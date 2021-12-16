Веселая подборка фотографий животных, которые думают, что их не видно

Однако реальность показывает, что кошки и собаки в этом случае ведут себя как маленькие дети: думают, что спрятались хорошо, но найти их не составит и малейшего труда. Мы собрали для вас подборку случаев, когда животные стали просто «чемпионами» скрытности.

Мой пёс любит «прятаться», когда пора уходить из парка