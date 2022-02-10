Засланцы в дикой природе. Кто такие роботы-аниматроники

И в 2016 году эта идея переросла в полноценных животных-аниматроников. Шоу существует и сейчас, и за время существования команда создала несколько десятков таких роботов.

Студия называет своих аниматроников «созданиями на стыке зоологии, робототехники и искусства». «Шпионы» передвигаются с помощью дистанционного управления, а камеры оснащены инфракрасными, которые активируют движения при приближении настоящих животных. Камеры встраивают в глаза искусственных животных.