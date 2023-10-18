30 забавных кадров из жизни питомцев

Причуды домашних животных могут быть уморительными и просто странными. Но многие из них легко объяснимы. К примеру, кошки любят пить воду из-под крана. Вероятно, такая вода кажется им вкуснее той, что простояла несколько часов в миске.

Более того, инстинкты подсказывают животным, что проточная вода чище. В природе идеальным источником воды являются ручьи и реки, поскольку они зачастую чище, чем пруды.