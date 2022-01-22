Не только чайки, но и кашалоты: самые лучшие воришки среди животных

Однако воруют чайки не только на берегу, но и в море: они обманывают всех водоплавающих птиц. Дело в том, что чайки не умеют нырять и ловить рыбу самостоятельно, поэтому им остается только ждать, когда это сделает кто-то другой. Особенно часто объектами их преступлений становятся пеликаны. Только пеликан вынырнет со своей добычей и откроет клюв, чтобы вылить воду из горлового мешка, чайка тут как тут: мигом выхватывает рыбешку прямо изо рта пеликана.

Белки воруют у людей

Белочки большинству из нас кажутся милыми, однако это очень коварные животные, и многие об этом знают не понаслышке. В преступном мире они были бы отличными форточниками, ведь они пробираются в дома и магазины, чтобы утащить семена, орехи и другие плоды. В особенности белки становятся активными весной, когда их запасы на исходе, а новая еда еще не появилась.