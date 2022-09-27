20 человек, которые поняли, что рядом живёт "чудовище"

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Несмотря на всю нашу любовь к близким, их привычки и некоторые поступки легко могут нас довести до бешенства. Конечно это всё мелочи, но из них состоит наша повседневная жизнь. Некоторые, не моют посуду после еды, другие превращают ванную комнату в поле битвы, а третьи придерживаются очень специфических методов ведения домашнего хозяйства. В этом посте вы увидите бесящие поступки людей, которые живут под одной крышей.
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Жена постирала мой любимый свитер в неправильном режиме стиральной машины. Теперь он мне мал
Источник:
АНТИФИШКИ
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