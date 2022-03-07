15 опасных животных, которых мы считаем милыми и добрыми

4.

Коала.

В среднем взрослая коала весит 10-13 кг, так что ей придется сильно постараться, если она вдруг захочет вас убить. Тем не менее коалы вооружены острыми как бритва клыками и мощными челюстями, так что оторвать конечность вполне могут. А еще у них есть длинные когти, которые позволяют им карабкаться по деревьям, но они могут использовать их и во время атаки. К счастью, коалы нападают, только когда чувствуют опасность, так что, если вы будете держаться от них на почтительном расстоянии, проблем возникнуть не должно.