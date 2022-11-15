Реально существующее проклятье фараонов, которое может вас убить: что нашли в древних мумиях

А если длинно, то сегодня такие осложнения убьют вас с совсем небольшой долей вероятности. Форма туберкулеза вообще обнаружена у мумий, которым под девять тысяч лет. Как правило, если человек заболевает этой заразой, то у него появляются повреждения позвоночника.

Последний крупный случай заражений болезнью, которая достигала костей, относится к середине 2000-х годов – тогда в Северной Каролине, США, турист, вернувшийся из Вьетнама, заразил своих коллег. И в результате у четырех из шести заболевших инфекция дошла до костей.

Очень долгое время врачи не могли понять, как вообще так получилось. Но вот новое исследование показывает, что этот штамм терроризировал еще древних египтян и даже некоторых фараонов.

Тогда, в Северной Каролине, было доказано, что штамм относится к генетической линии 1 – одной из самых древних форм ТБ. В то время были проанализированы еще 225 штаммов туберкулеза, к слову. И как раз он с наибольшей долей вероятности поражал кости. Как правило, сейчас его можно встретить разве что на побережье Индийского океана.