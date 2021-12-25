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Как снежный барс использует свой длиннющий хвост?

Как снежный барс использует свой длиннющий хвост? (6 фото + 2 видео)

Автор:
25 декабря 2021 09:56
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   ирбис   природа   снеэный барс   фото   хвост   
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Ирбис, как называют его в России, обладает самым длинным хвостом среди кошек. И нередко на фотографиях его можно увидеть с этим самым хвостом во рту. Объясняем этот и рассказываем другие факты про самую высокогорную кошку мира.

Обычно кошки любят забираться повыше — так они чувствуют себя в безопасности и могут наблюдать за окружающими. Снежный барс, он же снежный леопард, он же ирбис, даст в этом смысле фору всем кошачьим. Эта дикая пятнистая кошка выбрала для жизни скалистые горы Центральной Азии: встречают ее на высоте 1500-6000 метров над уровнем моря в горах Тянь-Шань, Памир, Гималаях. В России ирбис живет в южной части Сибири, в горах Восточного Саяна и Алтая. В мире ирбисов всего несколько тысяч, и везде они охраняются государством.

Из-за труднодоступности мест их обитания о снежных барсах известно не очень много, и одна из загадок связана с их хвостом. На фотографиях из заповедников и зоопарков этот дикий кот нередко запечатлен с хвостом в зубах.


Зачем ему такой хвост?

Снежный барс не очень большая кошка — меньше метра длиной и весом около 50 кг. Он меньше леопарда, куда меньше тигра и даже немного меньше лесной рыси. Но это без хвоста. Хвост у него действительно шикарный: массивный, пушистый и по длине достигает размеров туловища. Это самый длинный хвост среди кошачьих! А нужен он ему не для красоты, а для выживания. Чтобы бегать по скалам и ущельям, нужна определенная сноровка и грация. И именно хвост помогает ирбису удерживать равновесие и балансировать в горах.


Просто посмотрите, как барс бегает по отвесным скалам! Он даже не смотрит под ноги.


Чтобы нос не замерз

В минуты отдыха барс, как обычная кошка, сворачивается клубочком и берет в рот свой пушистый хвост. Одна из причин, почему он так делает — чтобы согреться. В горах холодно, и хотя ирбис отращивает к зиме теплую «шубу», с пушистым хвостом все равно теплее. Самки также укрывают своим хвостом новорожденных котят, чтобы они не замерзли.

Иногда ирбисы берут свой хвост в зубы и во время ходьбы. Дело в том, что он тяжелый, и кошка устает ходить с хвостом на отлёте.


Для развлечения

Хвост — это не только «одеяло» и «руль». Мама-кошка использует свой хвост и для обучения котят навыкам охоты, и для игры. Когда ирбису скучно, он может себя развлекать, охотясь на свой или чужой хвост. А еще они любят валяться в снегу и кататься с горок.

Снежные барсы вообще обладают очень игривым характером, и камеры заповедников регулярно фиксируют, как молодые коты нападают в шутку друг на друга в самые неожиданные моменты. Например, как эти молодые барсы Саяно-Шушенского заповедника:


Интересно, что снежные барсы не умеют громко рычать, только мурчать, как домашние кошки. Послушайте, как они это делают.


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Метки: животные   интересно   ирбис   природа   снеэный барс   фото   хвост   
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