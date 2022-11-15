Реально существующее проклятье фараонов, которое может вас убить: что нашли в древних мумиях

Если вы любитель конспирологии или, например, египтологии, то, скорее всего, слышали о некоем «проклятье фараонов». Да, безусловно, лодках всех этих теорий и страшных легенд давно разбилась о суровую реальность – никакие мумии не пытаются нас убить. Вот только может убить то, что внутри них.
Безусловно, мы немного драматизируем. Однако в реальности совсем недавно выяснилось, что в древних египетских мумиях есть патоген, который разрушает скелет изнутри. В частности, это очень древняя линия туберкулеза, и за ее наличие ответственен целый ген. И, если коротко, он до сих пор в спящем виде есть у абсолютно всех современных штаммов.
А если длинно, то сегодня такие осложнения убьют вас с совсем небольшой долей вероятности. Форма туберкулеза вообще обнаружена у мумий, которым под девять тысяч лет. Как правило, если человек заболевает этой заразой, то у него появляются повреждения позвоночника.
Последний крупный случай заражений болезнью, которая достигала костей, относится к середине 2000-х годов – тогда в Северной Каролине, США, турист, вернувшийся из Вьетнама, заразил своих коллег. И в результате у четырех из шести заболевших инфекция дошла до костей.
Очень долгое время врачи не могли понять, как вообще так получилось. Но вот новое исследование показывает, что этот штамм терроризировал еще древних египтян и даже некоторых фараонов.
Тогда, в Северной Каролине, было доказано, что штамм относится к генетической линии 1 – одной из самых древних форм ТБ. В то время были проанализированы еще 225 штаммов туберкулеза, к слову. И как раз он с наибольшей долей вероятности поражал кости. Как правило, сейчас его можно встретить разве что на побережье Индийского океана.
Впрочем, сейчас известна и причина таких неприятных последствий болезни – один-единственный ген, который кодирует белок EsxM. В этом штамме он присутствует в полном виде, а вот в «потомках» древнего туберкулеза он несколько усечен. К слову, теория уже подтверждена и на практике. В частности, на рыбках Данио, которых заразили обоими вариантами штаммов.
Древний штамм передвигался очень быстро, и уже в скором времени начал разрушать ткани плавника и хвоста, а более современные штаммы оказались не такими агрессивными. В итоге проверено свыше 3 тыс штаммов, и выясняется, что они все содержат этот ген. Впрочем, почти везде он «спящий», так что не очень выгоден виду. Поэтому туберкулез сейчас передается по воздуху, не разрушая ваш скелет. Чего не скажешь о фараонах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Оставьте мумий в покое!!!
Например, английская фирма C. Roberson делала краски из мумий вплоть до 1964 года.
И никаких проблем с туберкулезом.