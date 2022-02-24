20+ добрых фото с животными, которые согревают душу

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Всем нам в трудные времена не хватает простой частички добра.. А самую безусловную и чистую любовь нам могут дать наши верные четвероногие друзья - животные. Посмотрим на самые трогательные и милые снимки с пушистиками, которые возвращают веру в добро, даже среди хаоса.
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"Подобрал рыжего кота с улицы. Однажды его брат пришел к нашему дому. У меня не осталось выбора.."
"Всегда, когда мой сын пишет, что скоро будет дома, я открываю одну дверь. Наши собака и кошка садятся, и ждут его"
Эта лошадь потеряла своего жеребенка, а жеребенок, которого она обнимает, недавно потерял мать
"Мой отец переживал большой стресс в жизни, и в этот момент решил завести собаку. Кажется, это было лучшее решение"
"Наш пес охранял эту птицу с раненым крылом несколько дней, а потом она восстановилась и смогла взлететь"
"Папа волновался, что его глухая и слепая собака не узнает его после года разлуки. Он ошибался!"
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