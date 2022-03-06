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Бессмертные медузы, возбуждающий кофеин и жуткие сказки: интересные факты обо всём

Бессмертные медузы, возбуждающий кофеин и жуткие сказки: интересные факты обо всём (14 фото)

Автор:
06 марта 2022 23:01
Сообщество : Факты
Метки: интересные факты   интересные факты обо всем   интересные факты обо всем на свете   факты обо всем на свете   
1742
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В этот непростой период самое время немного отвлечься и пополнить свою копилку знаний интересными фактами о самых простых вещах.

Смех, безусловно, заразителен, однако исследования показывают, что куда заранее две другие распространенные эмоции – скука и энтузиазм.

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Бессмертие всё-таки существует, правда у медуз. Вид Turritopsis dohrnii – единственное живое существо, которое в зрелом возрасте способно к перерождению.

Как повысить половое влечение к человеку? Например, у девушек оно растет за счет кофеина. Кто бы мог подумать, но поспособствовать этому может и арбуз, содержащий в себе нужную аминокислоту.

Если вы или вас пригласили домой на просмотр фильма, но присутствует некое стеснение, лучше всего тогда выбрать ужастик. По мнению психологов,  именно это жанр позволяет преодолеть застенчивость и повышает вероятность того, что смотреть вы закончите, сидя рядом в одном кресле.

Наверняка многие сталкивались с ошибочными прогнозами синоптиков, которые застают нас в самый неподходящий момент. Так вот в Великобритании в XVII веке от таких проблем избавлял закон о дожде. Согласно ему синоптиков могли казнить, если они неправильно предсказывают погоду.

В день святого Валентина женщины любят, чтобы половинки одаривали их подарками. А вот в Японии к этому празднику иной подход, поскольку там он считается мужским днем. Так что в этот день сильную половину японцев, как следует, одаривают подарками и поздравлениями.

А вот в Иране и Саудовской Аравии он, наоборот, запрещен. Власти считают, что этот праздник развращает людей на грехи. Так что, если его отметить, можно нарваться на огромный штраф.


Любите ли вы играть с хвостом своих усатых-полосатых питомцев? Если да, то делать это нужно осторожно, поскольку там содержится 10% всех кошачьих костей.

Собаки чаще всего воруют еду в темноте. Делают это они потому, что понимают, насколько человек плохо видит при низкой освещенности.

Отвлечемся на сказки, часть из которых в оригинальном виде имеют весьма мрачную концовку. «Красная шапочка» находится в их числе, ведь она завершается тем, что девочка вместе с волком съедает свою бабушку в виде рагу.

Жестокой вышла и «Золушка» Братьев Гримм. В их версии Золушка натравливает на своих сестер голубей, чтобы те выкололи им глаза за попытку обманом завладеть туфелькой. 

Музыку для заставки Windows 95 написал британский композитор Брайан Ино. Но самое абсурдное, что сделал он это на компьютере от Apple.

 Почему во время тошноты во рту выделяется большое количество слюны? Всё дело в том, что это защитная реакция организма, направленная на сохранение зубной эмали от эрозии из-за действия желудочной кислоты.


Наверняка каждый хоть раз сталкивался с надоедливыми сотрудниками магазинов, пытающихся проконсультировать вас, когда об этом никто не просил. Так вот в ИКЕА есть на этот счёт правило, запрещающее продавцам самим предлагать помощь и навязываться, пока их об этом не попросят покупатели.

Ну и закончим любопытными вещами о человеческом мозге. Почему молодые люди чаще совершают необдуманные поступки? Потому что префронтальная кора, отвечающая за принятие рациональных решений, созревает только к 25 годам.

Невозможно сосчитать, сколько телефонов находится в пользовании по всему миру. Тем не менее человеческий мозг способен генерировать гораздо больше электрическим импульсов, чем все они вместе взятые.

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Метки: интересные факты   интересные факты обо всем   интересные факты обо всем на свете   факты обо всем на свете   

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1  комментарий
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Погулять вышел 20 минут назад
Икея? Нет, спасибо, побывавши там всего один раз, лет -цать назад, зарекся впредь больше ни ногой.
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Антибиотик
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