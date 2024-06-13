Мучения китайского зоопарка с жирным леопардом

Обвинений (и не беспочвенных), что работники зоопарка виноваты и закормили животное, было миллион. Пришлось зоопарку выступить с официальным заявлением, что теперь диета леопарда изменена. И он скоро похудеет.

Не получилось, но мы старались

Последние фотографии и данные по взвешиванию показали - Когтяузер не похудел ни на килограмм за два месяца.

Это довольно старое по кошачьим меркам животное. Леопард живет в зоопарке с 2010 года и ему уже больше 16 лет (солидный пенсионный возраст для крупного хищника).