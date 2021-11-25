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6 изобретений викторианской эпохи, доказывающие, что тогда жили те еще шутники

6 изобретений викторианской эпохи, доказывающие, что тогда жили те еще шутники (7 фото)

Автор:
25 ноября 2021 09:09
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   изобретения   подборка   прикол   фото   шутники   
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Какие только чудные изобретения не были придуманы в викторианский период: приспособления для розыгрышей, штуковина, позволяющая перемещаться по воде, а также корсет — бремя всех тогдашних леди.

Ниже подробнее рассказываем о некоторых причудливых изобретениях тех еще шутников-кудесников.


Кресло-сюрприз

С виду кресло выглядит вполне себе стандартно, однако сюрприз заключается в том, что оно переворачивается в тот момент, когда на него кто-то садится. Такую вещь можно было придумать только для потехи над врагами.

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Шпала для розыгрышей

Автор этого изобретения и вовсе посоперничал бы с самыми известными комиками нашего времени. Невозможно объяснить, зачем нужно было придумывать устройство, которое бьет по мягкому месту при попытке поднять саму шпалу.

Заборосипед

Интересную вещицу могли использовать викторианские фитоняшки, следящие за фигурой. К забору просто оказалась прикручена основа велосипеда. Занятия на данном устройстве точно порадовали бы соседей.

Устройство для хождения по воде

Столь удивительное и кропотливое в создании изобретение было придумано для того, чтобы ходить по воде. Однако чаще всего этот результат долгих дум изобретателя использовали во время охоты, так как можно было поближе подойти к птицам.

Автоматический облизыватель марок

Викторианцы совсем уж обленились, придумав автоматическую штуковину, которая бы помогла избежать облизывания марок.

Трость на все случаи жизни

Функции этой трости можно перечислять долго: с ней можно и на охоту за бабочками отправиться, и на флейте сыграть, и лошадь измерить. Без последнего и вовсе было никак не обойтись.

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Метки: Юмор   забавно   изобретения   подборка   прикол   фото   шутники   
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5  комментариев
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SolomonA 44 минуты назад
"Облизыватель марок" не такое глупое изобретение, как его представил автор поста. Если по долгу службы вам приходится отправлять сотни писем в день и на каждое клеить марку - облизывая ее языком вы к вечеру сож... скушаете несколько граммов (а то и несколько десятков граммов) не вполне съедобного и уж точно не полезного клея.
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пепел Клааса 10 минут назад
Хороший тамада и конкурсы интересные!
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