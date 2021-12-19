Женщины за станками: американки времен Второй мировой

Хотя большинство американцев неохотно позволяли женщинам заниматься традиционно мужской работой, женщины доказали, что они не только могут выполнять эту работу, но в некоторых случаях делают это лучше, чем их коллеги-мужчины. Например, женщины, как оказалось, уделяли больше внимания деталям. Как однажды сказал Saturday Evening Post руководитель компании California Consolidated Aircraft, «ни одна ошибка не может пройти мимо них». Эффективность женщин также была выше: так Министерство труда США подсчитало, что, изучая темпы работы в авиастроении, инспекторы выяснили, что мужчина , в средним, сверлил 650 отверстий в день, а женщина - 1000.