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20 человек, которые поняли, что рядом живёт "чудовище"

20 человек, которые поняли, что рядом живёт "чудовище"

Автор:
27 сентября 2022 22:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Повседневная   близкие   живет   люди   мелочи   поступки   чудовище   
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Несмотря на всю нашу любовь к близким, их привычки и некоторые поступки легко могут нас довести до бешенства. Конечно это всё мелочи, но из них состоит наша повседневная жизнь. Некоторые, не моют посуду после еды, другие превращают ванную комнату в поле битвы, а третьи придерживаются очень специфических методов ведения домашнего хозяйства. В этом посте вы увидите бесящие поступки людей, которые живут под одной крышей.
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Источник:

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Метки: Повседневная   близкие   живет   люди   мелочи   поступки   чудовище   
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4  комментария
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17k
Delhana 38 минут назад
Так режет пиццу тот, кто уже схавал часть пиццы.
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2k
Алексей Час назад
Оба мудаки.Тюбик надо закрывать.
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14k
ss Час назад
Беги от неё, брат! Беги!
______________

Мне кажется, что поросята едят гораздо аккуратней, чем моя девушка
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14k
ss Час назад
Либо отпуск огромный, либо муж засранец...
________________

Я приехала с отдыха, и увидела целый склад пустых рулонов
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