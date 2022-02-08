Насколько могут преобразиться вещи, когда за дело берутся настоящие мастера

Но иногда они всё же делятся своими достижениями и таким образом напоминают — настоящие мастера способны преобразить любую вещь до неузнаваемости! Причём мастерство может заключаться в самых разных вещах: кто-то реставрирует целые здания, другим нравится восстанавливать машины или выращивать сад на месте заброшенного пустыря… И это ещё далеко не всё!

Наконец-то все провода в порядке