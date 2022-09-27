20 человек, которые поняли, что рядом живёт "чудовище"

Несмотря на всю нашу любовь к близким, их привычки и некоторые поступки легко могут нас довести до бешенства. Конечно это всё мелочи, но из них состоит наша повседневная жизнь. Некоторые, не моют посуду после еды, другие превращают ванную комнату в поле битвы, а третьи придерживаются очень специфических методов ведения домашнего хозяйства. В этом посте вы увидите бесящие поступки людей, которые живут под одной крышей.

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Мне кажется, что поросята едят гораздо аккуратней, чем моя девушка 0 Источник:

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Сегодня моя дочь разбила свой телефон, а потом села на мои очки 0 Источник:

Вот так моя жена использует фольгу 0 Источник:

Мой брат выгрыз кусок прямо из середины моего торта 0 Источник:

Муж отказывается использовать большую по размеру посуду 0 Источник:

Ну кто так режет пиццу? 0 Источник:

Мой муж складывает все остатки макарон в одну банку 0 Источник:

Мой парень никогда не доедает хлопья, и выбрасывает остатки в раковину 0 Источник:

Вот как выглядит мой набор ключей после того, как им воспользовался мой сын 0 Источник:

Это шоколадка, которую мне оставила дочь 0 Источник:

Как я использую пасту, и как её использует моя девушка 0 Источник:

Пульт моих родителей 0 Источник:

Моя свекровь что-то готовила, и оставила плиту в таком жутком состоянии 0 Источник:

Я никогда не проверяю духовку перед готовкой, а жена обязательно туда что-то кладёт 0 Источник:

Муж использовал мой любимый нож в качестве садового инструмента 0 Источник:

Грязные вещи моего супруга лежат где угодно, только не в корзине для грязного белья 0 Источник:

Жена считает, что это подходящая подставка 0 Источник:

У мужа болела спина, и он купил ортопедический матрас только на свою половину кровати 0 Источник:

Я приехала с отдыха, и увидела целый склад пустых рулонов 0 Источник:

Жена постирала мой любимый свитер в неправильном режиме стиральной машины. Теперь он мне мал 0 Источник: