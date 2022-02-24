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20+ добрых фото с животными, которые согревают душу

20+ добрых фото с животными, которые согревают душу (30 фото)

Автор:
24 февраля 2022 20:05
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   звери   подборка   природа   фото   фотографии   
2758
30
Всем нам в трудные времена не хватает простой частички добра.. А самую безусловную и чистую любовь нам могут дать наши верные четвероногие друзья - животные. Посмотрим на самые трогательные и милые снимки с пушистиками, которые возвращают веру в добро, даже среди хаоса.
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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   звери   подборка   природа   фото   фотографии   
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13  комментариев
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12k
Majul 5 часов назад
Отличный пост. Так не хватает подобного в наше время.
А теперь быстро все пошли и потискали своего домашнего питомца! )
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655
Graboid 6 минут назад
желаю всем таких отношений и такой любви .. спасибо
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3k
Timka 52 минуты назад
Мой кожатый нос просит вкусняшку...
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6k
Roninsamuray 3 часа назад
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12k
Эльза Вайнц 3 часа назад
Комментарий к фото
- Орехи есть?

- Ты чё?! У меня и зубов-то нет!
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840
Трям 4 часа назад
Это чучело каждую ночь ожидает под дверью комнаты, пока я не пущу его поспать на кровати 1-2 часика. И только потом уходит в свою комнату до утра. )))

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2k
Сладких снов 5 часов назад
Спасибо.
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mercure

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