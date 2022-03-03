Дети - это счастье: 20+ смешных и милых животных-родителей

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Дети - это счастье, а быть родителем - настоящая работа. То же самое можно наблюдать и в животном мире между зверями-родителями и их детенышами. Взгляните на милейшие и забавные фото пушистых родителей и их малышей. Улыбнитесь!
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