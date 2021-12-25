Как снежный барс использует свой длиннющий хвост?

Снежный барс не очень большая кошка — меньше метра длиной и весом около 50 кг. Он меньше леопарда, куда меньше тигра и даже немного меньше лесной рыси. Но это без хвоста. Хвост у него действительно шикарный: массивный, пушистый и по длине достигает размеров туловища. Это самый длинный хвост среди кошачьих! А нужен он ему не для красоты, а для выживания. Чтобы бегать по скалам и ущельям, нужна определенная сноровка и грация. И именно хвост помогает ирбису удерживать равновесие и балансировать в горах.

Просто посмотрите, как барс бегает по отвесным скалам! Он даже не смотрит под ноги.