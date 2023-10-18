30 забавных кадров из жизни питомцев

Домашние животные постоянно веселят нас. Они шалят, смешно реагируют на происходящее, принимают умопомрачительные позы и делают комичные выражения мордочек. Перед вами коллекция фотографий, которая подарит улыбку и поднимет настроение.
Причуды домашних животных могут быть уморительными и просто странными. Но многие из них легко объяснимы. К примеру, кошки любят пить воду из-под крана. Вероятно, такая вода кажется им вкуснее той, что простояла несколько часов в миске.
Более того, инстинкты подсказывают животным, что проточная вода чище. В природе идеальным источником воды являются ручьи и реки, поскольку они зачастую чище, чем пруды.
Еще одна очень характерная для кошек черта - любовь к коробкам. Многие владельцы жалуются, что какую бы игрушку они ни купили для своего питомца, она не может сравниться с коробкой.
Возможно, это связано с тем, что кошкам нравится безопасность маленького замкнутого пространства. А еще так им легче согреться.
У собак тоже хватает причуд. Например, так называемое "зумми". Происходит, когда четвероногий становится внезапно активным: бегает по кругу, прыгает. Таким образом он избавляется от лишней энергии.
А еще собаки любят пожевать траву. То ли им нравится вкус, то ли не хватает клетчатки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Загадочное и нелепое поведение домашних питомцев
- Эти собаки ведут себя странно и смешно
- За 0,5 секунды до: убойные моменты, которые случайно попали в кадр
- Забавная реакция животных на обычные события
- 13 эмоциональных фото животных, которые, похоже, не были готовы стать родителями