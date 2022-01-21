Когда хотел классное панорамное фото с питомцем - а получился фейл

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Панорамные снимки - отдельный вид искусства. Но иногда они получаются максимально странными, смешными, и даже пугающими - но в любом случае никого не оставляют равнодушными. Посмотрим на самые эпичные панорамные фото с животными!
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