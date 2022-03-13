Как избавиться от проклятья и ещё и навариться на этом

Дальше мистичность вокруг картины только увеличилась. Дэн рассказал, что не замечал, как часами мог смотреть на нарисованных игрушек, как будто бы он был загипнотизирован.

В итоге по словам бывшего владельца, у него нарушился сон, развилась депрессия, он остался один и начал часто болеть. Все это, как считает Дэн напрямую было связано с этой картиной.