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Мучения китайского зоопарка с жирным леопардом

Мучения китайского зоопарка с жирным леопардом

Автор:
13 июня 2024 09:06
Сообщество : Животные
Метки: КИтай   животные   зоопарк   леопард   толстый   фото   
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А давайте сначала его откормим, а потом будем страдать и безуспешно пытаться его похудеть обратно? Сказали как-то раз в администрации зоопарка Паньчжихуа в китайской провинции Сычуань. А давайте! Согласились все и воплотили план в кратчайшие сроки.

Ожиревший леопард уже стал интернет-сенсацией далеко за пределами Китая, чему владельцы зоопарка не то чтобы рады. Зато мемов с этим леопардом и полицейским из «Зверополиса» Когтяузером уже пруд пруди.

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Обвинений (и не беспочвенных), что работники зоопарка виноваты и закормили животное, было миллион. Пришлось зоопарку выступить с официальным заявлением, что теперь диета леопарда изменена. И он скоро похудеет.

Не получилось, но мы старались

Последние фотографии и данные по взвешиванию показали - Когтяузер не похудел ни на килограмм за два месяца.

Это довольно старое по кошачьим меркам животное. Леопард живет в зоопарке с 2010 года и ему уже больше 16 лет (солидный пенсионный возраст для крупного хищника).

Как сказала администрация «ветеринарный врач регулярно его осматривает. И кроме лишнего веса у него никаких проблем с животными».

Потому зоопарк заявил, ЧТО БРОСАЕТ ПОПЫТКИ ПОХУДЕТЬ ЛЕОПАРДА.

Раз не получается – то и пытаться не будем. Пусть старичок ест от пуза, сколько хочет. Для него даже убрали перегородку с соседним вольером, чтобы дать леопарду в два раза больше места для игр и активностей.

Даже то, что мясо стали класть в труднодоступные места, чтобы леопард лучше карабкался за ними, никак не помогло.

А еще стали кормить чуть реже. Но леопард не сдался – бегать, худеть не стал. Он слишком жирный и старый, и без мотивации он с места не встанет.

Рекорд жизни леопарда в неволе – 23 года, но вряд ли «толстый Лео» доживет до такого возраста.

Сдается мне, это потому, что на жирного леопарда стало приходить посмотреть колоссальное количество народу. При цене билета в маленький зоопарк всего 2 юаня, в 2024 году зоопарк уже выручил 190 000 юаней.

И большую часть своего дохода и раньше, и сейчас, зоопарк тратил на прокорм животных.

Что же, он уже прожил дольше, чем практически любой леопард в дикой природе. Остаток жизни у него точно будет гедонистический. Всем бы такую пенсию.

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Метки: КИтай   животные   зоопарк   леопард   толстый   фото   
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5  комментариев
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14k
Том Сойер Час назад
У моих знакомых такой же кот, и они теперь тоже его худеют, на вопрос - а зачем же вы его довели до такого состояния, он же не за неделю стал такой - ответить не могут..... (И с людьми так же, спрашиваешь - ты зачем сначала набирал 130 кг, а теперь, с муками, пытаешься вернуть свои 90? Ты же не за месяц их набрал, куда смотрел-то? И тоже - нет ответа....)
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1k
Дмитрий 4 минуты назад
Так в вольере особо не побегаешь....а там надо пространство, и что б было кого догонять.
А так кормят досыта..поели, можно и поспать...поспали, можно и поесть.
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16k
Ivan 7 минут назад
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3k
Igor Grishaev Полчаса назад
Пахан.
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99k
Доктор Джонс 2 часа назад
просто у него кость широкая...
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2496 постов (2435 в горячем)

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