Что мы знаем о космических лучах и есть ли от них польза

Ученых же, в первую очередь, интересуют именно те лучи, которые добрались до Земли не от Солнца, а от далеких галактик и систем.

Но для начала необходимо понимать, что именно изучают ученые. Так, например, любому человеку, прошедшему хотя бы среднюю школу, известно, что абсолютно каждое вещество в нашем мире состоит из протонов, электронов и нейтронов. Вот только последний из них – частица очень нестабильная, которая распадается по пути к нашей планете. Поэтому в потоках лучей, пришедших к нам из глубин космоса, нет этих частиц.

Зато есть протоны, электроны и кое-что еще. Это, например, позитроны и антипротоны – античастицы. В итоге на Землю постоянно прилетают ядра элементов, антипротоны, позитроны, электроны и протоны.