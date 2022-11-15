FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9657 постов • 1362 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Реально существующее проклятье фараонов, которое может вас убить: что нашли в древних мумиях

Реально существующее проклятье фараонов, которое может вас убить: что нашли в древних мумиях

Автор:
15 ноября 2022 22:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Проклятые   гробница   древности   интересно   мумии   туберкулез   штамм   
1387
3

Если вы любитель конспирологии или, например, египтологии, то, скорее всего, слышали о некоем «проклятье фараонов». Да, безусловно, лодках всех этих теорий и страшных легенд давно разбилась о суровую реальность – никакие мумии не пытаются нас убить. Вот только может убить то, что внутри них.

Безусловно, мы немного драматизируем. Однако в реальности совсем недавно выяснилось, что в древних египетских мумиях есть патоген, который разрушает скелет изнутри. В частности, это очень древняя линия туберкулеза, и за ее наличие ответственен целый ген. И, если коротко, он до сих пор в спящем виде есть у абсолютно всех современных штаммов.

×
×

А если длинно, то сегодня такие осложнения убьют вас с совсем небольшой долей вероятности. Форма туберкулеза вообще обнаружена у мумий, которым под девять тысяч лет. Как правило, если человек заболевает этой заразой, то у него появляются повреждения позвоночника.

Последний крупный случай заражений болезнью, которая достигала костей, относится к середине 2000-х годов – тогда в Северной Каролине, США, турист, вернувшийся из Вьетнама, заразил своих коллег. И в результате у четырех из шести заболевших инфекция дошла до костей.

Очень долгое время врачи не могли понять, как вообще так получилось. Но вот новое исследование показывает, что этот штамм терроризировал еще древних египтян и даже некоторых фараонов.

Тогда, в Северной Каролине, было доказано, что штамм относится к генетической линии 1 – одной из самых древних форм ТБ. В то время были проанализированы еще 225 штаммов туберкулеза, к слову. И как раз он с наибольшей долей вероятности поражал кости. Как правило, сейчас его можно встретить разве что на побережье Индийского океана.

Впрочем, сейчас известна и причина таких неприятных последствий болезни – один-единственный ген, который кодирует белок EsxM. В этом штамме он присутствует в полном виде, а вот в «потомках» древнего туберкулеза он несколько усечен. К слову, теория уже подтверждена и на практике. В частности, на рыбках Данио, которых заразили обоими вариантами штаммов.

Древний штамм передвигался очень быстро, и уже в скором времени начал разрушать ткани плавника и хвоста, а более современные штаммы оказались не такими агрессивными. В итоге проверено свыше 3 тыс штаммов, и выясняется, что они все содержат этот ген. Впрочем, почти везде он «спящий», так что не очень выгоден виду. Поэтому туберкулез сейчас передается по воздуху, не разрушая ваш скелет. Чего не скажешь о фараонах.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Проклятые   гробница   древности   интересно   мумии   туберкулез   штамм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
SNZV 54 минуты назад
Без масок бессмертные или приговоренные?
Оставьте мумий в покое!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Bill 12 минут назад
Ага, верим. 8-) Только вот мода на потрошение мумий закончилась относительно недавно.
Например, английская фирма C. Roberson делала краски из мумий вплоть до 1964 года.
И никаких проблем с туберкулезом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ertin 19 минут назад
Всё. Доигрались. Зачем открывали?! Теперь конец, это вирус со 100%-ной смертностью. все египтянин, заражённые им, уже давно умерли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

34729



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На авиашоу в США истребитель протаранил бомбардировщик
На авиашоу в США истребитель протаранил бомбардировщик
35 исторических фото, способных изменить представление о прошлом
35 исторических фото, способных изменить представление о прошлом
Набирающие популярность в сообществах
Про традиционные ценности
Про традиционные ценности
Новосибирцы заподозрили в усатой принцессе из спектакля пропаганду ЛГБТ и написали донос на театр
Новосибирцы заподозрили в усатой принцессе из спектакля пропаганду ЛГБТ и написали...
О работе военных медиков из первых уст
О работе военных медиков из первых уст
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда обыграл свою девушку

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#картинки#интересное#автомир#Приколы#Китай#США#новости#авто аварии
#Юмор#животные#подборка#красота#история#аварии#позитив#Разное#Прошлое#Ynews
#Прикол#факты#автомобили#люди#дтп#девушки#сатира#дети#своими руками#Жизнь
О работе военных медиков из первых уст О работе военных медиков из первых уст Правда ли археолога Говарда Картера и его команду поразило Проклятие Тутанхамона? Правда ли археолога Говарда Картера и его команду поразило Проклятие Тутанхамона? Как избавиться от проклятья и ещё и навариться на этом Как избавиться от проклятья и ещё и навариться на этом Ученые восстановили лица древних египтян по ДНК Ученые восстановили лица древних египтян по ДНК 20 интересных артефактов из древности 20 интересных артефактов из древности Леди Дай: 2200-летняя мумия, в чьих венах до сих пор есть кровь Леди Дай: 2200-летняя мумия, в чьих венах до сих пор есть кровь

На что жалуетесь?

Вернуться