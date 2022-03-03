Дети - это счастье: 20+ смешных и милых животных-родителей

Дети - это счастье, а быть родителем - настоящая работа. То же самое можно наблюдать и в животном мире между зверями-родителями и их детенышами. Взгляните на милейшие и забавные фото пушистых родителей и их малышей. Улыбнитесь!

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Отец после целого дня, проведённого с детьми: 0 Источник:

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Малыш спит на маме 0 Источник:

Кошачья семья 0 Источник:

Счастье материнства 0 Источник:

Повторил! 0 Источник:

"Так, кто-то тут лишний" 0 Источник:

Дети - в этом все они 0 Источник:

Мамин хвост вместо плюшевой игрушки 0 Источник:

Семейное фото 0 Источник:

Какие чудесные! 0 Источник:

"Мам, проснись уже!" 0 Источник:

Быть матерью - это 0 Источник:

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Спать на маме удобнее всего 0 Источник:

Почему бы не прокатиться на родителе 0 Источник:

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Когда хочешь быть похожей на маму 0 Источник:

Сын защищает маму от незнакомого кота 0 Источник:

Яблоко от яблони.. 0 Источник:

Несмотря на то, насколько мама устала, она заботится о малышах 0 Источник:

Дети - это счастье 0 Источник:

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Терпеливый отец! 0 Источник: