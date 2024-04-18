Весёлые фотографии россиян, которые пугают Европу

На форумах в Интернете силятся понять русскую душу, и горячо обсуждают частные фотографии россиян, чье поведение и мысли не поддаются строгим западным меркам.
Самовары и снег - одни из главных западных стереотипов России. А когда это все вместе, выходит настоящая ядерная бомба!
Ядерный подводный флот России украшает не только океаны и моря, но и русские частные дома под названием "дачья". В таких подлодках-теплицах русские моряки разводят овощи и картошку.
Русские женщины красивы, озорны, но много пьют. А на Новый год все пьют шампанское и едят мандарины.
Автобусных остановок в бескрайней России так много, что на оснащение всех не хватает времени и денег. Поэтому местное население оснащает остановки транспорта самостоятельно.
Русские как и бразильцы очень любят футбол. И как в Бразилии, в России тоже не у всех хватает денег на футбольную экипировку. Тогда россияне делают ее из подручных лесных средств.
Русский народ очень верующий, поэтому даже частные гаражи в деревнях украшаются христианскими куполами, где русские молятся Богу в домашних условиях.
В России очень любят самостоятельно добывать и делать еду. Особенно любят делать рыбу, чтобы пить пиво. Для этого в комнатах русских используются даже люстры!
Россияне любят крепкое словцо и публичное выяснение отношений. Они пишут друг другу в лифтах и стенах домов сообщения, и даже на городском газоне могут выяснять отношения с девушкой или женой.
Русские смекалистый народ, в условиях недостаточного комфорта за счет государства, они сами делают себе комфорт, например бассейн в кузове грузовика.
Русские девушки очень красивы и любят модно одеваться. Правда, часто неудачно копируют западных звезд и и западные образы красоты, как здесь куклу Барби в деревне.
В России такие сильные морозы и метели, что даже в подъездах и квартирах может лежать лёд и снег.
В целом россияне не привыкли к комфорту цивилизованной Европы, и это их нисколько не смущает, например мусорные баки кругом.
Как уже говорилось смекалка россиян и находчивость не знает границ. Вместо того чтобы купить в магазине дачный надувной бассейн, они сэкономят денег и сделаю бассейн из железной бочки!
Ковры и вызывающая одежда к русским пришла вместе с монголами и узбеками, которые завоевали Русь в Средневековье.
Русский народ очень верующий, даже на концертах в ночных клубах у них висит портрет патриарха всея Руси.
К проблемам, невзгодам и катастрофам русские относятся стойки и философски. За историю Россию этого было так много, что никого не смущает теперь даже наводнение.
У россиян очень тонкое чувство юмора, почти как английское и намного тоньше немецкого или финского.
Любую брошенную деталь если это бесплатно можно взять, русский народ использует в личных целях, делая частью своего имущества.
Медведей в России любят все и часто забирают домой, чтобы выращивать и любить в качестве кошек.
Хорошего настроения Вам!
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