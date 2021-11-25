6 изобретений викторианской эпохи, доказывающие, что тогда жили те еще шутники

Ниже подробнее рассказываем о некоторых причудливых изобретениях тех еще шутников-кудесников.

Кресло-сюрприз

С виду кресло выглядит вполне себе стандартно, однако сюрприз заключается в том, что оно переворачивается в тот момент, когда на него кто-то садится. Такую вещь можно было придумать только для потехи над врагами.