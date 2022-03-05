Как не сойти с ума и выбраться из новостной ямы

Человек существо социальное, а в обществе всегда будут существовать кризисы и нестабильность. Вопрос лишь в том, как относиться к событиям, которые происходят вокруг нас.
Отсутствие, как и чрезмерное наличие информации, могут пагубно сказаться на состоянии людей. Как сделать так, чтобы не утонуть в потоке информации или не сварить мозг в домыслах, которые генерирует ваш разум? Давайте узнаем, что советуют психологи.
Эксперты выделяют два типа людей, которые имеют проблемы поведения в кризисных и тревожных ситуациях: чрезмерно впечатлительные и рефлексирующие и воспринимающие проблему, как несущественную.
Оба этих типа отношения к сложившейся ситуации в корне не верны, хоть и имеют разные, но всё же негативные последствия.
Изучая новостную ленту, вы вряд ли сможете обрести покой, скорее, наоборот, у вас только усилится чувство тревожности из-за неопределённости. Скроллинг ленты - это лишь попытка контролировать ситуацию. Проблема в том, что зачастую кризисы, которые происходят в мире, не подконтрольны одному человеку. А значит, каждый, кто нервозно обновляет каждые пять минут новостную ленту, лишь создают иллюзию контроля.
Вторая проблема безудержного потребления информации - перенасыщение, которое может вызвать у организма "несварение". Человек читающий все новости, что есть в интернете может как ментально, так и физически испытывать проблемы со здоровьем.
Эксперты советуют дозировать время для чтения новостей, а главное, правильно его планировать. Не рекомендуется читать новости перед сном. Ничем хорошим это не закончится, если даже вы не впечатлительный человек.
Тратьте на чтение новостей не больше 30 минут в середине дня. После изучения новостной повестки дня, дайте себе время на рефлексию. Двадцати минут в день будет достаточно, чтобы пропустить через себя полученную информацию.
Если вы будете больше времени рефлексировать, то не сможете остановиться и сконцентрироваться.
Конечно, невозможно распланировать свой день так, чтобы избежать внешних раздражителей, которые втянут вас в обсуждение событий. Но можно договориться со своими близкими, чтобы следовать правилу дозирования информации и "переживания". Это не значит, что придя домой вы должны заткнуть всем своим родным рты и запретить обсуждать темы, которые тревожат их и вас.
Такой подход только испортит взаимоотношения и не избавит от чувства тревожности. Лучше также договориться о конкретном времени и выделить на обсуждение новостей и переживаний по этому поводу некоторое время. Лучше всего - 20 минут после завтрака.
Если же вы все-таки не можете изолировать себя полностью от чтения новостей - выбирайте проверенные источники. При этом речь не идет об однополярном восприятии информации, наоборот, эксперты советуют читать новости с разных точек зрения на ситуацию. Вопрос лишь в том, чтобы они были аргументированы и не основывались на недостоверную информацию. Процесс формирования такого пула не быстрый, поэтому вам поможет следующий приём - метод отложенного чтения.
Если вам попалась на глаза новость с вызывающим заголовком, которую вы всё-таки хотите прочесть, то закиньте ее себе в избранное или закладки. Во время изучения новостной ленты, о котором говорилось выше, вы ее можете прочесть. Есть вероятность, что ваш первичный интерес со временем может пропасть.
Ну и самое главное - не оставьте времени для паники. Как можно плотнее распланируйте свой день, чтобы избавиться от времени на размышление.
В конце бонусный совет. Относитесь к новостям, в заголовках которых есть слово может/не может, скептически. Эта новость не рассказывает о фактах, а о вероятности того или иного события.
Источник:
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Палку то не перегибай. Так и хотят из людей бездумных работящих зомби сделать