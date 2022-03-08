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15 человек, которым попались находки - одна на миллион

15 человек, которым попались находки - одна на миллион (15 фото + 1 видео)

Автор:
08 марта 2022 23:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Необычные   Одна   Повседневная   Повстречали   вещи   люди   миллион   
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Мы всегда наблюдаем что-то интересное, когда бываем в новых местах. Но в повседневной рутине можно растерять всю свою любознательность. Жизнь же продолжает каждый день нам доказывать, что всегда есть что-то новое, чем можно восхищаться, если только присмотреться. В этом посте вы увидите редкости, которые повстречались людям на жизненном пути.

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Метки: Необычные   Одна   Повседневная   Повстречали   вещи   люди   миллион   

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5  комментариев
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973
Трям 2 часа назад
Так себе заклинание... Да и Гарри Поттер уже не тот. Слащавый какой-то, на бабу похож.

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5k
au3 2 часа назад
"Прозрачный замок для практики подбора ключей" - один на миллион? Ну может и мало покупают такое на али
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