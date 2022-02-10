Засланцы в дикой природе. Кто такие роботы-аниматроники

Звери-аниматроники. Звучит, как минимум, круто. Их делают для того, чтобы наблюдать за животными в дикой природе. Кто до этого додумался и какие сейчас есть засланцы – рассказываем подробнее.
Впервые использовать шпионские способы наблюдения за природой начал продюсер Джон Даунер в своем шоу Spy In The Wild, которое выходило в начале нулевых. В этом шоу получилось впервые снять жизнь львиного прайда изнутри. Для этого он спрятал камеру в искусственной скале, которая передвигалась, пока животные этого не видели.
И в 2016 году эта идея переросла в полноценных животных-аниматроников. Шоу существует и сейчас, и за время существования команда создала несколько десятков таких роботов.
Студия называет своих аниматроников «созданиями на стыке зоологии, робототехники и искусства». «Шпионы» передвигаются с помощью дистанционного управления, а камеры оснащены инфракрасными, которые активируют движения при приближении настоящих животных. Камеры встраивают в глаза искусственных животных.
При этом у каждого животного разное количество движущихся деталей. Все зависит от уровня их интеллекта. Так, например, у дикой собаки 24 движущихся деталей, а у орангутанга в одной только голове 30 деталей.
This is so great.— Yashar Ali 🐘 (@yashar) January 25, 2020
And I love that they designed the gorilla spy so that it can avert its gaze.
In the wild, if you want to be close to gorillas who have been habituated to humans, a key part of staying safe is to always avert your gaze so they don't feel threatened. pic.twitter.com/ArPuByBTZV
Первым шпионом у компании был сурикат. Но оказалось, что тут есть трудности: сурикаты – крайне привязанные к своей территории животные, и поэтому при виде робота, который пахнет как чужак, они начали проявлять агрессию. Поэтому пришлось дорабатывать робота в естественной среде: в шерсть втирали помет конкретной группы зверей, и в итоге аниматроника приняли как родного.
Каждого робота готовят в среднем по полгода. Так, например, крокодилы ориентируются на движения и выкрики, и поэтому пришлось делать робота-детеныша, который смог обдурить взрослых «сородичей».
При этом создатели ставят для себя основной целью сделать устройства как можно более реалистичными. Но важнее всего – именно реакция животных, которые сталкиваются с роботами. И если человек сразу распознает засланного казачка, то те же самые животные могут и не понять, что среди них шпион.
«Шпионы» дают операторам Spy In The Wild беспрецедентный доступ к диким животным в естественной среде обитания. Человек или обычные установленные камеры никогда бы не смогли достичь подобного эффекта. На самое интересное начинается, когда звери начинают взаимодействовать с аниматрониками, что приводит к причудливым результатам.
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Создатель шоу Джон Даунер ещё во время съёмок первого сезона говорил: «Мы сразу поняли, что наши шпионы не только снимают, но и вызывают у животных реакцию, которая даёт повод задуматься. Появляется некая связь между реальным животным и животным-роботом — такое никогда не получишь при иных съёмках. И события порой развиваются так, как ты бы никогда не ожидал».
Прежде компания создавала краба-шпиона, который покорил интернет. Аппаратуру у него расположили в брюшной сумке, где самки носят икру. А благодаря очень реалистичной внешности краб легко влился в популяцию живых сородичей.
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Однажды, правда, его чуть не вычислили – самец краба проявил интерес к сородичу, однако позже отстал от него, а краб-шпион продолжил работу.
Последний опыт для компании – ягуар и каймак, которые снимают для компании Даунера виды и фауну Бразилии. И если первые опыты компании прямо были кукольными, то детеныш ягуара – очень похож на настоящего.
Сейчас компания продолжает работу над созданием реалистичных роботов, и съемки проходят постоянно. Кто-то из животных раскрывает обман и не обращает внимание на шпиона, а кто-то верит и оплакивает их смерть или пытается завести роман. В любом случае, роботы позволяют нам взглянуть на жизнь животных по-другому, так, как без них это было бы невозможно.
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