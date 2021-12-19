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Женщины за станками: американки времен Второй мировой

Женщины за станками: американки времен Второй мировой (34 фото)

Автор:
19 декабря 2021 18:19
Сообщество : Исторические факты
Метки: авиастроение   вторая мировая война   женщины-работницы   исторические фото   история   промышленность   сша   фотографии   
157
34
Не только в СССР, но и в других странах союзнического блока в годы Второй мировой женщинам пришлось заменить мужчин у станков. С 1940 по 1945 год доля женщин в рабочей силе США увеличилась до 37%, а к 1945 году почти каждая четвертая замужняя женщина работала вне дома.
В 1943 году в авиастроительной промышленности США работало более 310 000 женщин - 65% рабочей силы отрасли. Коллекция фотографий тех лет запечатлела женщин на сборке самолетов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авиастроение   вторая мировая война   женщины-работницы   исторические фото   история   промышленность   сша   фотографии   
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3  комментария
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631k
Alexey Berestenko 49 минут назад
В июне 1945 года, когда Норма Джин ещё работала в «Radioplane», там появился армейский фотограф Дэвид Коновер, по указанию своего начальника Рональда Рейгана делавший пропагандистские снимки женщин на военных заводах
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72
Трям 5 минут назад
Абсолютно все фото - постановочные.
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44
zz 12 минут назад
С 1940 по 1945 год доля женщин.... вот смотрю на фото и сразу верю...
Похоже от нас что то скрывают, у амеров тогда были соцсетеи и фотошоп... Так нагло 3,14..ть умеют только амеры- война, капиталистическое производство, а девки наглажены, "отутюжены" в чистеньких белых рубашках с шикарными прическами, ну прям современные инстабл..ди. И только последнее фото с надписью и мужским жестом правильное-Мы можем сделать это-имелось ввиду хорошее рекламное цветное фото.
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