Бессмертные медузы, возбуждающий кофеин и жуткие сказки: интересные факты обо всём

А вот в Иране и Саудовской Аравии он, наоборот, запрещен. Власти считают, что этот праздник развращает людей на грехи. Так что, если его отметить, можно нарваться на огромный штраф.

Любите ли вы играть с хвостом своих усатых-полосатых питомцев? Если да, то делать это нужно осторожно, поскольку там содержится 10% всех кошачьих костей.