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Как избавиться от проклятья и ещё и навариться на этом

Как избавиться от проклятья и ещё и навариться на этом (5 фото)

Автор:
13 марта 2022 14:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Игрушки   Проклятые   аукцион   интересно   интернет   картина   мистика   новости   
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5

Что вы знаете о проклятье и о том, как с ним бороться? Наверняка вы сразу же включите режим "Это суеверие" и пройдете мимо всего этого. А если вы все-таки верите в сверхъестественное, то тем более обойдете стороной. Казалось бы, логичная реакция.

Такого "добра" даже за даром не нужно, не то что за какие-то деньги. Но мир не продолжает удивлять. На онлайн площадке Ebay состоялся аукцион, где главным лотом была картина, в описании которой владелец предупреждал, что эта вещь проклята.

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Такой себе "гениальный" маркетинговый ход с точки зрения владельца некоего Дэна Смита.

Стартовая цена картины, которую мужчина приобрел некоторое время назад на барохолке, составила 50 долларов.

На ней были изображены две детские куклы, вызывающие не умиление, а небольшой испуг. Не ясно, что зацепило Смита во время покупки картины, но уже в первую ночь, как он повесил ее у себя дома, он обнаружил нашествие насекомых.

Дальше мистичность вокруг картины только увеличилась. Дэн рассказал, что не замечал, как часами мог смотреть на нарисованных игрушек, как будто бы он был загипнотизирован.

В итоге по словам бывшего владельца, у него нарушился сон, развилась депрессия, он остался один и начал часто болеть. Все это, как считает Дэн напрямую было связано с этой картиной.

Казалось бы, после этого вряд ли кто-то из адекватных людей купит эту картину, а Дэну следует просто избавиться от неё от греха подальше.

Но участники аукциона увеличили стоимость лота более чем в триста раз, и картина досталась победителю, предложившему сумму в 1725 долларов.

А что вы знаете о ненужных и опасных покупках?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Игрушки   Проклятые   аукцион   интересно   интернет   картина   мистика   новости   
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5  комментариев
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24k
Ваня Час назад
любую хрень можно так продать, главное чтобы красивая история была...
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a_komolow 14 минут назад
Новый хозяин дороже продаст, придумав ещё более душераздирающую историю!
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