Мучения китайского зоопарка с жирным леопардом

А давайте сначала его откормим, а потом будем страдать и безуспешно пытаться его похудеть обратно? Сказали как-то раз в администрации зоопарка Паньчжихуа в китайской провинции Сычуань. А давайте! Согласились все и воплотили план в кратчайшие сроки.
Ожиревший леопард уже стал интернет-сенсацией далеко за пределами Китая, чему владельцы зоопарка не то чтобы рады. Зато мемов с этим леопардом и полицейским из «Зверополиса» Когтяузером уже пруд пруди.
Обвинений (и не беспочвенных), что работники зоопарка виноваты и закормили животное, было миллион. Пришлось зоопарку выступить с официальным заявлением, что теперь диета леопарда изменена. И он скоро похудеет.
Не получилось, но мы старались
Последние фотографии и данные по взвешиванию показали - Когтяузер не похудел ни на килограмм за два месяца.
Это довольно старое по кошачьим меркам животное. Леопард живет в зоопарке с 2010 года и ему уже больше 16 лет (солидный пенсионный возраст для крупного хищника).
Как сказала администрация «ветеринарный врач регулярно его осматривает. И кроме лишнего веса у него никаких проблем с животными».
Потому зоопарк заявил, ЧТО БРОСАЕТ ПОПЫТКИ ПОХУДЕТЬ ЛЕОПАРДА.
Раз не получается – то и пытаться не будем. Пусть старичок ест от пуза, сколько хочет. Для него даже убрали перегородку с соседним вольером, чтобы дать леопарду в два раза больше места для игр и активностей.
Даже то, что мясо стали класть в труднодоступные места, чтобы леопард лучше карабкался за ними, никак не помогло.
А еще стали кормить чуть реже. Но леопард не сдался – бегать, худеть не стал. Он слишком жирный и старый, и без мотивации он с места не встанет.
Рекорд жизни леопарда в неволе – 23 года, но вряд ли «толстый Лео» доживет до такого возраста.
Сдается мне, это потому, что на жирного леопарда стало приходить посмотреть колоссальное количество народу. При цене билета в маленький зоопарк всего 2 юаня, в 2024 году зоопарк уже выручил 190 000 юаней.
И большую часть своего дохода и раньше, и сейчас, зоопарк тратил на прокорм животных.
Что же, он уже прожил дольше, чем практически любой леопард в дикой природе. Остаток жизни у него точно будет гедонистический. Всем бы такую пенсию.
Источник:
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А так кормят досыта..поели, можно и поспать...поспали, можно и поесть.