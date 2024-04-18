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Весёлые фотографии россиян, которые пугают Европу

Весёлые фотографии россиян, которые пугают Европу

Автор:
18 апреля 2024 12:03
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Юмор   забавно   подборка   русские   фото   
2089
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На форумах в Интернете силятся понять русскую душу, и горячо обсуждают частные фотографии россиян, чье поведение и мысли не поддаются строгим западным меркам.

Самовары и снег - одни из главных западных стереотипов России. А когда это все вместе, выходит настоящая ядерная бомба!

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Ядерный подводный флот России украшает не только океаны и моря, но и русские частные дома под названием "дачья". В таких подлодках-теплицах русские моряки разводят овощи и картошку.

Русские женщины красивы, озорны, но много пьют. А на Новый год все пьют шампанское и едят мандарины.

Автобусных остановок в бескрайней России так много, что на оснащение всех не хватает времени и денег. Поэтому местное население оснащает остановки транспорта самостоятельно.

Русские как и бразильцы очень любят футбол. И как в Бразилии, в России тоже не у всех хватает денег на футбольную экипировку. Тогда россияне делают ее из подручных лесных средств.

Русский народ очень верующий, поэтому даже частные гаражи в деревнях украшаются христианскими куполами, где русские молятся Богу в домашних условиях.

В России очень любят самостоятельно добывать и делать еду. Особенно любят делать рыбу, чтобы пить пиво. Для этого в комнатах русских используются даже люстры!

Россияне любят крепкое словцо и публичное выяснение отношений. Они пишут друг другу в лифтах и стенах домов сообщения, и даже на городском газоне могут выяснять отношения с девушкой или женой.

Русские смекалистый народ, в условиях недостаточного комфорта за счет государства, они сами делают себе комфорт, например бассейн в кузове грузовика.

Русские девушки очень красивы и любят модно одеваться. Правда, часто неудачно копируют западных звезд и и западные образы красоты, как здесь куклу Барби в деревне.

В России такие сильные морозы и метели, что даже в подъездах и квартирах может лежать лёд и снег.

В целом россияне не привыкли к комфорту цивилизованной Европы, и это их нисколько не смущает, например мусорные баки кругом.

Как уже говорилось смекалка россиян и находчивость не знает границ. Вместо того чтобы купить в магазине дачный надувной бассейн, они сэкономят денег и сделаю бассейн из железной бочки!

Ковры и вызывающая одежда к русским пришла вместе с монголами и узбеками, которые завоевали Русь в Средневековье.

Русский народ очень верующий, даже на концертах в ночных клубах у них висит портрет патриарха всея Руси.

К проблемам, невзгодам и катастрофам русские относятся стойки и философски. За историю Россию этого было так много, что никого не смущает теперь даже наводнение.

У россиян очень тонкое чувство юмора, почти как английское и намного тоньше немецкого или финского.

Любую брошенную деталь если это бесплатно можно взять, русский народ использует в личных целях, делая частью своего имущества.

Медведей в России любят все и часто забирают домой, чтобы выращивать и любить в качестве кошек.

Хорошего настроения Вам!


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Метки: Россия   Юмор   забавно   подборка   русские   фото   
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3  комментария
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23k
sos1960sos 57 минут назад
Заглавная фотография даже меня пугает до чёртиков...
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174k
стас 45 минут назад
таких фоток в любой стране можно наделать туеву хучу. но нах...я эти дебильные подписи!!!!
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17k
sgb66 59 минут назад
Ссылка youtu.be
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