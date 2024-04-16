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В Англии произошло "чудо": впервые за все время в местном зоопарке родился детеныш трубкозуба

В Англии произошло "чудо": впервые за все время в местном зоопарке родился детеныш трубкозуба

Автор:
16 апреля 2024 10:06
Сообщество : Животные
Метки: Англия   добби   животные   зоопарк   милота   рождение   трубкозуб   фото   чудо   
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Готовы получить “порцию милоты и отличного настроения” тогда знакомьтесь – новорожденный трубкозуб Добби.

Он появился на свет в английском зоопарке, что в истории местных учреждений такого типа произошло впервые. Лысенький детеныш выглядит довольно странно, но очень мило. Сотрудники назвали его Добби, в честь эльфа их “Гарри Поттера”.

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“Когда мы увидели детеныша рядом с момой, то сразу отметили его удивительное сходство с персонажем из фильма о мальчике-волшебнике. Вопроса об его имени не возникало, все без слов поняли, что это Добби”, – рассказал Дейв Уайт – сотрудник зоопарка.

У обоих Добби большие уши и розовая, лысая, морщинистая кожа.

Несмотря на не самое приятное сравнение, малыш прекрасен. Его появление, это важное событие для Английского Честерского зоопарка. Зоопарк стал первым заведением в Англии, в котором на свет появился трубкозуб, кроме того, малыш стал отличным подарком на 90-летие “зверинца”.

Почему за благополучия малыша следят всем зоопарком

Мама-трубкозуб, совместно с сотрудниками зоопарка ухаживает за своим детенышем. Но жизнь столь долгожданного зооребенка драгоценна, поэтому семья находится практически под круглосуточным наблюдением.

“Трубкозубы весьма неуклюжи. Мамы трубкозубы так же не отличаются аккуратностью и осторожностью, поэтому могут навредить своим новорожденным детям”, – пояснил Уайт.

Именно поэтому все сотрудники зоопарка попеременно следят за вольером с трубкозубами. Так же ответственные люди следят за кормлением Добби. Чтобы он креп и набирал вес, они зачастую докармливают его, особенно в вечернее время.

Не неуклюжая, а любимая

Трубкозубы рождаются крошечными, весом от 1,5 до 2-х килограмм. Взрослые особи, как и мама Добби, нередко достигают веса 70-ти, а то и целых 100 килограмм. Поэтому пока малыш не окрепнет, люди будут защищать его от сдавливания, ударов и любых других физических воздействий.

Сам же Добби просто обожает нежиться в объятиях любимой мамы. Прижавшись к ней всем телом, он мгновенно засыпает. К счастью, рядом всегда находится кто-то, кто сможет предотвратить любую неприятную и опасную для его жизни ситуацию.

На сегодняшний день в зоопарках по всему миру проживают чуть более 100 трубкозубов. Это позволяет зоологам изучать повадки и образ жизни этих зверей. До переселения первого трубкозуба в неволю о них было мало что известно.

Теперь информация о содержании трубкозубов передается всем ведущим зоопаркам и заповедникам. В случае необходимости она позволит людям позаботиться о сохранении их численности. К счастью, сегодня, трубкозубы не находятся в зоне риска. Но охота на них ради мяса, чем-то напоминающего свинину, крепкой шкуры и зубов, может вскоре изменить их охранный статус. Так же к сокращению популяции приводит человеческая деятельность. Держитесь африканцы-эндемики!

А Вы видели трубкозуба вживую?

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Метки: Англия   добби   животные   зоопарк   милота   рождение   трубкозуб   фото   чудо   
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Алексей Гулевич Час назад
А Вы видели трубкозуба вживую? - я его и не вживую не помню видел ли ..... инопланетЕН
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Konstantin Kuts Алексей Гулевич 38 минут назад
Я видел в зоопарке Будапешта. Там живёт достаточно большая семья трубкозубов. Правда животное ночное и в вольере постоянно поддерживается полумрак, но рассмотреть их вполне можно, хотя вонь там стоит просто оглушительная.
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