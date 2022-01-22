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Не только чайки, но и кашалоты: самые лучшие воришки среди животных

Не только чайки, но и кашалоты: самые лучшие воришки среди животных (8 фото)

Автор:
22 января 2022 08:24
Сообщество : Животные
Метки: воришка   еда   животные   забавно   интересно   природа   фото   
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Иногда мы с благоговейным трепетом наблюдаем за тем, как наш кот сбрасывает кусок колбасы со стола на пол и хитро прыгает за ним вниз.

Однако коты далеко не единственные воришки из мира животных, у людей, например, могут воровать чайки, обезьяны и даже… кашалоты!


Скорпионы воруют подарки для самок

Девушки очень любят подарки, даже если эта девушка… скорпион. Именно подарками самец пытается впечатлить самку, преподнося ей дохлых мух или комаров. Только вот мужские особи весьма хитрые, зачастую они не охотятся, а просто воруют. Например, муху они могут украсть из паутины паука или унести из-под носа другого самца. Главное тут — добиться цели, а именно благосклонности самки.

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Чайки обворовывают пеликанов ради еды

Всем известны плутовки-чайки, которые нагло утаскивают еду прямо друг у друга. А какие потасовки можно наблюдать на побережье из-за куска хлеба: кажется, они готовы на все ради одного кусочка.

Однако воруют чайки не только на берегу, но и в море: они обманывают всех водоплавающих птиц. Дело в том, что чайки не умеют нырять и ловить рыбу самостоятельно, поэтому им остается только ждать, когда это сделает кто-то другой. Особенно часто объектами их преступлений становятся пеликаны. Только пеликан вынырнет со своей добычей и откроет клюв, чтобы вылить воду из горлового мешка, чайка тут как тут: мигом выхватывает рыбешку прямо изо рта пеликана.


Белки воруют у людей

Белочки большинству из нас кажутся милыми, однако это очень коварные животные, и многие об этом знают не понаслышке. В преступном мире они были бы отличными форточниками, ведь они пробираются в дома и магазины, чтобы утащить семена, орехи и другие плоды. В особенности белки становятся активными весной, когда их запасы на исходе, а новая еда еще не появилась.

Песцы крадут у птиц

В суровых арктических условиях выжить не так-то легко, и простого белого меха недостаточно, так что песцы научились быть искусными ворами. Они подкрадываются к птичьим гнездам и похищают яйца, распугивая птиц. Конечно, светлая шерсть им в этом помогает: это отличная маскировка для этих милых воришек.

Гиены научились воровать у львов

Еще одни из самых дерзких воришек из мира животных — это гиены. Они способны стащить обед даже у царя зверей или леопарда. Гиены обычно охотятся стаей, и ее численность иногда достигает 80 особей. Так что при встрече с другим хищником, который недавно удачно поохотился, они могут вступить в противостояние и отобрать его добычу. Иногда это бывает и со львами.

К тому же гиены — достаточно подлые, и история из «Короля Льва» весьма близка к реальности: детеныши любых хищников могут стать объектом добычи стаи гиен. А некоторым животным даже приходится опасаться за свои дома: так, гиена может прогнать лисицу из норы, чтобы вырастить там свое потомство.


Кашалоты воруют с кораблей

Пожалуй, самые необычные преступники — это кашалоты. Очень сложно быть искусным вором, когда твой вес составляет несколько десятков тонн, но эти киты прекрасно справляются с задачей. Они дрейфуют возле рыболовецких судов, словно им совершенно нет дела до человека. Но как только выдался удобный момент, они подплывают к кораблю и заглатывают улов. Например, на такое воровство жаловались рыбаки Аляски: тут преступники-гиганты регулярно обворовывают рыболовецкие лайнеры и даже выучили маршруты, по которым моряки передвигаются.

Обезьяны умеют воровать у людей

Ну, и самые известные воришки — это обезьяны. Во многих азиатских странах путешественники сталкивались с этими разбойниками: они легко могут отобрать очки, фотоаппарат или телефон. Туристов всегда предупреждают о том, что ценные вещи необходимо спрятать, ведь забрать обратно у макак их вряд ли удастся.


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Метки: воришка   еда   животные   забавно   интересно   природа   фото   
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Егор Терентьев Час назад
Люди учатся у животных
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