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Дети - это счастье: 20+ смешных и милых животных-родителей

Дети - это счастье: 20+ смешных и милых животных-родителей (25 фото)

Автор:
03 марта 2022 20:19
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   животные   материнство   подборка   природа   родители   смешно   фото   
11051
25
Дети - это счастье, а быть родителем - настоящая работа. То же самое можно наблюдать и в животном мире между зверями-родителями и их детенышами. Взгляните на милейшие и забавные фото пушистых родителей и их малышей. Улыбнитесь!
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Метки: Питомцы   животные   материнство   подборка   природа   родители   смешно   фото   

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20k
Егор 5 часов назад
Ссылка coub.com
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16k
бат св 3 часа назад
почти на всех картинках у родителей затравленный вид,видать достали.
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50k
smakido 4 часа назад
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