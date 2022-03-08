15 человек, которым попались находки - одна на миллион

Мы всегда наблюдаем что-то интересное, когда бываем в новых местах. Но в повседневной рутине можно растерять всю свою любознательность. Жизнь же продолжает каждый день нам доказывать, что всегда есть что-то новое, чем можно восхищаться, если только присмотреться. В этом посте вы увидите редкости, которые повстречались людям на жизненном пути.

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Прозрачный замок для практики подбора ключей 1 Источник:

Солнце вовремя осветило новый асфальт, и дорога стала радужной 0 Источник:

Белка - альбинос 0 Источник:

Очень интересное дерево 0 Источник:

Улица с ковровой мозаикой, Турция 0 Источник:

Гейзер, который вот-вот взорвётся 0 Источник:

Это лимон Пандероза 0 Источник:

Мы увидели в аэропорту интерактивный тренажёр оказания первой помощи 0 Источник:

Новорождённый питон еще в оболочке 0 Источник:

Паук, несущий своих малышей 0 Источник:

Пёс с виноватым видом, изображён на египетской мозаике 200-190 до н.э. 0 Источник:

Сиенский собор, Италия 0 Источник:

Кошка Химера 0 Источник:

Старые телефонные будки превратились в гигантские аквариумы с золотыми рыбками, на улицах Осаки 0 Источник: