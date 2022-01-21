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Когда хотел классное панорамное фото с питомцем - а получился фейл

Когда хотел классное панорамное фото с питомцем - а получился фейл (30 фото)

Автор:
21 января 2022 14:10
Сообщество : Животные
Метки: животные   панорамное фото   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   смешные фото   фото   
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Панорамные снимки - отдельный вид искусства. Но иногда они получаются максимально странными, смешными, и даже пугающими - но в любом случае никого не оставляют равнодушными. Посмотрим на самые эпичные панорамные фото с животными!
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Метки: животные   панорамное фото   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   смешные фото   фото   
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19k
Serg2001 53 минуты назад
Это мой снимок. Не заметил, что съемка в панорамном режиме. Мопсиха друга за моей кошкой погналась и не заметила, как та в тачку запрыгнула. Кошка минут пять спокойно наблюдала, как собакен вокруг тачки круги нарезает... )
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mercure

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