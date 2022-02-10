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Засланцы в дикой природе. Кто такие роботы-аниматроники

Засланцы в дикой природе. Кто такие роботы-аниматроники (8 фото + 2 видео)

Автор:
10 февраля 2022 13:31
Сообщество : Животные
Метки: животные   зоология   интересно   природа   прогресс   роботы   технологии   
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Звери-аниматроники. Звучит, как минимум, круто. Их делают для того, чтобы наблюдать за животными в дикой природе. Кто до этого додумался и какие сейчас есть засланцы – рассказываем подробнее.

Впервые использовать шпионские способы наблюдения за природой начал продюсер Джон Даунер в своем шоу Spy In The Wild, которое выходило в начале нулевых. В этом шоу получилось впервые снять жизнь львиного прайда изнутри. Для этого он спрятал камеру в искусственной скале, которая передвигалась, пока животные этого не видели.

И в 2016 году эта идея переросла в полноценных животных-аниматроников. Шоу существует и сейчас, и за время существования команда создала несколько десятков таких роботов.

Студия называет своих аниматроников «созданиями на стыке зоологии, робототехники и искусства». «Шпионы» передвигаются с помощью дистанционного управления, а камеры оснащены инфракрасными, которые активируют движения при приближении настоящих животных. Камеры встраивают в глаза искусственных животных.

При этом у каждого животного разное количество движущихся деталей. Все зависит от уровня их интеллекта. Так, например, у дикой собаки 24 движущихся деталей, а у орангутанга в одной только голове 30 деталей.

Первым шпионом у компании был сурикат. Но оказалось, что тут есть трудности: сурикаты – крайне привязанные к своей территории животные, и поэтому при виде робота, который пахнет как чужак, они начали проявлять агрессию. Поэтому пришлось дорабатывать робота в естественной среде: в шерсть втирали помет конкретной группы зверей, и в итоге аниматроника приняли как родного.

Каждого робота готовят в среднем по полгода. Так, например, крокодилы ориентируются на движения и выкрики, и поэтому пришлось делать робота-детеныша, который смог обдурить взрослых «сородичей».

При этом создатели ставят для себя основной целью сделать устройства как можно более реалистичными. Но важнее всего – именно реакция животных, которые сталкиваются с роботами. И если человек сразу распознает засланного казачка, то те же самые животные могут и не понять, что среди них шпион.

«Шпионы» дают операторам Spy In The Wild беспрецедентный доступ к диким животным в естественной среде обитания. Человек или обычные установленные камеры никогда бы не смогли достичь подобного эффекта. На самое интересное начинается, когда звери начинают взаимодействовать с аниматрониками, что приводит к причудливым результатам.

Создатель шоу Джон Даунер ещё во время съёмок первого сезона говорил: «Мы сразу поняли, что наши шпионы не только снимают, но и вызывают у животных реакцию, которая даёт повод задуматься. Появляется некая связь между реальным животным и животным-роботом — такое никогда не получишь при иных съёмках. И события порой развиваются так, как ты бы никогда не ожидал».

Прежде компания создавала краба-шпиона, который покорил интернет. Аппаратуру у него расположили в брюшной сумке, где самки носят икру. А благодаря очень реалистичной внешности краб легко влился в популяцию живых сородичей.

Однажды, правда, его чуть не вычислили – самец краба проявил интерес к сородичу, однако позже отстал от него, а краб-шпион продолжил работу.

Последний опыт для компании – ягуар и каймак, которые снимают для компании Даунера виды и фауну Бразилии. И если первые опыты компании прямо были кукольными, то детеныш ягуара – очень похож на настоящего.

Сейчас компания продолжает работу над созданием реалистичных роботов, и съемки проходят постоянно. Кто-то из животных раскрывает обман и не обращает внимание на шпиона, а кто-то верит и оплакивает их смерть или пытается завести роман. В любом случае, роботы позволяют нам взглянуть на жизнь животных по-другому, так, как без них это было бы невозможно.


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Метки: животные   зоология   интересно   природа   прогресс   роботы   технологии   
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Mowgley 51 минуту назад
- Ну че, сам флешку отдашь, или помочь?

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