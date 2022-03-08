Удивительный мир животных в красивых фотографиях со всего мира

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Рассматривать животных можно бесконечно! Предлдагаю вашему вниманию подборку красивых фотографий прелестных обитателей нашей планеты.
Слоны в лучах заката
Автор этого снимка ездил в Африку как футбольный фанат, чтобы посмотреть матчи Кубка мира. Между играми он взял экскурсию в национальный парк и сделал множество удивительных кадров.
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Родительская любовь
В суровом мире Антарктики императорские пингвины ежедневно сражаются за жизнь единственного птенца. Кстати, мы уже писали, сколько надо времени родителям-пингвинам, чтобы передать яйцо и не заморозить его.
Лучшие друзья
Знакомьтесь, это овчарка Инго и сова Полди. Они не могут жить друг без друга, а их хозяйка не упускает момента, чтобы сделать поразительный кадр. Мы уже показывали другие снимки этой очаровательной парочки в предыдущей статье.
Соседство
Огромный самец жирафа и миниатюрная антилопа спрингбок утоляют жажду на закате в Национальном парке Этоша, Намибия.
Красный пес и его мама
«Новорожденных бизонов называют «красными псами» из-за их характерной окраски, которая с возрастом начинает быстро становиться более темно-коричневой... Для меня было привилегией увидеть своими глазами этот нежный момент дикой природы в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, когда заходящее солнце освещало пару», — пишет автор снимка.
Члены одной семьи
«Джош любит свою сестру Куэйлар с тех пор, как мы ее удочерили», — пишет Кейси, автор фотографии и хозяйка животных.
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