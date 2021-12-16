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Веселая подборка фотографий животных, которые думают, что их не видно

Веселая подборка фотографий животных, которые думают, что их не видно (17 фото)

Автор:
16 декабря 2021 09:16
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   забавно   милота   прятки   спрятались   фото   
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Хорошо ли вы играете в прятки? А вот ваши питомцы наверняка уверены, что они в этом мастера.

Однако реальность показывает, что кошки и собаки в этом случае ведут себя как маленькие дети: думают, что спрятались хорошо, но найти их не составит и малейшего труда. Мы собрали для вас подборку случаев, когда животные стали просто «чемпионами» скрытности.


Мой пёс любит «прятаться», когда пора уходить из парка

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Я пришёл с работы и повесил кофту на дверную ручку. Секунды спустя

Искать было не слишком сложно

Пушистые прятки

Колонку накрыли старой простынёй, чтобы защитить от кошек

Если я скрою 98% своего тела, возможно, он меня не увидит

Вы меня здесь не видели

Наш пёс «прячется» от нас, когда нашкодит

Снежный пёс

Вы не можете заставить меня пойти к ветеринару

Кошка-невидимка

Взгляд из-за подушек

Мой щенок на 99% уверен, что он спрятался полностью

Он любит прятаться за занавеской, но иногда бывает слишком любопытным

Чемпион по пряткам 2021

Отличное место, чтобы спрятаться

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Метки: Юмор   животные   забавно   милота   прятки   спрятались   фото   
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