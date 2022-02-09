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20 любопытных снимков со страниц истории

20 любопытных снимков со страниц истории (21 фото)

Автор:
09 февраля 2022 19:35
Сообщество : Исторические факты
Метки: военное   вторая мировая война   исторические фото   история   старые фото   
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Мировая история полна разнообразных событий: мрачных, радостных, трогательных и странных. И порой, чтобы действительно понять прошлое, просто прочитать о нем недостаточно — гораздо интереснее и полезнее взглянуть на эти события глазами очевидцев через старые фотографии.

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3. Премьер-министр Японии Хидэки Тодзио после попытки самоубийства 11 сентября 1945 года. Тодзио выстрелил себе в грудь, когда американские солдаты окружили его дом, чтобы вручить ордер на его арест. Выстрел не попал в сердце, и он выжил.

7. Американец китайского происхождения с пришитой к одежде надписью «Я китаец, пожалуйста, не японец», чтобы его не приняли за японца, которых в то время ненавидели в США. 1941 г.

12. Рядовой первого класса Рез П. Хестер из 7-го взвода боевых собак, прикрепленного к 25-му полку 4-й дивизии морской пехоты, дремлет, пока Бутч, его боевой пес, стоит на страже. Иводзима, февраль 1945 года

13. Результаты опроса из журнала Fortune, 1940 год: «Если Германия одержит уверенную победу над Францией и Англией, будет ли она представлять угрозу для США?». Варианты: «Да», «Нет», «Не знаю».

20. Людмила Михайловна Павличенко, она же «Леди Смерть» — советский снайпер, которая к концу Второй мировой войны убила 309 солдат противника, из-за чего считается самой успешной женщиной-снайпером в истории. 1942 год.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: военное   вторая мировая война   исторические фото   история   старые фото   
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