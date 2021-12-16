Веселая подборка фотографий животных, которые думают, что их не видно

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Хорошо ли вы играете в прятки? А вот ваши питомцы наверняка уверены, что они в этом мастера.
Однако реальность показывает, что кошки и собаки в этом случае ведут себя как маленькие дети: думают, что спрятались хорошо, но найти их не составит и малейшего труда. Мы собрали для вас подборку случаев, когда животные стали просто «чемпионами» скрытности.
Мой пёс любит «прятаться», когда пора уходить из парка
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Я пришёл с работы и повесил кофту на дверную ручку. Секунды спустя
Искать было не слишком сложно
Пушистые прятки
Колонку накрыли старой простынёй, чтобы защитить от кошек
Если я скрою 98% своего тела, возможно, он меня не увидит
Вы меня здесь не видели
Наш пёс «прячется» от нас, когда нашкодит
Снежный пёс
Вы не можете заставить меня пойти к ветеринару
Кошка-невидимка
Взгляд из-за подушек
Мой щенок на 99% уверен, что он спрятался полностью
Он любит прятаться за занавеской, но иногда бывает слишком любопытным
Чемпион по пряткам 2021
Отличное место, чтобы спрятаться
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