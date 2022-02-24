20+ добрых фото с животными, которые согревают душу

Всем нам в трудные времена не хватает простой частички добра.. А самую безусловную и чистую любовь нам могут дать наши верные четвероногие друзья - животные. Посмотрим на самые трогательные и милые снимки с пушистиками, которые возвращают веру в добро, даже среди хаоса.

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"Я несколько дней не видел своего пса. Вот его реакция на встречу со мной" 0 Источник:

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"Подобрал рыжего кота с улицы. Однажды его брат пришел к нашему дому. У меня не осталось выбора.." 0 Источник:

Кормящая собака позаботилась о щенках, которые лишились матери 0 Источник:

"Всегда, когда мой сын пишет, что скоро будет дома, я открываю одну дверь. Наши собака и кошка садятся, и ждут его" 0 Источник:

"Сегодня я победил рак!" 0 Источник:

Эта лошадь потеряла своего жеребенка, а жеребенок, которого она обнимает, недавно потерял мать 0 Источник:

Бездомная собака подошла к уличному актеру, который изображал, что ему плохо 0 Источник:

В ветклинике есть собака, которая успокаивает всех "пациентов" 0 Источник:

"Это моё!" 0 Источник:

Мужчина воссоединился со своим осликом после пожара 0 Источник:

Этого пса "отстранили" от службы в полиции, потому что он "чересчур дружелюбный" 0 Источник:

Мать-кошка приняла маленького осиротевшего поссума 0 Источник:

С плюшевым другом 0 Источник:

"Мой новый пес из приюта ни разу не спал на кровати. Это его первый сон в доме" 0 Источник:

"Мой отец переживал большой стресс в жизни, и в этот момент решил завести собаку. Кажется, это было лучшее решение" 0 Источник:

"А орешков не найдется?" 0 Источник:

"Наш пес охранял эту птицу с раненым крылом несколько дней, а потом она восстановилась и смогла взлететь" 0 Источник:

Друзья с пелёнок 0 Источник:

"За два года диеты и прогулок, наш мальчик похудел и стал здоровее" 0 Источник:

"Наша кошка увидела, как дети играют на лошадке, и решила повторить" 0 Источник:

"Сегодня эта собака пыталась увести моего парня средь бела дня!" 0 Источник:

"Персонал больницы разрешил моей собаке быть со мной после операции на мозге" 0 Источник:

Собаке купили новое кресло. Кот не в восторге 0 Источник:

"Папа волновался, что его глухая и слепая собака не узнает его после года разлуки. Он ошибался!" 0 Источник:

Хороший мальчик рад новому протезу 0 Источник:

Мальчик-аутист, который не переносит прикосновений, подружился с терапевтической собакой 0 Источник:

Чудесная дружба 0 Источник:

"Эта маленькая лисичка приходит в наш двор каждый день" 0 Источник: