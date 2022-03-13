Как избавиться от проклятья и ещё и навариться на этом

Что вы знаете о проклятье и о том, как с ним бороться? Наверняка вы сразу же включите режим "Это суеверие" и пройдете мимо всего этого. А если вы все-таки верите в сверхъестественное, то тем более обойдете стороной. Казалось бы, логичная реакция.
Такого "добра" даже за даром не нужно, не то что за какие-то деньги. Но мир не продолжает удивлять. На онлайн площадке Ebay состоялся аукцион, где главным лотом была картина, в описании которой владелец предупреждал, что эта вещь проклята.
Такой себе "гениальный" маркетинговый ход с точки зрения владельца некоего Дэна Смита.
Стартовая цена картины, которую мужчина приобрел некоторое время назад на барохолке, составила 50 долларов.
На ней были изображены две детские куклы, вызывающие не умиление, а небольшой испуг. Не ясно, что зацепило Смита во время покупки картины, но уже в первую ночь, как он повесил ее у себя дома, он обнаружил нашествие насекомых.
Дальше мистичность вокруг картины только увеличилась. Дэн рассказал, что не замечал, как часами мог смотреть на нарисованных игрушек, как будто бы он был загипнотизирован.
В итоге по словам бывшего владельца, у него нарушился сон, развилась депрессия, он остался один и начал часто болеть. Все это, как считает Дэн напрямую было связано с этой картиной.
Казалось бы, после этого вряд ли кто-то из адекватных людей купит эту картину, а Дэну следует просто избавиться от неё от греха подальше.
Но участники аукциона увеличили стоимость лота более чем в триста раз, и картина досталась победителю, предложившему сумму в 1725 долларов.
А что вы знаете о ненужных и опасных покупках?
Источник:
АНТИФИШКИ
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