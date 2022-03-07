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15 опасных животных, которых мы считаем милыми и добрыми

15 опасных животных, которых мы считаем милыми и добрыми (15 фото)

Автор:
07 марта 2022 22:01
Метки: животные   интересно   милашки   природа   фотографии   
523
15
Когда думаешь об опасных животных, на ум приходят змеи, носороги, крокодилы и другие когтистые, зубастые или ядовитые представители фауны. К ним и приближаться не хочется, разве что полюбоваться на расстоянии.
На самом деле многие животные, которые кажутся симпатичными и безопасными, вполне могут представлять угрозу для человека. И в дикой среде к ним не стоит приближаться ни при каких обстоятельствах!
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Метки: животные   интересно   милашки   природа   фотографии   

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7  комментариев
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763
палыч 2 часа назад
Меня енот разок грызанул, палец насквозь, хорошо, что не бешеный, стрёмно писец как.
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2k
Alex 48 минут назад
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20k
Luc72 Час назад
Любое животное, любое, не только "дикое", всегда животное.
Даже обычная курица, да, обычная курица
Родители в деревне держат и всегда держали курей. Когда им корм идешь сыпать (ну и яичек свежих собрать
) они иногда клюют чего нить блестящее на обуви, кончики шнурков (видимо за червячков принимают). Один раз курица неожиданно подпрыгнула и попыталась склевать кнопку на куртке почти на уровне груди. Теперь всегда у меня в голове, что мои глаза для них - это какие то блестящие вкусные штучки
. Потому когда наклоняюсь высыпать, подобрать что то, всегда глаза прикрываю одной рукой типа козырьком ка от сварки.
А вот от такой фотки я просто прихожу в ужас

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31k
Мойша Час назад
И зачем в список включены амеровские лягушки и морской леопард. В нынешнее время встреча с ними ну никак не грозит. Или так, для количества?
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