая замужняя женщина работала вне дома.
В 1943 году в авиастроительной промышленности США работало более 310 000 женщин - 65% рабочей силы отрасли. Коллекция фотографий тех лет запечатлела женщин на сборке самолетов.
В 1943 году в авиастроительной промышленности США работало более 310 000 женщин - 65% рабочей силы отрасли. Коллекция фотографий тех лет запечатлела женщин на сборке самолетов.
Домохозяйки, которые никогда не работали вне дома, и незамужние девушки, окончившие среднюю школу, отправлялись на свежесозданные курсы обучения, чтобы изучить основы сборки. Сварка и клепка предлагались женщинам чаще всего. Считалось, что женщины были особенно успешны в клепке, потому что она чем-то напоминало шитье - сборку и сшивание одежды. Однако клепка была лишь одной из многих профессий, которые женщины осваивали по мере развития авиационной промышленности.
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Гленн Мартин, соучредитель авиастроительной компании Martin Marietta, говорил в интервью: «У нас есть женщины, которые помогают проектировать наши самолеты в конструкторских отделах, строят их на производственной линии, управляют почти всеми мыслимыми типами машин, начиная с заклепочных пистолетов и заканчивая гигантскими штамповочными прессами».
Некоторые женщины действительно выбрали более традиционные женские профессии, такие как шитье обивки самолетов или покраска радием мелких деталей приборов, чтобы пилоты могли видеть приборную панель в темноте. Но многие другие, более смелые и энергичные, предпочли осваивать массивные гидравлические прессы, которые режут металлические детали, или краны для перемещения громоздких деталей самолетов с одного конца завода на другой.
Были на предприятиях и женщины-инспекторы, обязанностью которых было убедиться, что самолет в порядке, прежде чем отправить его на войну. Женщины собирали все типы самолетов - от больших бомбардировщиков до маленьких истребителей.
Хотя большинство американцев неохотно позволяли женщинам заниматься традиционно мужской работой, женщины доказали, что они не только могут выполнять эту работу, но в некоторых случаях делают это лучше, чем их коллеги-мужчины. Например, женщины, как оказалось, уделяли больше внимания деталям. Как однажды сказал Saturday Evening Post руководитель компании California Consolidated Aircraft, «ни одна ошибка не может пройти мимо них». Эффективность женщин также была выше: так Министерство труда США подсчитало, что, изучая темпы работы в авиастроении, инспекторы выяснили, что мужчина , в средним, сверлил 650 отверстий в день, а женщина - 1000.
Женщины работали и в других отраслях промышленности, включая металлургию, сталелитейную промышленность, судостроение и автомобилестроение. Женщины также работали на заводах, где производились бомбы и оружие.
Хотя женщины во время войны было очень важной частью рабочей силы, к ним не всегда относились справедливо. Работающие женщины часто сталкивались с дискриминацией и преследованием на рабочем месте и редко зарабатывали больше половины того, что получали их коллеги-мужчины.
После войны большинство женщин уволились с заводских работ. Но их роль в поддержке военных усилий союзников не была забыта, равно как и их роль в улучшении положения женщин на рабочем месте.
Рабочие собирают секцию крыла для истребителя P-51 на заводе North American Aviation в Инглвуде, Калифорния. 1942 г.
Рабочие пропускают листы металла через пневматическую нумерационную машину на заводе North American Aviation в Инглвуде, Калифорния. 1942 г.
В 1942 году фотограф из Управления военной информации Альфред Т. Палмер посетил несколько авиастроительных заводов в Калифорнии, запечатлев производство, где основную часть работников составляли женщины, на цветных фотографиях Kodachrome.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: авиастроение вторая мировая война женщины-работницы исторические фото история промышленность сша фотографии
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