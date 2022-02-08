Насколько могут преобразиться вещи, когда за дело берутся настоящие мастера

Люди, которые хорошо умеют что-то делать своими руками, обычно так привыкают в своему таланту, что уже и не считают это чем-то особенным.
Но иногда они всё же делятся своими достижениями и таким образом напоминают — настоящие мастера способны преобразить любую вещь до неузнаваемости! Причём мастерство может заключаться в самых разных вещах: кто-то реставрирует целые здания, другим нравится восстанавливать машины или выращивать сад на месте заброшенного пустыря… И это ещё далеко не всё!
Наконец-то все провода в порядке
Нашла этот цветок 2,5 года назад и выходила
Пятна на брюках не отстирывались, но я нашла способ всё исправить
Участок, когда мы только купили, и как он выглядит сейчас
Переделала комнату для своей дочки
Балкон на съёмной квартире выглядел ужасно
Немного усилий, и теперь это отличное место для отдыха!
Превратила скучное папье-маше в подвес для цветов
Даже из старой развалины может получиться классная машина
Из скучного сада в волшебный оазис
Спасла порванную кофту
Жена увидела в интернете пол с такой плиткой и захотела так же
Пришлось делать это самым сложным способом из возможных, но у меня получилось!
Нашла его на куче камней, бетона и мусора
Понадобилось 1000 кристаллов, чтобы превратить самое простое бельё в роскошное
Здание Cine Doré в Мадриде: в 1978 году и после работы реставраторов
Сестра попросила помочь ей с уборкой в шкафу
Что ж, как видите, искусство преображения может проявляться в разных вещах. Даже в самых обычных!
Источник:
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