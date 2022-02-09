20 любопытных снимков со страниц истории

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Мировая история полна разнообразных событий: мрачных, радостных, трогательных и странных. И порой, чтобы действительно понять прошлое, просто прочитать о нем недостаточно — гораздо интереснее и полезнее взглянуть на эти события глазами очевидцев через старые фотографии.
1. Лейтенанты Фрэнк Баллоу и Сэмюэл Петерсон испытывают новый металлический пуленепробиваемый щит. На фото щит держит его изобретатель — Эллиот Висброд.
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3. Премьер-министр Японии Хидэки Тодзио после попытки самоубийства 11 сентября 1945 года. Тодзио выстрелил себе в грудь, когда американские солдаты окружили его дом, чтобы вручить ордер на его арест. Выстрел не попал в сердце, и он выжил.
4. Американские врачи делают Хидэки Тодзио переливание крови после его попытки самоубийства, 1945 год.
6. Солдаты японской императорской армии заживо хоронят китайских мирных жителей во время Нанкинской резни, декабрь 1937 года.
7. Американец китайского происхождения с пришитой к одежде надписью «Я китаец, пожалуйста, не японец», чтобы его не приняли за японца, которых в то время ненавидели в США. 1941 г.
10. Американский проповедник и основатель культа Джим Джонс в методистской церкви Сомерсета, 1953 год.
12. Рядовой первого класса Рез П. Хестер из 7-го взвода боевых собак, прикрепленного к 25-му полку 4-й дивизии морской пехоты, дремлет, пока Бутч, его боевой пес, стоит на страже. Иводзима, февраль 1945 года
13. Результаты опроса из журнала Fortune, 1940 год: «Если Германия одержит уверенную победу над Францией и Англией, будет ли она представлять угрозу для США?». Варианты: «Да», «Нет», «Не знаю».
14. Американские солдаты осматривают диван, на котором покончили жизнь самоубийством Адольф Гитлер и Ева Браун, 1945 год.
15. Реклама с аукциона по продаже рабов от 25 марта 1858 года, США. Самой младшей рабыне полтора года.
16. Китайский фермер Хунг Чин-Чи стоит на коленях перед коммунистическим судом в Фукане в 1953 году, после чего его приговорят к смертной казни.
17. Один из 11 сохранившихся снимков, сделанных фотографом журнала LIFE Робертом Капой в день высадки союзных войск в Нормандии, 6 июня 1944 года.
20. Людмила Михайловна Павличенко, она же «Леди Смерть» — советский снайпер, которая к концу Второй мировой войны убила 309 солдат противника, из-за чего считается самой успешной женщиной-снайпером в истории. 1942 год.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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