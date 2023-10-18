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30 забавных кадров из жизни питомцев

30 забавных кадров из жизни питомцев

Автор:
18 октября 2023 11:08
Сообщество : Животные
Метки: Питомец   Юмор   животные   кошка   смех   собака   
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Домашние животные постоянно веселят нас. Они шалят, смешно реагируют на происходящее, принимают умопомрачительные позы и делают комичные выражения мордочек. Перед вами коллекция фотографий, которая подарит улыбку и поднимет настроение.

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Причуды домашних животных могут быть уморительными и просто странными. Но многие из них легко объяснимы. К примеру, кошки любят пить воду из-под крана. Вероятно, такая вода кажется им вкуснее той, что простояла несколько часов в миске.

Более того, инстинкты подсказывают животным, что проточная вода чище. В природе идеальным источником воды являются ручьи и реки, поскольку они зачастую чище, чем пруды.

Еще одна очень характерная для кошек черта - любовь к коробкам. Многие владельцы жалуются, что какую бы игрушку они ни купили для своего питомца, она не может сравниться с коробкой.

Возможно, это связано с тем, что кошкам нравится безопасность маленького замкнутого пространства. А еще так им легче согреться.
У собак тоже хватает причуд. Например, так называемое "зумми". Происходит, когда четвероногий становится внезапно активным: бегает по кругу, прыгает. Таким образом он избавляется от лишней энергии.


А еще собаки любят пожевать траву. То ли им нравится вкус, то ли не хватает клетчатки.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомец   Юмор   животные   кошка   смех   собака   
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