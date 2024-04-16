В Англии произошло "чудо": впервые за все время в местном зоопарке родился детеныш трубкозуба

Несмотря на не самое приятное сравнение, малыш прекрасен. Его появление, это важное событие для Английского Честерского зоопарка. Зоопарк стал первым заведением в Англии, в котором на свет появился трубкозуб, кроме того, малыш стал отличным подарком на 90-летие “зверинца”.

Почему за благополучия малыша следят всем зоопарком

Мама-трубкозуб, совместно с сотрудниками зоопарка ухаживает за своим детенышем. Но жизнь столь долгожданного зооребенка драгоценна, поэтому семья находится практически под круглосуточным наблюдением.