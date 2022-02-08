FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6607 постов • 751 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Насколько могут преобразиться вещи, когда за дело берутся настоящие мастера

Насколько могут преобразиться вещи, когда за дело берутся настоящие мастера (16 фото)

Автор:
08 февраля 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   вещи   идеально   люди   порядок   фото   
1993
16

Люди, которые хорошо умеют что-то делать своими руками, обычно так привыкают в своему таланту, что уже и не считают это чем-то особенным.

Но иногда они всё же делятся своими достижениями и таким образом напоминают — настоящие мастера способны преобразить любую вещь до неузнаваемости! Причём мастерство может заключаться в самых разных вещах: кто-то реставрирует целые здания, другим нравится восстанавливать машины или выращивать сад на месте заброшенного пустыря… И это ещё далеко не всё!


 Наконец-то все провода в порядке

×
×

Нашла этот цветок 2,5 года назад и выходила

Пятна на брюках не отстирывались, но я нашла способ всё исправить

Участок, когда мы только купили, и как он выглядит сейчас

Переделала комнату для своей дочки

Балкон на съёмной квартире выглядел ужасно

Немного усилий, и теперь это отличное место для отдыха!


Превратила скучное папье-маше в подвес для цветов

Даже из старой развалины может получиться классная машина

Из скучного сада в волшебный оазис

Спасла порванную кофту

Жена увидела в интернете пол с такой плиткой и захотела так же

Пришлось делать это самым сложным способом из возможных, но у меня получилось!


Нашла его на куче камней, бетона и мусора

Понадобилось 1000 кристаллов, чтобы превратить самое простое бельё в роскошное

Здание Cine Doré в Мадриде: в 1978 году и после работы реставраторов

Сестра попросила помочь ей с уборкой в шкафу

Что ж, как видите, искусство преображения может проявляться в разных вещах. Даже в самых обычных!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: было стало   вещи   идеально   люди   порядок   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Bartello 50 минут назад
А вот тут позвольте не согласится. Аккуратный стриженый газон с парой клумб смотрится на мой взгляд гораздо эстетичней, а забить всё без разбора зелёнкой - уж увольте. Всегда удивляло, что лучшие участки во всяких садоводческих конкурсах выглядят скорее как цыганский табор. Везде свистелки-пердерки-украшалки и цветочки в каждом углу воткнуты разносортные.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Slv01 23 минуты назад
а ПОСЛЕ с другой стороны, которая ДО была покажите фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады Вещи из прошлого, которые стали настоящей находкой для ценителей старинных предметов Вещи из прошлого, которые стали настоящей находкой для ценителей старинных предметов Всё в нашем мире можно условно разделить на два типа Всё в нашем мире можно условно разделить на два типа "Что за штука?": 20 случаев, когда пользователи сети помогли прояснить ситуацию "Что за штука?": 20 случаев, когда пользователи сети помогли прояснить ситуацию 22 любопытные находки людей в обычной жизни 22 любопытные находки людей в обычной жизни Для&nbsp;любителей каллиграфии: примеры идеального почерка Для любителей каллиграфии: примеры идеального почерка
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

413568



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
55
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
«Я вас долбил и буду долбить!»: пьяный ФСИНовец пообещал изнасиловать коллег и всю Россию
0
133
«Я вас долбил и буду долбить!»: пьяный ФСИНовец пообещал изнасиловать коллег и всю Россию
Набирающие популярность в сообществах
Роман Тимохин - мечты о Мадриде в снежной Москве
0
1
Роман Тимохин - мечты о Мадриде в снежной Москве
Почему люди все чаще отказываются от брака и отношений
0
65
Почему люди все чаще отказываются от брака и отношений
Плата за страдания. Как Собчак помогла жертве ДТП с ее «Майбахом» в Сочи (2 фото + 1 видео)
Плата за страдания. Как Собчак помогла жертве ДТП с ее «Майбахом» в Сочи (2 фото + 1...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Оо, да...
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#люди#интересное#Спорт#СССР#Приколы#фотографии#Разное#автомобили
#фото#факты#история#ватермарк#Россия#США#Олимпиада-2022#авто аварии#подборка#комментарии
#интересно#прикол#картинки#Ynews#дтп#аварии#позитив#познавательно#страна#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться