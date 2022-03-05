Как не сойти с ума и выбраться из новостной ямы

Если вы будете больше времени рефлексировать, то не сможете остановиться и сконцентрироваться.

Конечно, невозможно распланировать свой день так, чтобы избежать внешних раздражителей, которые втянут вас в обсуждение событий. Но можно договориться со своими близкими, чтобы следовать правилу дозирования информации и "переживания". Это не значит, что придя домой вы должны заткнуть всем своим родным рты и запретить обсуждать темы, которые тревожат их и вас.





Такой подход только испортит взаимоотношения и не избавит от чувства тревожности. Лучше также договориться о конкретном времени и выделить на обсуждение новостей и переживаний по этому поводу некоторое время. Лучше всего - 20 минут после завтрака.